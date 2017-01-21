СТОЛИЦА: Коммунальные страдания северян – от снегозавалов и новых тарифов до фекалий в ванне

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели вас знакомят Марина Калмыкова и Максим Голямин.

Ой, снег-снежок, белая метелица!..

На этой неделе одной из главных тем снова стала ситуация с уборкой снега в Мурманске. Из-за сильных снегопадов в Заполярье в течение января уже несколько раз приходилось перекрывать заметённые междугородние трассы. За первую неделю года пострадали два человека, попавших в снежные заносы.

Заместитель губернатора Григорий Стратий провёл внеочередное заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения. Участники заседания рассмотрели вопрос, касающийся состояния аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения в связи со сложившимися неблагоприятными природно-климатическими условиями на территории Мурманской области. В заседании в режиме видеоконференции приняли участие главы администраций муниципальных образований области.

По мнению сотрудников ГИБДД, дороги в Мурманской области в плохом состоянии. Сильные снегопады добавляют работы дорожным службам, справляются с которыми они не всегда. За январь перекрывать дороги междугороднего сообщения в регионе приходилось несколько раз. В снежных заносах под Никелем пострадали два водителя. Один отравился выхлопными газами, другой попал в больницу с переохлаждением. Аварий, случившихся по причине плохого состояния дорожного полотна, стало больше.

- За январь произошло 85 случаев ДТП, из них 19 - на федеральных трассах, 14 - на региональных и межмуниципальных дорогах, 52 - на дорогах местного значения, - приводит печальную статистику Михаил Нечаев, врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области. – Нами выявлены многочисленные факты неудовлетворительного состояния дорог, которые привели к гибели 7 человек в ДТП, 142 северянина получили ранения.

По результатам проверки ГИБДД возбудило 102 административных дела. Дорожники, правда, с такой оценкой не согласны. По их словам, рабочие трудились практически круглосуточно, однако, службе не хватает финансирования. А по дороге в Териберку во время метелей вместо сопровождения автобусов все силы приходилось кидать на то, чтобы спасать застрявших неорганизованных туристов.

- Организованные туристы отслеживаются и сопровождаются всеми службами региона, - отметил Виктор Козлов, начальник ГОКУ «Мурманскавтодор». – А неорганизованные путешественники, которые передвигаются на личном транспорте, которые не знают обстановки, не знают ситуации на наших дорогах, просто создают пробки на основных магистралях. Специалистам дорожных служб приходится их растаскивать, вытаскивать и спасать.

Итогом заседания стали предложения об усилении работы дорожных служб за счёт увеличения количества работающей на трассах техники. Представители МЧС предложили установить на въездах на проблемные участки дорог большие электронные табло и с их помощью информировать водителей о состоянии дорог. Предупреждающие знаки, которые «Мурманскавтодор» ставит по обочинам закрытых на время трасс и перегораживающие ленты, по замечанию спасателей, во время метелей разглядеть невозможно.

В ЗАТО Александровск ликвидирована очередность в дошкольные образовательные учреждения

Строили мы строили и, наконец, достроили. Губернатор Мурманчкой области Марина Ковтун на этой неделе проверила, как осваиваются в новом дошкольном учреждении воспитанники детского сада в Гаджиево, который принял ребят в конце 2016 года.

В современном трёхэтажном здании, рассчитанном на 300 детей, расположены логопункт, центр игровой поддержки ребенка, спортивный и музыкальные залы, плавательный бассейн, медицинский блок, 12 комфортабельных групп. Помещение каждой групповой функционально связано со спальней, туалетной, буфетной и раздевальной комнатами. В групповых комнатах предусмотрено зонирование на игровое пространство и пространство для занятий и питания детей. Мебель в игровой комнате трансформируется в зависимости от вида деятельности детей. Игровая мебель модульная, многофункциональная, яркая. Для детей раннего возраста предусмотрены сенсорные столы, разнообразные игровые зоны.

На территории детского сада обустроены 12 прогулочных площадок и физкультурно-оздоровительная площадка для детей старшего дошкольного возраста.

Финансирование проекта осуществлялось в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования» за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Общая стоимость строительства составила – 299 млн рублей.

Введение в эксплуатацию нового объекта позволило ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Александровск.

Сейчас детский сад посещают 200 ребят.

Введение детского сада в эксплуатацию далось нелегко, подчеркнула губернатор Марина Ковтун. «Детский сад пришлось вводить в эксплуатацию в режиме ручного управления. К сожалению, он вполне бы мог стать долгостроем, поскольку ни у субъекта, ни у муниципалитета нет прямых рычагов воздействия на подрядчиков, которые не всегда бывают добросовестными. В режиме ежедневного контроля объект был сдан и принял ребят до Нового года», – отметила Марина Ковтун добавив, что и другие объекты – примеры недобросовестной работы подрядчиков – находятся на максимально жёстком контроле регионального правительства.

Депутаты недовольны работой некоторых муниципалитетов

На первом в этом году заседании Мурманской областной думы тоже говорили о дорогах. Об этой теме во время «правительственного часа» доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин. Также на повестке депутатов было 14 вопросов. Среди них - предложение партии «ПАРНАС» о проведении референдума за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов.

Как прозвучало во время «правительственного часа», не все региональные трассы находятся в надлежащем состоянии. Народные избранники отметили ненадлежащее состояние дворов и дорог в отдельных муниципалитетах. Несмотря на снег, работу дорожных служб и управляющих компаний можно было организовать лучше, уверены парламентарии.

- Целый ряд муниципальных образований не справился с этой задачей, - считает Надежда Максимова, депутат Мурманской областной думы. - Значит, нужно хорошо сейчас подумать и предусмотреть на будущее координирующий орган, который в таких ситуациях, когда, например, месячная норма осадков выпала, мог оперативно реагировать на ситуацию. А вдруг вода? Тоже ведь мало не покажется.

Проблемами на дорогах работа депутатов не ограничилась. В первом чтении депутаты рассмотрели законопроект, устанавливающий административное наказание за нарушение постановлений антитеррористической комиссии. По мнению народных избранников, такая инициатива поможет добиться более внимательного отношения должностных лиц к безопасности граждан.

А вот вопрос о референдуме, инициатива по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов на заседании думы не прошла. Единогласно было решено, что это предложение идёт вразрез с федеральным законом.

- Поставленный вопрос касается порядка и способа формирования органов местного самоуправления, он урегулирован на федеральном уровне, - отмечает Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной думы, - поэтому изменение правового регулирования посредством проведения референдума, исходя из его правовой природы и юридической силы актов, принимаемых на референдуме, не может быть осуществлено на территории отдельного субъекта РФ. Следовательно, указанный вопрос, выносимый на референдум мурманской области, не соответствует требованиям статьи 12 ФЗ.

Первое заседание областного парламента прошло динамично и без скандалов. Все 14 вопросов повестки депутаты рассмотрели уже до обеда. В следующий раз дума планирует собраться уже в конце февраля.

Работа управляющих компаний находится под неусыпным контролем депутатов горсовета

Только спустя несколько недель после обильных снегопадов городским службам удается справиться с их последствиями. Недостаточный парк спецтехники, январские праздники, рекордное число осадков - всё это вместе стало причиной возникших проблем на городских магистралях. Основные дороги Мурманска довольно быстро привели в удовлетворительное состояние, чтобы обеспечить сносные условия для автотранспорта, а вот во дворах, скрытых за стенами домов, ситуация не столь однозначная.

Специалисты администрации Ленинского округа регулярно проводят рейды в поисках нарушений, допущенных управляющими компаниями. Обычно, чтобы найти такие изъяны в работе коммунальщиков, далеко ходить не нужно. Но все чаще и чаще проверяющие отмечают обратное: коммунальные службы стали лучше исполнять свои обязанности. Примером для подражания чаще становятся небольшие организации, которые имеют в фондах только несколько десятков домов. Видимо конкуренция всё-таки заставляет рынок ЖКХ шевелиться.

- У управляющей компании, которая обслуживает эту территорию, больше плюсов, с ней приятно работать, - отмечает во время рейда Павел Саенко, заместитель начальника отдела по благоустройству Управления Ленинского округа г.Мурманска. – Она небольшая, но хотелось бы таких побольше. У крупных компаний своя специфика работы: у них больше жилой фонд, больше надо прилагать усилий, чтобы очистить территорию от снега.

Многие мурманчане действительно замечают перемены к лучшему, например, в небольшом дворе на улице Гагарина, проверяющим сегодня в общем-то и придраться не к чему. Здесь даже автомобильная парковка тщательно убрана. Это конечного заслуга дворника, но и на технику местная небольшая управляющая компания, когда это нужно, не скупится. А проблему с арендой тракторов, погрузчиков и самосвалов они решили очень просто.

- У нашей организации заключён договор, в котором предусматриваются штрафные санкции за срыв в выделении техники, - рассказывает Ольга Темникова, представитель управляющей компании. - У нас не один договор, а с тремя подрядными организациями, поэтому, если одна не может выделить нам технику, то выручает другая.

Пока такая благоприятная ситуация складывается не везде и не со всеми. В Мурманске много примеров диаметрально противоположными оценками ситуации со снежными завалами. Но постоянный муниципальный контроль помогает переломить ситуацию в городе в целом в лучшую сторону.

Машины мурманчан мешают убирать снег

Очищать дороги от снега мешает припаркованный вдоль них автотранспорт, поэтому там, где технике не пройти, трудятся дворники. Специалисты управления дорожного хозяйства работают круглосуточно, чтобы освободить город от снега. Только за январь было вывезено более 114 тысяч кубометров.

Убрать там, где грязно, посыпать там, где скользко – рабочий день Виктора Макарова начинается в 7 утра, в 15 часов – он уже свободен. Открытый и улыбчивый - в дворники мужчина пошёл после того, как отправили на пенсию. С тех пор минуло уже 10 лет. «На свежем воздухе работаю, - говорит Виктор Макаров, мурманский дворник. - В моем возрасте полезно двигаться. Я доволен».

Помимо тротуаров, ежедневно убирается и проезжая часть: все работы ведутся согласно графику, учитываются пожелания инспекторов ГИБДД и водителей общественного транспорта. Техника работает круглосуточно, в достаточном количестве заготовлен противогололедный материал. Только за январь с территории города вывезено более 114 тысяч кубометров снега. «Круглосуточно на вывозе снега, в частности, работает где-то около 22-25 самосвалов только по Первомайскому округу, - рассказывает Лев Ядрихинский, ведущий инженер ММБУ «Управление дорожного хозяйства. - Снегоуборочная техника – 5 снегопогрузочных единиц техники, а спецтехника плужно-щеточная - порядка семи единиц».

График очистки - с 23 до 8 часов и с 8 до 16, он опубликован на сайте администрации города. Специалисты УДХ обращаются к автовладельцам с просьбой следить за информацией об уборках и не оставлять машины на обочинах в эти дни.

С «подснежниками» на колёсах будут бороться в соответствии с законом

Глава города Дмитрий Филиппов встретился с руководством областного ГИБДД. Главная тема встречи - ситуация, возникшая после обильных снегопадов на мурманских дорогах. Проблема с уборкой магистралей возникла не только из-за обильных снегопадов, нехватки спецтехники, но и многочисленных припаркованных автомобилей, владельцы которых не обращают внимание на график работ коммунальных служб, и с оставляют машины на обочинах, сильно затрудняя очистку дорог.

Воздействовать на тех, кто ставит автомобиль без нарушений правил, не могут даже сотрудники ГИБДД, но автоинспекторы, по крайней мере, имеют возможность найти в базах данных телефон очередного владельца «сугроба на колёсах». Впрочем, такие данные водители не обязаны указывать при регистрации, поэтому поиск автолюбителя может затянуться на недели. Другой действенной мерой специалисты считают введение временных ограничительных знаков на зимний период и советуют владельцам транспортных средств оставлять номера мобильных, написанные на стикере в салоне, за лобовым стеклом. Такая простая мера может помочь и представителям дорожных служб, и всем участникам движения - ведь передвигаться по магистралям будет значительно комфортнее и легче.

- Мы достигли взаимопонимания, - сказал журналистам Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Будет создана рабочая группа, на которой будет планироваться график, в рамках которого специалисты ГАИ будут работать на территории, где в дальнейшем будет происходить уборка.

Александр Усс, врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области, дополнил мэра: «Что касается уборки транспортных средств, то будет подготовлен ряд предложений, которые будут в контексте действующего законодательства, будут предусматривать ограничение остановки или стоянки машин. Всё это мы решим в рабочем порядке.

Комбеда! Мурманчанка сбежала из своей квартиры

Гололед и свисающие с крыш сосульки жителям микрорайона Жилстрой не кажутся серьёзной проблемой. Коммунальное бедствие уже несколько лет не покидает северян, проживающих в доме № 24 по улице Генералова. Канализационные стоки скапливаются на первом этаже двухкомнатной квартиры, заливают пол в ванной комнате. Жители своими силами с этой бедой уже не могут справиться...

Восхитительная деревяшка после капитального ремонта семнадцатилетней давности на Генералова, 24: ледяная шапка, уже давно потерявшая белизну снега, громоздится на козырьке у подъезда, полуметровые сосульки, обшарпанные деревянные окна и сугробы по колено. Казалось бы, каких ещё бед могут ожидать северян, проживающих в этом доме, который даже не призван аварийным? Жильцов первого этажа не пугают «мелкие» неудобства и внешние недочеты «родного дома», у них есть проблема пострашней. «Подвал у нас полностью забит канализационными стоками, - рассказывает Светлана Косенкова, мурманчанка. – Управляющая компания не хочет их откачивать, ничего не хотят делать. Мы периодически звоним, но ни наша компания, ни водоканал ничего не делают, поэтому у нас подъезде страшная вонь стоит».

Канализационные отходы со всего дома собираются в маленькой ванной комнате северянки Анны Шведченко. Воспользоваться душем или сходить в туалет мурманчанке с маленьким ребёнком совершенно нереально. Каждый месяц одно и то же, эту проблему уже можно назвать перманентной. Анна почти 20 лет живёт в деревянной двухэтажке на Жилстрое и последние 4 года вызывает аварийную бригаду регулярно. Последний раз беда пришла неделю назад: после полуночи отходы жизнедеятельности проживающих в доме в очередной раз нахлынули в квартиру северянки.

- Аварийку я вызываю каждый раз, они то через сутки приезжают, то вообще не приезжают, - рассказывает Анна Шведченко. _ Порой до них не дозвониться. Как тут жить? Я взяла ребёнка и уехала к бабушке…»

Куда только не обращаются северяне, попавшие в беду: управляющая компания бездействует, слесари из ЖЭУ приезжают и разводят руками, говорят, что состояние дома в полном порядке. Вот и получается, что все прекрасно, только жильцам в такой «красоте и уюте» жизни нет никакой, а маленький Артем растёт в антисанитарных условиях.

- Мне сказали, что у нас трубы все в идеальном состоянии, - говорит Анна Шведченко. – А раньше хотели их изолировать. Но это всё с 2014 года тянется…

Будет ли сделан ремонт и откликнется ли управляющая компания на обращения семьи, пока не известно. Уже неделю обещают прислать машину, которая откачает канализационные отходы.

Арт-объкты из замёрзшей воды украсили Мурманск

В трех районах Мурманска городские власти установили ледяные скульптуры, снежные горки и лабиринты. Когда-то фигуры были частью праздничных украшений, но до недавнего времени, об этой традиции не вспоминали. Сказочные персонажи в новом году создали специально приглашенные мастера из Перми, а лёд для арт-объектов привезли из Мончегорска. Специалисты обещают, что при бережном отношении произведения искусства будут радовать жителей и гостей города даже в марте.

Жители Мурманска соскучились по ледяным скульптурам. На выходных желающих посмотреть и сфотографироваться на фоне сказочных персонажей так много, что, кажется, в этом месте проходит ярмарка-распродажа, а не выставка арт-объектов из замерзшей воды. Другое объяснение такому ажиотажу, помимо эстетической привлекательности, редкость, с которой такие произведения искусства появляются на улицах областного центра. Например, в Кировске ежегодно проводят конкурс «Бешеная пила» - фестиваль ледяных скульптур. С другой стороны, такая экспозиция - еще и ответственность, ведь даже самые красивые фигуры некоторые любители фотографии умышленно или по неосторожности ломают.

Ледяные произведения искусства специалисты стараются обновлять каждый день: счищают снег, по возможности корректируют пострадавшие элементы. Посетителям тонкие и хрупкие части мастера рекомендуют не трогать, но, например, посидеть в ледяных санях или на троне не запрещается. Делать это стоит так же аккуратно, на полированных блоках можно банально поскользнуться. Что же касается антивандальной безопасности, то в местах, где стоят фигуры, дежурят сотрудники охраны.

- Фигуры ежедневно чистим от снега, чтобы было видно каждую деталь, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - У нас организована и круглосуточная охрана на каждом объекте.

Благодаря мастерам из Перми, которые построили скульптуры в каждом районе города, у жителей и гостей Мурманска появилась новая традиция, свойственная скорее жарким летним месяцам и относящаяся к фонтам или другим гидросооружениям, но не арктической зиме и льду. К скульптурам посетители прилепляют монетки, а самым сильным талисманом на счастье, очевидно, считается символ года – Петух, который больше всех оклеен жёлтыми и серебристыми кругляшами монеток.

- В центре города на улице Воровского установлены сказочные персонажи, в Первомайском округе, в районе дома № 101 на Кольском проспекте стоят функциональные фигуры в виде горок и лабиринтов. Очень красивые фигуры в прогулочной зоне на Семёновском озере, - рассказывает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Материал для скульптур в Мурманске найти не удалось, специалисты посетовали на то, что местный лед содержит слишком много воздушных полостей и чрезвычайно хрупкий, чтобы простоять до весны. Везти глыбы льда пришлось из города металлургов - Мончегорска. Ещё одна любопытная деталь, впервые в областном центре в арт-объекты включили элементы разноцветной подсветки. Благодаря интегрированной иллюминации профили сказочных персонажей смотрятся ещё более выразительно.

Спасатели приготовили две купели для горожан на Семёновском озере

На этой неделе православные отмечали один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Во всех храмах Мурманской области прошли торжественные службы, считается, что после чина освящения вода во всех водоёмах обретает целебную силу. Прихожане стараются запастись ею на весь год. В массовых купаниях принимают участие и невоцерковленные люди.

Чин великого освещения воды на Семёновском озере Мурманска начался в 9 часов вечера. К этому времени у домика «моржей» собралось уже несколько десятков мурманчан. Считается, что лишь после церковного обряда купель становится святым местом.

Православные верят, что при крещении Господа в реке Иордан миру явилась пресвятая троица: отец, сын и святой дух. Поэтому этот праздник ещё называется Богоявлением. Освященная вода приравнивается к целебной, а окунание в прорубь смывает с человека грехи, совершенные за предыдущий год.

- Господь своим сошествие в Иордан и погружением в реку освятил всё водное естество, вся вода, по сути, освящена, - поясняет отец Евгений, иерей храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона.- Многие набирают такую чистую воду и, помолившись перед иконками, веруют, что Господь дарует им радость.

В воду купели северяне заходят по-разному: всё зависит от силы духа и подготовки. Большинство, просто три раза окунаются в ледяную воду и пулей выскакивают на заснеженных берег…

Если для обычных людей погружение на морозе в воду – настоящий шок, то для профессиональных спортсменов - ежедневный ритуал. Например, Дмитрий Вахрушев, участник мурманского чемпионата по ледяному плаванию 2015 года. Он представлял честь страны и региона в Китае, буквально на днях вернулся из Владивостока с кубком мира. «Сегодня очень тепло в воде. Вода очень ласковая и хорошо, что этот ритуал объединяет народ, - говорит Дмитрий Вахрушев, «морж». - Меньше пьяных стало, люди к духовному, наверное, больше стремятся».

В этот вечер за порядком на озере следили 13 полицейских и 4 бойца Нацгвардии. Вокруг купален на случай ЧП постоянно дежурили и сотрудники МЧС, и городского спасательного отряда. Карета скорой помощи стаяла поодаль. В этом году было решено организовать на озере две проруби: одна для заплывов, вторая, чтобы окунуться.

Всего же в ночь с 18 на 19 января массовое купание в Мурманской области было разрешено в 14 оборудованных для этого местах. Помимо Семёовского озера мурманчане, желающие окунутся в святую воду, могли это сделать на озере Среднем, которое находится за домом престарелых. Такие же купели были организованы в Никеле, Оленегорске, Ковдоре, Кандалакше, Североморске, Снежногорске и Гаджиево.

Регион привлечёт дополнительные ресурсы на решение важных экологических проблем - Марина Ковтун

Реализации экологических проектов и программ в Мурманской области было посвящено рабочее совещание, которое провели сегодня в Мурманске губернатор Марина Ковтун, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Участники встречи детально обсудили План проведения Года экологии в Мурманской области, экологические проекты, реализуемые крупнейшими в регионе предприятиями-природопользователями.

Как подчеркнула глава региона, Год экологии – это не просто тема или лейтмотив наступившего 2017 года. «В ходе подготовки Плана проведения Года экологии в Мурманской области мы ставили перед собой вполне конкретные цели: привлечь дополнительные ресурсы на решение важных экологических проблем, качественно улучшить состояние окружающей среды в Мурманской области», – отметила Марина Ковтун.

Мурманская область – один из регионов России, где широко развита промышленность. Сразу несколько компаний на Кольском полуострове добывают руду, производят металлы и удобрения. Работа этих предприятий оказывает определённое влияние на хрупкую природу Заполярья. И чтобы свести воздействие производства к минимуму, компании идут по пути совершенствования технологий.

- На Кольской ГМК, как я знаю, внедрена новая система выщелачивания. И производство кобальта, с точки зрения использования воды, вообще безотходное, - отметил Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту. - Вода, которая берётся из природы, она и очищается, но даже очищенная не выбрасывается назад в реку, а снова используется. Это замкнутый цикл. Это вообще уникальная технология.

Елена Безденежных, вице-президент - статс-секретарь ПАО «ГМК Норникель», отметила, что компания обеспечивает финансирование экологических проектов. «Это и большие деньги, и действительно большие усилия. Потому что нам для того, чтобы реализовать те или иные программы, приходится разрабатывать уникальные технологии, о которых мы только что говорили. Они уникальные не только для Российской Федерации технологии, но и в мире, а мы готовы стать не только флагманом мировой металлургии, но и лучших экологических изменений в России», - сказала она.

Кроме того, компания «Норникель» старается сохранить нетронутые уголки природы, поддерживает существующие на Кольском полуострове заказники и заповедники. Недавно в Никеле завершилось строительство визит-центра заповедника «Пасвик». Этот проект был реализован при финансовой поддержке «Норникеля».

- Это конкретный пример государственно-частного партнерства, - отметил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, - когда Министерство природных ресурсов своим вкладом, очень хорошими правильными идеями объединилось с желающими поддержать эти проекты, в том числе и материально. В данном случае, с компанией «Норникель», которая здесь работает и, как уже было сказано, планирует вложить инвестиции в размере 300 млрд рублей на модернизацию производства и улучшение экологической ситуации и в Мурманской области, и в Норильске, в Красноярском крае.

Министр экологии пообещал поддержать предприятия, реализующие экологические проекты в Заполярье финансово. В частности, с 2019 года для компаний, постоянно совершенствующих производство с целью минимизации вреда окружающей среде, предусмотрены некоторые льготы.

- Законодательством прописано несколько способов стимулирования, - отметил Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации. - Здесь и снижение платежей за негативное экологическое воздействие, и, в том числе, зачёт тех затрат, которые планируются и делаются в счёт этих платежей. Если работа ведётся, соответственно, платежи будут меньше. Плюс ко всему, предусмотрена и ускоренная амортизация, предусмотрены и другие льготы.

На рабочей встрече говорили и о других аспектах защиты экологии в Заполярье. Так, например, Сергей Иванов отметил работу, которая ведётся в Заполярье по переработке старых атомных подводных лодок. Также представители правительства Мурманской области сообщили о том, что в Год экологии был принят региональный экологический план, состоящий из ста мероприятий, которые помогут сохранить северную природу. В него вошли проекты по созданию системы полигонов ТБО, очистке Кольского залива от несанкционированных свалок судов и расширению сети особо охраняемых природных территорий.

Крайняя мера - для злостных должников за ЖКУ

Минюст России предлагает лишать должников-россиян единственной ценности - жилья. Законопроект пока на стадии горячих обсуждений. Авторы разъясняют: квартиру можно будет изъять по решению суда. Иск должен подать кредитор, например, поставщик коммунальных услуг. Если он выиграет дело, то освободить помещение необходимо за две недели. Квартиру продадут на аукционе, а полученные средства направят на погашение долга. Впрочем, единственного жилья можно лишиться уже сегодня. Если оно муниципальное.

Несколько жителей Североморска в ближайшее время лишатся не приватизированных квартир, принадлежащих городской администрации. Причина – коммунальные долги, которые жильцы копили годами. Судебные решения о выселении уже есть. Так что, бывшие квартиросъёмщики должны собирать чемоданы.

Такая перспектива сегодня грозит тысячам жителей флотской столицы. Совсем скоро они получат предупреждения об ответственности. В этом списке не только жильцы с огромными суммами долгов, но и те, кто не платил коммунальщикам всего два-три месяца. Согласно договору соцнайма, это расценивается как злоупотребление правами. И если суд поддержит муниципалитет, то квадратные метры перейдут более добросовестным арендаторам.

- Мы все прекрасно понимаем, что у нас довольно-таки большая очередь имеющих право на это жильё, - отмечает Андрей Сахаров, заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск. - У нас занимается этим жилищный отдел, где постоянно ведётся работа по учёту свободного жилья.

В тепловой компании «Мурманэнергосбыт» всерьёз рассматривают вопрос выселения должников. Только в Североморске жителей муниципальных квартир, задолжавших за тепло, свыше шести тысяч.

Дмитрий Писарев, заместитель генерального директора по сбыту АО «МЭС», говорит: «Это, безусловно, крайняя мера, но, к сожалению, есть у нас такая категория граждан, для которой единственной мерой воздействия является крайняя мера. Поэтому, безусловно, мы с администрацией Североморска и Мурманска такие меры предусматриваем. В настоящее время уточняются списки таких должников, ведётся подбор жилищного фонда, который будет соответствовать нормам проживания для выселенцев - это около 6 квадратных метра на человека».

Но есть и сомнения, а будут ли из квартир выселять массово. Как показывает практика, стоит неплательщику напомнить об обязанностях, как он начинает оперативно погашать долги.

Но если для одних должников достаточно письма-претензии, чтобы погасить задолженность, то для некоторых, возможно, потребуется и решение о лишении недвижимости. Так, за прошлый год из-за коммунальных долгов перед «Мурманэнергосбытом» было арестовано полсотни автомобилей. Но только меньшая их часть ушла с молотка.

- В нашей практике очень много случаев, когда после ареста автомобиля исполнительные производства полностью закрывались, взыскивались и расходы, и исполнительский сбор, и задолженность, - рассказывает Юлия Романова, судебный пристав-исполнитель ОСП Ленинского округа.

Жители должны «Мурманэнергосбыту» порядка трёх миллиардов рублей. Это средства, которых хватило бы на несколько ремонтных компаний или создания солидного запаса топлива. Отсюда и жёсткие меры по взысканию. В ближайшее время их дополнит сотрудничество с коллекторами. В компании принято решение о продаже им наиболее крупных и сложных дел.

Платить по-новому

Поправки в ряд нормативно-правовых документов в сфере ЖКХ были приняты на федеральном уровне в конце 2016 - начале 2017 года. О том, какая работа в связи с этим должна быть проведена в регионе, говорили на оперативном совещании в правительстве области.

Изменения коснутся включения в состав платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах расходов на оплату холодной и горячей воды, а также электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах. Уже в январе строка «общедомовые нужды» перенесется из платёжных квитанций ресурсоснабжающих организаций в квитанции за содержание и ремонт жилья.

- Это касается всех форм управления жилья, кроме непосредственного управления, потому что при непосредственном управлении УК, ТСЖ или ЖСК – она останется в ресурсной квитанции в той же самой сумме, - отметила Алёна Кузнецова, начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области. - Общая сумма жилищной услуги и коммунальной услуги у нас для жителей не изменится. Таким образом, исчезнет, во-первых, превышение ОДН выше норматива. Фактически будет считаться, что за эти коммунальные услуги несёт управляющая организация и сверяет все потребления с ресурсоснабжающей организацией при поставках в дом.

По словам Алёны Кузнецовой, планируется серьёзная разъяснительная работа, в частности, семинары для крупных расчётных центров, управляющих компаний и ресурсников.

Изменения затронули и сферу муниципального и государственного жилищного контроля. Подать электронное обращение отныне можно только через систему ГИС ЖКХ. Таким образом улучшается открытость сферы: пользователь может отслеживать работу по своему заявлению в личном кабинете. Также с 2017 года в перечень работ, входящих в капитальный ремонт многоквартирного дома, внесён ремонт перекрытий.

Другой темой совещания стал вопрос с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Мурманской области. Этот показатель в нашем регионе находится ниже порогового уровня на 20 процентов.

- Госпитализация пациентов у нас остаётся практически на уровне предыдущей недели, - отметил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - В ходе вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов у нас обследовано 48 человек из числа заболевших. В структуре положительных находок доля вирусов гриппа А составляет 20%, вирусов не гриппозной этиологии – 79. У нас зарегистрировано 20 случаев лабораторно подтвержденных случаев гриппа А(H3N2). Среди заболевших 8 детей и 12 взрослых, все они были не привиты.

Глава ведомства проинформировал, что министерством проводится мониторинг обращений населения с ОРВИ и гриппом за медицинской помощью. За первую неделю текущего года зарегистрировано 3920 обращений (включая вызовы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинической службы), что на 30 процентов меньше, чем в предпраздничную неделю. На сегодняшний день закрытия групп в детских садах и классов в образовательных учреждениях в связи с повышением заболеваемости не происходило.

Во время совещания был рассмотрен и вопрос туристической деятельности в регионе. По экспертной оценке, количество туристов и экскурсантов, приехавших в Мурманскую область в новогодние праздники 2017 года, составило около 30 тысяч человек. К аналогичному периоду прошлого года рост оценивается в 4 процента. Вместе с тем большинство региональных туроператоров предварительно фиксируют рост туристов, обратившихся в компании, на 15 и более процентов.

Ллидером по принятым туристам в новогодние каникулы традиционно остаются Хибины – города Кировск и Апатиты. По сведениям, которые есть в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, территорию посетило около 19 тысяч человек, что соответствует уровню прошлого года. Основными объектами посещения являются горнолыжные склоны, экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», музейно-выставочный центр АО «Апатит», историко-краеведческий музей.

И.о. главы администрации Кировска Сергея Свинина рассказал, как в муниципалитете прошли новогодние каникулы. По словам Сергея Свинина, в городе в конце года выпало значительное количество осадков, но 1-2 января городские власти постарались обеспечить максимальный уровень расчистки дорог, улиц и дворов.

«Периодически в связи с усилением ветра для лыжников временно закрывались подъемники по разным сторонам склона, при этом сам склон не остановил работу ни на один день. В городе постоянно открываются новые точки общепита и размещения туристов, всё это обеспечивает достойный уровень комфорта для гостей города», – рассказал Сергей Свинин.

Новые тарифы в новом году

Увеличение платы за коммунальные услуги с 1 июля для большинства жителей Мурманской области не превысит 5,5 процента. Тарифы на электроэнергию второй год подряд с июля в нашем регионе увеличатся только на 1 процент. Это самый минимальный рост не только по северо-западу, но и в целом по России.

20 декабря 2016 года было принято решение комитета по тарифному регулированию. Тарифы на электроэнергию для жителей Мурманской области с 1 июля 2017 года составят: с газовыми плитами – 2 рубля 65 копеек за киловатт в час; с электроплитами и для жителей сельских населенных пунктов, – 1 рубль 83 копейки за киловатт в час.

На газ и теплоэнергию тарифы не увеличатся, а на питьевую воду и водоотведение в среднем по области поднимутся на 4% с 1 июля по отношению к декабрю 2016 года.

Платёжные документы с новыми тарифами северяне увидят в августе, когда будут выставлены счёта за июль. На официальном сайте комитета по тарифному регулированию размещен «Калькулятор коммунальных платежей», в котором можно сделать онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги.

Задержать пикетчиков смогли, а документы в суд подготовить нет!

В Октябрьском суде г.Мурманска состоялось продолжение факта задержания участников уличного пикета в сквере около улицы Ленинградская. Напомним, вчера по подозрению в нарушении организации публичных мероприятий в отделение полиции были доставлены активисты, которые организовали акцию памяти убитых антифашистов.

19 января – восемь лет назад – в центре Москвы радикальными националистами были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Настя Бабурова. В Мурманске, как и во многих других городах России, в этот день вспоминали погибших. Правда, финал акции в столице Заполярья завершился в отделении полиции.

Сегодня в 14 часов в Октябрьском суде должно было состояться заседание, на котором предполагалось определить степень вины организатора пикета Татьяны Кульбакиной. Но вердикт так и не был вынесен, так как материалы административного дела в отношении подозреваемой были возвращены сотрудникам правоохранительных органов.

- Мы полагаем, что сотрудники полиции не смогли составить протокол и оформить материалы дела таким образом, чтобы оно могла поступить на рассмотрение суду, - сообщил журналистам Александр Передрук, юрист. - Срок давности по этому виду нарушений составляет один год, поэтому в течение года у сотрудников полиции есть шанс научиться составлять административные протоколы и обвинить Кульбакину в совершении административного правонарушения.