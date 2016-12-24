СТОЛИЦА: Новый мэр, новый бюджет, новый снег и самолёт-тёзка Мурманска

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в итоговой программё «Столица». С главными событиями уходящей недели знакомят Марина Калмыкова и Виталий Шувалов.

Дмитрий Филиппов устроил всех, кроме одного депутата

Главная политическая новость этой недели – депутаты Совета депутатов г.Мурманска проголосовали за кандидатуру нового мэра. На заседании горсовета этот вопрос стал одним из главных. Долго сомневаться народным избранникам не пришлось, ведь кандидат на замещение вакантной должности был один.

Мурманск уже больше двух месяцев живёт без руководителя. После перехода Алексея Веллера в Государственную Думу, обязанности мэра временно исполняла его заместитель Тамара Прямикова. Однако, выборы постоянного городского главы и лидера горсовета рано или поздно должны были состояться. Этот вопрос депутаты подняли на очередном заседании горсовета.

- Сегодня особое заседание Совета депутатов, оно завершает политический цикл текущего года, - отметил в преддверии заседания Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Сегодня первым пунктом повестки является вопрос об избрании главы муниципального образования.

В бюллетенях для тайного голосования фамилия претендента на ответственный пост стояла одна. Кандидатом на замещение должностей мэра города и председателя городского Совета депутатов стал Дмитрий Филиппов. Его на партийном заседании рекомендовали представители «Единой России». Народные избранники предложение поддержали почти единогласно.

- Вы знаете, здесь очень много было вопросов, много за последние два месяца раздумий, мыслей и консультаций, - отметил Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Слава Богу, что на сегодняшний день найдена компромиссная фигура, это самое главное. Я надеюсь, что это позволит решать вопросы города Мурманска в более динамичном режиме.

Результаты голосования оказались ожидаемыми: из 26 депутатов 25 проголосовали «за», один – «против». Таким образом, Дмитрий Филиппов был избран практически единогласно. Перед вступлением в должность его ждёт принятие присяги, однако будущий глава города уже знает, чем будет заниматься в новой должности.

- Конечно же, самые острые вопросы, которые стоят перед Советом, это вопросы бюджета, - отметил Дмитрий Филиппов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Мы прекрасно знаем, что бюджет у нас сложный. Сначала посмотрим отчёт бюджета за текущий год, а потом приступим уже к 2017 году. Это первоочередные задачи.

Кроме того, депутаты проголосовали за кандидатуру третьего заместителя городского главы и председателя горсовета. Им стал Игорь Морарь. За него проголосовал 21 депутат, против - 5.

- Городской Совет должен стать не полем раздора в будущем, а единой командой, - уверен Игорь Морарь, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Это очень важно, чтобы не было никаких групп влияния. Потому что основная группа влияния, которая, собственно говоря, нас сюда и привела, это мурманчане.

Также у горсовета появился новый представитель. Место ушедшей Ирины Вадимовны Мокеровой в городском парламенте заняла Ирина Владимировна Малюк. Удостоверение ей вручили в ходе сегодняшнего заседания.

В новый год идём с профицитным бюджетом

А региональные парламентарии уже собираются на каникулы, но чтобы отдыхать со спокойной душой, народным избранникам предстояло решить ряд важных вопросов. В том числе, принять бюджет Мурманской области на следующий год и плановый период 2018, 2019 годов.

Очередное заседание Мурманской областной думы началось со слушаний по бюджету региона. Принимают его теперь на три года, поэтому и работы у народных избранников прибавилось. В первом чтении большинством думы проект удалось принять, несмотря на то, что 7 человек – представителей парламентской оппозиции проголосовали «против». На этом заседании, чтобы не оставлять «хвостов» на следующий год, документ планируют принять во втором и сразу в третьем, окончательном чтении. После замечаний, прозвучавших на первом чтении, проект существенно доработали.

- Решены достаточно серьёзные вопросы в части изменения подходов к социальным выплатам, ежемесячным жилищно-коммунальным выплатам, по поддержке работников сельской местности, - сообщил Борис Пищулин, председатель комитета областной думы по бюджету, финансам и налогам. - Решены вопросы повышения минимального размера оплаты труда и повышения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. Это те серьёзные вопросы, которые в период между первым и вторым чтением были учтены при работе с проектом закона об областном бюджете.

Тем не менее, всем угодить не удалось. Представители ЛДПР по-прежнему намерены голосовать против, правда, по их словам, это они делают лишь следуя федеральным трендам фракции. Работой региональных властей областные либерал-демократы довольны.

- В целом, если смотреть на предложения правительства Мурманской области, они молодцы, - считает Максим Белов, депутат Мурманской областной думы. - Они работают хорошо. Но мы понимаем обязательства, которые их связывают, обещания, которыми связана партия власти. Понимаем, что они разрываются между желаниями федерального центра, с одной стороны, соответствовать своим социальным обещаниям, которые федеральный центр дал, а, с другой стороны, задачам по развитию экономики. Когда у тебя нет денег, то ты думаешь, что тебе выбрать: либо развивать экономику, либо поддерживать социалку.

В рамках обсуждений бюджета, у представителей КПРФ возникли вопросы к подорожанию проезда в общественном транспорте Мурманской области. Недавно было принято решение в Мурманске повысить в 2017 году тарифы на проезд на три рубля. «Я возражал против такого подхода. Я считал, что надо повышать не более чем на уровень инфляции, - говорит Михаил Антропов, депутат Мурманской областной думы. – А это рост в два раза меньше - 27 рублей. Но принято другое решение. Нужно сейчас уточнить, как это повлияет на сумму субсидий, на разницу экономически-обоснованного тарифа для перевозчиков.

Как оказалось, экономически обоснованный тариф оказался выше установленной платы для граждан. И компенсация разницы для перевозчиков, действительно, уже внесена в областной бюджет. Путешествие в городских автобусах и троллейбусах будет стоить мурманчанам 28 рублей уже с 1 января 2017 года. Месячный проездной билет (транспортная карта) для граждан будет стоить 1400 рублей, для обучающихся - 700, для организаций - 1960. Стоимость единого проездного на троллейбус и автобус для граждан составит 1790 рублей. За каждый километр пути на пригородных автобусах придётся выложить 2,8 рубля.

Несмотря на 7 представителей оппозиции в думе, которые проголосовали против закона о бюджете, законопроект всё же был принят во втором и в третьем - окончательном чтениях.

Уже в следующем году депутаты планируют рассмотреть меры дисциплинарного воздействия на прогульщиков в своих рядах. Кроме того, после новогодних каникул депутаты планируют в окончательном чтении рассмотреть закон, продлевающий срок работы региональной Общественной палаты с двух до трёх лет, но, в то же время, сокращающий его состав в половину, до 21 человека.

Заполярье подверглось испытаниям зимой

Северная погода не жалует заполярный центр: ветер с мокрым снегом и гололед превращают улицы Мурманска в настоящий каток, а из дворов выехать на автомобилях становится все сложнее.

Только в первой половине дня в городе-герое произошло больше пятидесяти аварий, дорога на Туманный и Териберку закрыта, движение в районе Мончегорска ограничено. Аэропорт временно прекращал свою работу, ряд рейсов отменены.

Движение в городе затруднено: на подъёмах буксует общественный транспорт, «ленинградка» покрыта льдом, с центральных улиц автомобилисты сообщают о многочисленных пробках и столкновениях. На пересечении проспекта Ленина и улицы Полярные Зори под тяжестью снега произошёл обрыв линии электропередач.

Сильный снегопад вызвал раздражение у главы администрации

Все это стало поводом для разбирательств с коммунальщиками. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев собрал экстренное совещание с представителями управляющих компаний, ТСЖ, владельцами административных и хозяйственных зданий.

Погодные условия и снежный плен, в котором оказался Мурманск, привели не только к неудобствам, но и к многочисленным травмам среди горожан. Например, на женщину с дома № 78 по проспекту Ленина упал кусок фасада, северянка находится в реанимации. Всего за прошлую неделю произошло 5 случаев получения травм от падения наледи и снега – три человека госпитализированы.

На заседании межведомственной рабочей группы глава администрации устроил коммунальщикам разнос и напомнил им об ответственности, в том числе, уголовной. Например, по факту обрушения части фасада на Ленина, 78 следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Что же касается административной ответственности, то с прошлого года выросли штрафы к нерадивым руководителям управляющих компаний. И если коммунальные организации не устраняют замечания в срок, то штраф лично на руководителя может составить 50 тысяч рублей, на организацию – до трехсот тысяч. Но, судя по неутешительной статистике, далеко не все управляющие компании или ТСЖ такого наказания боятся.

- Рабочие комиссии округов, которые работали во дворах, на городских улицах, вынесли 1,5 тысячи замечаний. Это говорит о том, что ответственные структуры, в том числе, работающие в жилищном секторе, мягко говоря, к своим обязанностям относятся прохладно, - делает неутешительные выводы Андрей Сысоев, глава администрации г.Мурманск.

На оперативном совещании губернатор Марина Ковтун потребовала от муниципальных властей приложить максимум усилий к наведению порядка на улицах и во дворах городов и посёлков. «Все силы должны быть брошены на борьбу с последствиями снегопада и гололедицей. Нынешнее состояние городов и посёлков, улиц и дворов выявили неготовность муниципальных служб к оперативному реагированию на изменившиеся погодные условия», – подчеркнула глава региона.

Изящная фигура от «Аладеи» для некоторых северян превратилась в фигу

Хотели привести в порядок фигуру – а оказались в долговой яме, да и обещанных услуг не получили. В Мурманске все-таки возбудили уголовное дело за совершение мошенничества в отношении клиентов косметического салона «Аладея».

Да и обещанных услуг мурманчане так и не получили. В Мурманске возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества в отношении клиентов косметического салона «Аладея». Всего в полицию обратилось около 60 обманутых северян, но, как говорят очевидцы, это далеко не полный список обманутых людей.

Косметологический салон «Аладея» открылся в Мурманске осенью 2015 года. Массаж, омоложения лица, различные медицинские процедуры – широкий спектр деятельности по началу не вызывал нареканий со стороны клиентов. Единственно, что слегка напрягало северян, высокие цены на услуги. Например, одна процедура стоила около 8 тысяч рублей, а полный цикл оздоровления и омоложения предполагал не меньше 10 сеансов.

- Оплачивать услуги предлагалось путем заёмных средств, - рассказывает Елена Филатова, пострадавшая мурманчанка. - Сразу же предлагалось оформить кредит на оказание этих услуг. В течении трёх дней банк переводил эти средства, но не клиентам, а на счёт этой организации. Кто-то успел воспользоваться полным перечнем услуг, кто-то частично, а кто-то вообще не получил ни одной процедуры.

Елена оказалась в числе пострадавших. Этим летом она заключила с салоном контракт на 52 тысячи рублей. Деньги взяла в кредит. Не воспользовавшись толком услугами, в октябре она расторгла с «Аладеей» отношения, но потраченные средства к ней так и не вернулись. А 2 месяца назад медицинский центр просто закрыл свои двери и самоликвидировался.

- Мы написали обращения и в прокуратуру, и в полицию, - рассказывает Елена Филатова, пострадавшая. - 20 декабря была получена информация о возбуждении уголовного дела. У нас осталась вторая проблема – отношения с банком, так как организация исчезла, но наши обязательства перед банками не изменились. Мы оформляли кредиты, поэтому продолжаем его гасить за не предоставленные услуги.

В «Аладее» обманули не только своих клиентов, но и работников учреждения, которым перед закрытием офиса, просто перестали платить зарплату. Трудовых договоров с сотрудниками никто не заключал, так что теперь что либо доказать в суде очень сложно.

- Задолженность за три месяца составляет около 105 тысяч рублей, - рассказывает Елена Гамаа, супруга пострадавшего сотрудника. – Но если по законодательству положено рассчитать человека с учётом отпускных и прочих начислений, то сумма будет больше. Трудовая инспекция никаких мер не принимала, СК сперва заинтересовался этой проблемой, они даже приезжали туда, когда стали уже выносились вещи…

Уголовное дело по статье «Мошенничество» уже возбуждено. Дождутся ли справедливого наказания аферисты, покажет следствие. По мнению инициативной группы мурманчан, все следы бывшей «Аладеи» сейчас ведут в Республику Карелия. По их мнению, в настоящее время в Петрозаводске уже открылся новый филиал косметологического «поля чудес».

В аэропорту Мурманска на этой неделе приземлился самолет-тёзка

Именное воздушное судно принадлежит авиакомпании «Россия». Пассажирский переводчик в этом году дал названия 26 рейсовым аппаратам. Летать самолёт, названый в честь города-героя, будет на внутренних рейсах, чаще всего в направлении Санкт-Петербурга.

Когда в аэропорту Мурманска садится обычный самолёт, голос диспетчера объявляет номер рейса и маршрутное направление. Но сегодня день особенный: ровно в 11.25 приземляется воздушное судно, названное в честь города-героя. При посадке встречающим помимо формальной информации расскажут о героическом подвиге жителей самого большого заполярного муниципалитета. Что же касается первых пассажиров, то для них перелёт прошёл спокойно.

- Всё отлично, все хорошо! Отличный экипаж, долетели быстро! – делится своими впечатлениями от полёта Евгений Степанов, пассажир самолёта с именем «Мурманск»

Называть морские суда традиция давняя, а вот судам воздушным имена, написанные с большой буквы, стали давать только недавно. Ещё пару лет назад авиакомпании ограничивались бортовым номером, да и все летающие транспортные средства были в общей массе одного – белого цвета. Единственное, что могло выделяться на корпусе, логотип авиакомпании. Но сейчас дизайнерские требования к авиалайнерам дают новый толчок во внешнем образе самолётов. Яркая раскраска на бортах - это настоящий тренд современной пассажирской авиации. Авиакомпании используют различные цвета, начиная от кислотно-зелёного, заканчивая красным, как например, в нашем случае.

Единенным упущением дизайнеров, пожалуй, можно считать то, что найти на красочной обшивке слово «Мурманск» будет трудно, но и на бортах морских собратьев имена наносят небольшими буквами. Летать самолёт будет в основном на внутренних линиях по направлению до Санкт-Петербурга.

- Это добрая традиция называть именами великих и больших городов воздушные суда, она достаточно новая у авиакомпании «Россия», - отметил Александр Шулаев, командир воздушного судна. – Вот очередной самолёт получил имя города-героя. До этого приходилось летать на самолётах с именами, но так, чтобы прилететь в Мурманск на «Мурманске», конечно нет. Авиакомпания «Россия» в своем парке имеет 26 именных лайнеров. Названы они так же в честь городов нашей Родины. Первый самолёт получил имя культурной столицы.

У любителей фото сегодня праздник - есть возможность попасть на взлетную полосу и поучаствовать в мини-споттинге. Лучшим охотникам за зрелищными кадрами ещё и достанется приз от организаторов. Помимо момента посадки самолёта, руководство порта разрешило снять и его взлёт. «Мурманск» после дозаправки, спустя всего один час, снова поднимается в небо, и очень быстро теряется за горизонтом, который сегодня не по-декабрьски окрашен разовыми оттенками пока ещё невидимого зимнего солнца.