СТОЛИЦА: Перелистывая страницы ушедшего 2016 года

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в итоговой программе «Столица». Сегодня о главных событиях из жизни Мурманской области в 2016 году Юля Нестерова, Артём Кузмин и Максим Голямин.

Январь 2016 года

Январь 2016 года в Заполярье выдался морозным. Вплоть до 20-х чисел первого месяца уходящего года столбики термометров опускались до минус 30 градусов. Радовались сильным холодам, пожалуй, только учащиеся начальных классов. В школах в январе неоднократно отменяли уроки.

Сотрудникам МЧС по Мурманской области пришлось даже подготовить к работе несколько мобильных пунктов обогрева, которые, при необходимости, разворачивали в любой точке региона. Попавших в снежный плен автомобилистов отогревали в кунгах. При необходимости давали тёплую одежду и обувь.

Из-за сильных морозов дала сбой и техника участников международной мотоэкспедиции. Старт из столицы Заполярья пришлось перенести на несколько дней. Но, несмотря на задержку в Мурманске, мотоциклисты всё же добрались до одной из самых северных точек Норвегии. Мыс Нордкап встретил байкеров сильным ветром и заметным потеплением, которое превратило дорогу в снежную кашу. До границы мотоциклисты доехали без проблем, но уже на территории Скандинавии один из автомобилей сопровождения занесло, он улетел в кювет, спасти транспортное средство помогли местные жители, экипаж и машина не пострадали.

На следующий день участники пробега покинули Королевство и продолжили движение. Конечной точкой пробега путешественников стал международный зимний мотослёт в Германии.

В январе 2016 года в Мурманске отметили 25-ю годовщину поднятия морского флага на борту флагмана российского флота тяжёлом крейсере «Адмирал Кузнецов». Единственный в стране авианосец служит у нас на севере и швартуется по соседству с атомными ледоколами.

В честь праздничной даты на корабле состоялся митинг. В церемонии участвовали первые лица области, города и гости из подмосковного Дмитрова, которые имеют давние шефские связи с экипажем.

Четверть века в январе отметила и мурманская «Вечёрка». За это время изменился не только внешний вид и содержание городской газеты, но и коллектив редакции. Сегодня ежедневный тираж «Вечернего Мурманска» составляет 7 тысяч экземпляров, пятничного выпуска – 10 тысяч.

А клуб любителей зимнего плавания «Морж» в январе отметил полувековой юбилей. За 50 лет в заполярных прорубях искупались тысячи северян. Из простого увлечения мурманское моржевание превратилось в событие международного масштаба - Мировой чемпионат по ледяному плаванию. По версии международной федерации плавания на открытой воде он был признан «Событием года».

А ещё в январе свершилось то, чего некоторые северяне ждали несколько десятков лет. Жильцы нового комплекса, возведенного на месте снесенной «олимпийской деревни» на проспекте Героев-североморцев, впервые увидели свои новые квартиры.

Февраль 2016 года

В феврале Кольский научный центр пережил реструктуризацию, из его состава исключили Мурманский морской биологический институт. А бывший педагогический институт получил новый статус – Мурманский арктический государственный университет.

В Североморске построили детский сад «Акварелька» и открыли новый спортивный комплекс «Старт» для военнослужащих и членов их семей. А в Мурманске состоялись юбилейные X игры в снежки по правилам Йокигассен. В них приняли участие рекордные 28 команд! В том числе гости из Финляндии и Архангельска.

Продолжились снежные баталии 14 февраля. День влюбленных северяне встретили на лыжах. Более 5 тысяч жителей Мурманской области приняли участие в «Лыжне России 2016». Этот спортивный праздник в нашей стране отмечается уже 34 года. В массовой гонке принимают участие, как профессионалы, так и любители. В этом году на обновленные трассы Долины Уюта мурманчане приходили целыми семьями. За позитивными эмоциями и зарядом бодрости на старт обновленной лыжни Долины Уюта вышли полторы тысячи мурманчан. Отличительной особенностью «Лыжни России» в 2016 году стало то, что она проходила во всех муниципалитетах Мурманской области. Разные дистанции – 3, 5 и 10 километров . Каждый выбирал свою, в зависимости от сил и возможностей. Первой сотне финалистов на финише вручили шапки с символикой «Лыжня России 2016». Победителям достались медали и кубки.

В феврале мурманские дорожники получили новую технику для расчистки улиц, а на пересечении улиц Челюскинцев и Папанина появились светофоры. Ещё в родной порт вернулось многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман». Полтора месяца экипаж нёс службу в Печерском море близ нефтяной платформы «Приразломная». Ледокол, аналогов которого в мире сегодня нет, был создан специально для обеспечения безопасности в Арктике. С первым пробным походом судно и его экипаж успешно справился.

Февраль не обошёлся и без трагедий. С горы Юкспор в Хибинах сошла лавина. Защитные противолавинные сооружения помогли лишь частично - Кировск накрыло снежной пылью с такой силой, что в жилых квартирах выбило окна. Один человек погиб. Ещё один пострадал.

Тем временем военнослужащие арктической бригады Северного флота осваивали необычные виды транспорта. Со снегоходов разведчики пересели на собачьи и даже оленьи упряжки.

Классика, джаз, рок и фолк. Смешение стилей из всех этих направлений мурманчане могли услышать на концерте трио Андреа Манзони - итальянского пианиста и композитора, признанного мастера стиля «Кроссовер» - представителя новой волны современного джаза.

Март 2016 года

В марте началась реализация первого этапа масштабного проекта по строительству Мурманского транспортного узла. Первым делом решили проложить железную дорогу на западный берег Кольского залива. Государство взяло на себя обязательство по строительству транспортной инфраструктуры, а дальше частные компании, предприятия будут строить свои терминалы для совершения своей деятельности: перевалке навалочных грузов, наливных грузов и т.д.

Жители посёлка Молочный начали беспокоиться о том, что железную дорогу построят практически у них под окнами домов, так как рядом с жилыми зданиями развернулась стройка. Но это была лишь о временной объездной автомобильной дороге. Саму же железнодорожную ветку проложат на расстоянии 250 метров от жилых домов. Начнётся её строительство не раньше чем через год-полтора. Ведь помимо объездной автомобильной дороги специалистам предстоит ещё построить путепровод, а так же новый мост через Колу.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин провёл в Мурманске заседание президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Главным вопросом стало расширение региональной портовой инфраструктуры, особую роль в решении которого играет комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Оно позволит в разы повысить преимущества порта.

А развитие региональной портовой инфраструктуры – это часть национальной задачи по развитию Северного морского пути и российского сектора Арктики. Отдельной темой заседания госкомиссии стала также судьба 35 и 82-го судоремонтных заводов.

В этом же месяце Мурманск стал центром проведения судостроительного форума, на который съехались представители верфей со всей России. В рамках форума был подписан ряд соглашений между судоремонтными заводами и промышленниками, правительством Мурманской области и Федеральным агентством по Рыболовству, а главное, один контракт на строительство судов.

Ведущие судостроительные предприятия, а так же российские и зарубежные компании, предлагающие качественное и современное обслуживание флота, приняли участие и в работе выставки «Море. Ресурсы. Технологии 2016» - это площадка, на которой формируются и обновляются деловые контакты, расширяются внешнеэкономические связи, способствующие развитию рыбопромышленного комплекса Мурманской области. 60 стендов предприятий и фирм из 10 регионов России. Одновременно с работой выставки в «МурманЭКСПОцентре» в других местах города проходили специализированные конференции и тематические форумы. Навигационные, измерительные, швартовые, сигнальные и спасательные средства. Свои новейшие разработки представили не только российские, но и зарубежные компании. Гости из Латвии, например, привезли показать, по их словам, самый лучший в мире судовой двигатель. Его уникальность в простоте. Как уверяют производители компании, в случае неполадки на борту корабля такой агрегат механик сможет легко собственноручно разобрать и починить. В марте разгорелся скандал в сфере образования. Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации Международного института бизнес образования по всем направлениям и специальностям. С похожей ситуацией столкнулись и студенты МГТУ. Вуз был лишен государственной аккредитации по целому ряду направлений, на которых обучались больше полутора тысяч студентов очной и заочной форм обучения.

Март выдался богатым и на спортивные события: «Лыжня дружбы», «Праздник Севера», Всероссийские лыжные гонки на приз Алексея. Водолазы - дайверы Российского географического общества в столице Заполярья установили мировой рекорд подледного погружения в Белое море, достигнув отметки в 102 метра .

Ещё один рекорд, а вернее сразу два, в Мурманской области установил российский пилот гоночной серии «Indy Car» Михаил Алёшин. Он не только стал первым, кто проехал на гоночном болиде за Полярным кругом, но и разогнал его до рекордной скорости. Болид мощностью 600 лошадиных сил и весом около 600 килограммов создавался в Италии и может выдержать максимум дождь и сильный ветер. Но в условиях Крайнего Севера машина ведёт себя непредсказуемо. Болид могло просто выкинуть с трассы. Однако Михаил Алёшин решил испытать его на льду Ловозера. Совершив три заезда, пилот разогнал болид по льду до рекордной скорости 225,98 километра в час.

Много было и событий из области культуры. Столица Заполярья на несколько дней стала площадкой для съёмок полнометражного фильма - продолжения норвежской киноленты «Скандинавский форсаж 2». Мурманскую область с гастролями приехал наш земляк Алексей Гоман.

А ещё состоялся Всероссийский фестиваль детского и молодёжного творчества «Сияние Севера». На несколько дней Мурманск превратился в место, где на разных площадках зрителей удивляли без малого 800 юных дарований из 42 городов страны. Это событие стало первым в череде мероприятий, посвященных 100-летию столицы Заполярья.

Апрель 2016 года

В апреле уникальное судно атомоход «Севморпуть», который долгое время простаивал у причалов «Атомфлота», отправился в свой первый за десять лет рейс. Он доставил на остров Котельный 5,5 тысячи тонн строительных материалов. На реконструкцию лихтеровоза «Атомфлот» потратил около миллиарда рублей, большая часть средств пошла на перезарядку реактора новым топливом. Руководство предприятия рассчитывает окупить вложенные затраты за счёт контрактов на грузоперевозки, ведь транспортных судов готовых без помощи ледоколов работать в северных водах, в России попросту нет. Единственное место в Мурманске, где могут осуществить погрузку лихтеровоза, - это причал торгового порта. За годы службы в Арктике «Севморпуть» швартовался здесь 88 раз. Атомоход будет работать на доставке грузов для месторождения на Новой Земле, участвовать в освоении шельфа, а так же осуществлять снабжение в Арктике.

В апреле столицу Заполярья посетили представители Олимпийского комитета России. Они презентовали проекты, направленные на развитие спорта в регионах. Они призваны облегчить спортивную жизнь и повысить уровень подготовки спортсменов. Чтобы оборудование, которое использовали при подготовке спортсменов в Сочи, не простаивало без дела, его решили перевозить по регионам. Российские чиновники занимаются и развитием гандбола, например, первая школа в Мурмашах и 7-ая мурманская гимназия вошли в проект Федерации гандбола страны. Они получили в подарок инвентарь, был проведён мастер-класс от трехкратного олимпийского чемпиона Андрея Лаврова.

В апреле разрешился и 4-летний спор вокруг судьбы пустыря рядом с 22 школой, на улице Копытова. Там решили построить большой спортивный комплекс под открытым небом общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров.

В Мурманском информационном центре по атомной энергетики школьники пообщались с известными российскими космонавтами Василием Циблиевым и Геннадием Падалка, которому принадлежит рекорд. На орбите Геннадий Иванович суммарно провел 878 дней.

Мурманские школьники приняли участие и в ежегодной игре «Зарница» и фестивале толерантности и в нескольких необычных экологических проектах. Детский конкурс экологических театров Мурманской области проходил впервые. Маленькие защитники Кольского края представляют свои постановки о ценностях природных ресурсов и сохранении чистоты на планете.

Май 2016 года

Май, в первую очередь, запомнился жителям Заполярья мероприятиями, посвященными празднованию 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные митинги и вахты памяти - школьники несли почётные караулы у монументов, обелисков и мемориальных досок города. Слёт городов-героев, участниками которого в этом году стали свыше 50 человек – ветераны Великой Отечественной войны, руководители общественных организаций и представители городских администраций из разных городов страны. Состоялось шествие участников акции «Бессмертный полк». В этом году портреты героев войны несли более 1000 человек. И, конечно, парад Победы, в котором приняли участие более 400 военных и 30 единиц техники, среди которой были представлены новейшие зенитные комплексы С-400 «Триумф».

Также май ознаменовался стартом больших ремонтных работ. Началось преображение сквера на улице Шмидта и ремонт памятника покорителям Арктики. На Семёновском озере начался капитальный ремонт лодочной станции.

В правительстве Мурманской области начали обсуждать практическую реализацию проекта по строительству мультитопливных котельных и переход от мазута к торфу, а жители Ленинского округа собирали подписи против закрытия филиала детской поликлиники в Росте.

«Единая Россия» подводила итоги праймериз или внутрипартийного голосования за кандидатов от партии на выборы в Государственную и Мурманскую областную думы, а в «Атомфлоте» встречали пополнение. Выполнив 23-дневный переход из Новороссийска в Мурманск, к причалу морского вокзала пришвартовался новый ледовый буксир «Пур», названный в честь одноименной реки в Ямало-Ненецком автономном округе. Это судно может работать при температуре -50 градусов по Цельсию и бить лёд толщиной до полуметра. Максимальный экипаж буксира 10 человек, но для работы достаточно и шести. Автономность по топливу – около 5 тысяч морских миль, запаса продуктов хватает на 20 суток. Начинка судна впечатляет – своего рода солянка лучших производителей в своей отрасли.

В мае двойной юбилей – 75 лет и полвека творческой деятельности отметил главный режиссер Драматического театра Северного флота Юзеф Фекета. А для 4000 выпускников 9-х и 11-х классов прозвенел последний школьный звонок.

В Мурманске состоялся первый ночной трэйл-полумарафон «Полярный день», открытый городской турнир по регби и Первенство Мурманской области по водному туризму, на которое приехали более 100 рафтсменов из Санкт-Петербурга, Курска, Волгодонска, Калининграда и Мурманской области.

А завершился май открытием нового фонтана в Мурманске.

Июнь 2016 года

В июне в Мурманске произошло серьёзное ЧП, которое оставило десятки северян без крыши над головой. В доме номер 6 по улице Марата произошёл взрыв газа. Квартиры на 5 и 6 этажах, где и был эпицентр взрыва, выгорели полностью. По счастливой случайности в момент ЧП большинство жильцов не было дома. Жертв удалось избежать. Жителей всех квартир первого подъезда эвакуировали. Часть погорельцев отправились к родственникам, а 13 человек разместили в пункте временного размещения - в бывшем детском саду на улице Свердлова. Всем пострадавшим выделили материальную помощь и помещения в маневренном фонде.

В июне на судоремонтном заводе «Нерпа» завершился важный этап по утилизации плавтехбазы «Лепсе» – формирование кормовой блок-упаковки. Международная команда инвесторов и технических экспертов оценила масштаб проделанной работы. В течение следующих двух лет силами Курчатовского института будет построено укрытие, где впоследствии произведут работы по выгрузке отработавшего ядерного топлива из носового хранилища. Специалисты гарантируют полную безопасность. Все же работы по утилизации «Лепсе» завершатся к 2020 году, когда носовая часть в блок-упаковке отправится в пункт длительного хранения Сайда-губы.

А в Североморске открылась часовня в память о героических защитниках Советского Заполярья. Часовня установлена в честь покровителей воинов – князей Александра Невского и Дмитрия Донского. Место установки - мемориальное кладбище Северного флота, которое появилось ещё в годы Великой Отечественной войны в посёлке Ваенга возле аэродрома. Поэтому большая часть погибших, похороненных здесь в военное время, авиаторы, в том числе союзники: английские и канадские лётчики. Появилась часовня благодаря общероссийской благотворительной программе «Молчаливое эхо войны». С 2009 года в разных регионах страны сооружаются мемориальные часовни в память о воинах, павших на фронтах Великой Отечественной. Североморск стал девятым городом, присоединившимся к проекту.

В июне старинная поморская деревня Умба отпраздновала свое 550-летие. Ровно пять с половиной веков назад было впервые упомянуто название селения. Правда, в те времена оно находилось в 10 километрах от одноименной деревни. Издавна поморы занимались ловлей рыбы и в реке, и на море. Сегодня деревня уже не имеет официального статуса населенного пункта, она входит в состав городского поселения Умба. В обиходе же деревню так и называют – старая Умба.

А ещё в июне на дорогах города Мурманска можно было увидеть раритетный армейский «Виллис». Необычный автопробег был посвящён не патриотизму, как многие могли бы подумать, а профилактике правонарушений на железнодорожных переездах.

В июне продолжилась череда ремонтов в детских садах, школах, библиотеках и медицинских учреждениях города. Началась реконструкция улиц Пушкинской и Гвардейской, капитальный ремонт площадки перед ГДЦ «Мередиан». А на Семеновском озере появилась новая достопримечательность – плюшевый мишка. В парке возле Семёновского озера к столетию Мурманска появилась новая достопримечательность – двухметровая фигура медвежонка. Имитация детской игрушки огромного размера выполнена из искусственной травы.

Июль 2016 года

В июле старейшему микрорайону Мурманска Росляково исполнилось 120 лет. В преддверии памятной даты здесь начались масштабные ремонты. Работы кипели и в других частях города. Завершалась реконструкция дорожного полотна в районе улицы Гвардейская, стартовал ремонт дорог на Егорова. А в центре Мурманска заложили капсулу с посланием потомкам. Послание в будущее отправили ветераны морского флота. Через тридцать четыре года жители столицы Заполярья смогут вскрыть капсулу моряков и узнать, чем жил и как развивался морской флот. Письмо, адресованное потомкам – это наставление и история родного Мурманска. Капитан дальнего плавания Геннадий Робертович побывал во многих районах, кроме Антарктиды, покорил Северный и Южный полюс. Он уверен, что подрастающему поколению моряков стоит прислушиваться к советам ветеранов и желает им удачи в такой непростой, но очень нужной профессии.

В июле ледокол «50 лет Победы» отправился в третий за год круиз на Северный полюс. На борту ледокола 94 туриста из Европы и Азии. Среди них и 75-летний мурманчанин. Добравшись до Северного полюса Николай Лихтинов установил там рекорд по поднятию гири. Мурманчанину 75 лет, но он продолжает сохранять бодрость духа, что и доказал, прибыв на полюс. За 100 минут он смог поднять 14-килограммовую гирю 1438 раз. Достижение Николай Лихтинов посвятил 100-летию Мурманска. Кроме того, Николай Лихтинов на ледоколе доставил на полюс хрустальную копию мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и памятный знак столетия города Мурманск.

А специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели уникальную операцию по подъёму паровоза с борта «Томаса Дональдсона», затонувшего в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны. Подобная операция по подъёму локомотива проводилась впервые в истории выполнения подводно-технических работ.

К уникальной операции привлекли водолазов Северного флота, а также операторов телеуправляемых подводных аппаратов. Поднимали паровоз в несколько этапов. Сначала из трюма была извлечена котельная часть весом в 30 тонн, затем ходовая, состоящая из пяти колёсных пар общим весом около 60 тонн. Для обеспечения водолазных спусков использовали два катера с рабочими барокамерами и командой медицинских специалистов на борту. Все артефакты доставили в главную базу Северного флота – Североморск.

В июле завершилась реконструкция парка на улице Ленинградская. У этого сквера богатая история. Если посмотреть старые фотографии, то кроме памятника в центре площади ещё в середине прошлого столетия на этом месте ничего не было. В 1967 году здесь заложили капсулу с посланием жителям Мурманска. Её откроют уже в будущем году.

Август 2016 года

В августе Мурманск вошёл в список портов с действующим 72-часовым безвизовым режимом для иностранцев. Это позволило повысить интерес зарубежных гостей к Заполярью.

А на авианосец «Адмирал Кузнецов» впервые совершил посадку истребитель МИГ-29 КР из состава недавно воссозданного 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка Морской авиации Северного флота.

Состоялось и долгожданное событие для православных верующих. В Мурманскую область прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Программа у главы Русской Православной Церкви в Заполярье была насыщенной, поэтому по области он передвигался исключительно на вертолёте. Первым местом, где увидеть и услышать патриарха могли все желающие, стал Трифонов-Печенгский мужской монастырь в посёлке Луостари. Он считается самым северным в стране. Его история началась задолго до основания Мурманска и становления государственности в Заполярье. Настоятель монастыря преподнес святейшему патриарху в подарок икону Пресвятой Богородицы. Глава Православной Церкви в долгу не остался – он подарил монастырю икону преподобного Антония Дымского. После посещения монастыря патриарх Кирилл отправился в Североморск, чтобы освятить Андреевский кафедральный собор. В столице Заполярья он провел божественную литургию в Свято-Никольском кафедральном соборе на улице Зелёная и заложил патриаршую капсулу на месте будущего морского кафедрального собора у храма Спас-на-водах.

В этом году 100-летний юбилей отмечал не только Мурманск, но и заполярная железная дорога. В свой праздник работники ОЖД пересели на велосипеды. Необычный велопробег стартовал в Санкт-Петербурге 7 августа - в День железнодорожника. 15 сотрудников РЖД пересели на двухколесный транспорт. Дистанцию от Питера до Мурманска разделили на три этапа. Сначала велогонщики доехали до Петрозаводска. Следующий отрезок пути пролегал по берегам Онежского озера. Но самым сложным оказался маршрут по Заполярью. В Мурманске всем участникам велосипедного путешествия вручили медали за преодоление себя, сложного пути и сохранение истории.

А в Мончегорске в августе состоялся первый Международный поэтический фестиваль «Табуретка», организованный Всероссийским литературным фондом «Живая классика» при поддержке «Норникеля» и Кольской ГМК. У открытого микрофона выступили как уже состоявшиеся, так и начинающие поэты, а также просто любители литературы. Завершил фестиваль артист театра и кино Михаил Полицеймако. Московского автора и литературного критика Евгению Коробкову северная публика, несмотря на холод, принимает тепло. Хлёсткие стихи, наполненные сарказмом, никого не оставляют равнодушными. К тому же подобные выступления для жителей Кольской земли пока в диковинку. В завершении фестиваля выступил тот, кого многие ждали с самого начала. Артист театра и кино Михаил Полицеймако мгновенно привлекает к себе всеобщее внимание, приглашает к микрофону пишущих жителей Мончегорска, вместе со зрителями вспоминает стихи и песни, к которым и спустя годы невозможно остаться равнодушным. Организаторы фестиваля планируют сделать его ежегодным и даже создать традицию – передавать в дар представителям других городов и стран уменьшенные копии поэтической табуретки, которые впоследствии будут установлены на улицах или в парках.

31 августа в час дня по всей стране прозвучал приветственный сигнал ледоколу «Красин» - дань памяти всем судам и кораблям – участникам полярных конвоев. 75 лет назад первый союзный караван «Дервиш» пришёл в порт Архангельск.

Сентябрь 2016 года

1 сентября торжественные линейки прошли не только во всех учебных учреждениях, но и в Мурманском морском торговом порту. Правда, докеры собрались вовсе не ради того, чтобы отметить День знаний. Старейшему предприятию города исполнился 101 год, оно было основано даже раньше, чем сам областной центр.

В Минькино открылся высокотехнологический завод по береговой переработке рыбы «Полярное море+». Объём инвестиций в реализацию крупнейшего на территории Мурманской области проекта по созданию комплекса составил около 1,4 миллиарда рублей. В первый день работы фабрику посетили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и глава региона Марина Ковтун. Производительность комплекса до 40 тонн замороженного биоресурса в сутки, до 12 тысяч тонн готовой продукции в год.

18 сентября в единый день голосования в области прошли выборы в Государственную и областную думы. По сообщению областной избирательной комиссии, нарушений не было, а явка в регионе составила больше, чем в среднем по Северо-Западу России. При голосовании за представителей Государственной Думы по федеральному избирательному округу в лидеры вышла «Единая Россия». За неё жители Мурманской области отдали чуть более 104 тысяч голосов. От Мурманской области в нижнюю палату страны были выбраны Алексей Веллер и Алексей Лященко.

Алексей Веллер в последствии снял с себя обязанности председателя муниципального Совета депутатов а, заодно, главы города. Всего в прошедших выборах участвовали 246 тысяч 251 избиратель. При этом испорченных бюллетеней оказалось чуть более 12 тысяч.

22 сентября из Росляково в Мурманск начал ходить маршрутный автобус. Раньше уехать из нового микрорайона можно было лишь на 105-м. Шёл он из Североморска, к бывшему военному посёлку подходил уже переполненным. ЮЛЯ: В час-пик выбраться из Росляково было задачей почти невыполнимой. В транспорт прорываться приходилось с боем. Да и остановка была одна на весь населённый пункт. В будущем работу маршрута планируют усовершенствовать. Возможно, 33-й начнёт заходить и на улицу Хлобыстова, где появятся две новые остановки. Это позволит повысить рентабельность работы автобуса и, заодно, сделать систему общественного транспорта ещё удобнее.

30 сентября северянам рассказали «Историю». Именно так называется новая концертная программа группы «ДДТ». У жителей Мурманской области была уникальная возможность первыми в стране увидеть новый проект, так как со столицы Заполярья начался очередной масштабный тур «ДДТ». А накануне концерта Юрий Шевчук уделил несколько минут журналистам.

Октябрь 2016 года

1 октября В Мурманске открыли памятник-паровоз, Инициаторам проекта удалось найти локомотив, который ходил именно по Октябрьской железной дороге. В начале лета локомотив пригнали в Мурманск, реставрационные работы в местном депо заняли около двух месяцев. 14 июля паровоз впервые покинул стены мастерских, а в августе с помощью нескольких кранов машину установили на специально подготовленный постамент рядом с железнодорожным вокзалом. Паровоз Л4386 был построен в Луганске в 1951 году. «Лебедь» намотал тысячи километров на направлении Кандалакша-Алакуртти. Представители Октябрьской ветки железной дороги долгое время искали локомотив, история которого связана именно с нашим направлением. Найти машину удалось в Великих Луках, где паровой гигант стоял в законсервированном виде.

4 октября Мурманску исполнилось 100 лет. Самый крупный город, расположенный за Полярным кругом, город-порт, город-труженик, город-герой отметил свой день рождения. Именно в этот день 100 лет назад состоялась торжественная церемония закладки храма Николая Мирликийского. Сейчас на этом месте расположен Дворец культуры имени Кирова. Последний город, который основали в российской империи, назывался Романов-на-Мурмане, но после Октябрьской революции он стал Мурманском.

На следующий после праздника день начала работу областная дума нового созыва. Вновь избранные депутаты впервые встретились в большом зале заседаний. Областной парламент обновился практически на 40%. Первое же заседание было посвящено организационным моментам работы народных избранников. Число региональных парламентариев в этом созыве уменьшилось. Вместо 36 - 32 депутата. Также сократилось количество думских комитетов: некоторые из них объединили. На первом заседании депутаты выбрали председателя. Им стал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Дубовой.

Эпоха великих географических открытий давно закончилась, но это не значит, что на Земле нет мест, куда не ступала нога человека. Гидрографы Северного флота рядом с Новой Землей сперва нашли, а в этом году описали и даже высадились на три ранее неизвестных острова. В Мурманск специалисты вернулись 12 октября в передоверии профессионального праздника. Теперь открытым островам ещё предстоит дать название. Экипаж гидрографического судна «Визир», которое швартуется в посёлке Мишуково, на западной стороне залива, состоит как из гражданских, так и военных специалистов. В экспедиции «Визир» пробыл рекордно долгое время - 60 дней, Несмотря на непогоду, гидрографы не побоялись описать три острова, которые ещё в сентябре рядом с Новой Землей заметила экспедиция ещё одного научного судна Северного флота «Горизонт». Растительности на этих участках суши нет, а найти их удалось только благодаря глобальному потеплению.

На Семёновском озере началось строительство мемориального комплекса в память о подвиге мурманчан во время Великой Отечественной войны. Стелы, стилизованные под дымовую трубу и обгоревшие колоны. Здесь будут информационные стенды, автостоянка и подъездная дорога к ней. Напомним, закладной камень будущего мемориала был заложен летом 2015 года. За основу взяли легендарные снимки военного фотокора Евгения Халдея, запечатлевшего разрушенный и сожженный Мурманск. В один день – 18 июня 1942 года - тысячи жителей лишились крова, а целые кварталы стали пепелищами, на которых сохранились лишь остовы печных труб. Именно эти немые, уцелевшие свидетели трагедии, и стали главным символом монумента. Работы масштабные, поэтому открытие монумента планируется в 2017 году.

В начале октября в новом районе Мурманска Росляково отметили двойной праздник. 100-летие заполярной столицы и 120 день рождения уже бывшего военного посёлка. Праздничные гуляния состоялись на центральной площади возле ДК «Судоремонтник». Перед жителями и гостями микрорайона выступил легендарный ансамбль «Песни и пляски Краснознаменного Северного флота». Известный на всю Россию и за рубежом коллектив, говоря на молодёжном языке, целый час «зажигал» в новом микрорайоне Мурманска. Произведения о море и Севере – основа репертуара, потому так радушно их встречали росляковцы, теперь уже - мурманчане. Празднование юбилейного дня рождения завершилось фейерверком.

В Мурманск «прибыл» «Морской волк» и покидать заполярный центр он больше не намерен. Необычный символический памятник открыли в обновленном Сквере капитанов. Совпадение или нет, но бронзовый моряк очень похож на персонажа Бориса Андреева из советского кинофильма «Путь к причалу». Вот только детально отыскать сходства и различия – дело непростое. Бронзовая фигура установлена в восьми метрах над землей. Так что разглядеть сходства и различия между ним и Росомахой, задача не из лёгких. Правда, сделать это всё-таки можно с помощью бинокля.

Ноябрь 2016 года

К июлю следующего года в Мурманске останется всего две поликлиники. На пациентах это никак не отразится, обещают медики. Медицинский персонал под увольнение не попадёт, медицинские организации тоже останутся на своих местах. Первую и третью поликлиники объединят с четвёртой, а пятая станет частью седьмой. Для того, чтобы сохранить на достаточном уровне зарплаты врачей, придётся попрощаться с техническим и административным персоналом. Всего, по предварительным подсчётам, будут уволены около 50 человек. Сэкономленные средства будут направлены на развитие поликлиник и привлечение новых специалистов узких направлений.

Вечером 8 ноября мурманчане стали свидетелями настоящего светового шоу. Периодически гасли и включались фонари наружного освещения, хаотично мигали светофоры, а с территории подстанции Мурманска почти в центре города фонтаном летели искры. На подстанции номер 5 Северных электрических сетей Колэнерго произошла авария. За забором подстанции, которая располагается рядом с МТЭЦ собрались все экстренные городские службы. Из-за ЧП, то в одном, то в другом районе города периодически пропадало электричество, а из-за остановившихся троллейбусов на оживлённых магистралях Мурманска образовались большие заторы. Неполадки устранили в течение часа.

В ноябре стало известно, что 7-летний мораторий на охоту на дикого северного оленя сняли. Соответствующее постановление, согласованное и одобренное в Министерстве природы в Москве, подписала губернатор области. Вводили его в своё время, чтобы бороться с браконьерами. Но, увы, метод себя не оправдал, их стало даже больше, чем раньше. Новость об отмене моратория вызвала много споров и породила слухи.

Хоть и не успели к столетию, но с задачей справились в середине месяца. Обещанный областными чиновниками масштабный ремонт Мурманской областной филармонии был завершён! Результаты превзошли все ожидания. Настоящий дворец впервые распахнул свои двери для посетителей. Море света, море качественного звука, деревянные кресла и великолепный орган. Старой филармонии как будто бы никогда и не было. В здании изменилось абсолютно всё, зал рассчитан на 560 человек.

17 ноября в центре Мурманска на площади Пять Углов открыли памятную стелу, посвященную присвоению областному центру звания «Город- герой». Новая достопримечательность выполнена из натурального гранита и достигает высоты 10,5 метра , на обелиске закреплены латунные таблички с изображением орденов. В тёмное время стела будет подсвечивать с помощью прожекторов и встроенных в конструкцию диодных огней. Рядом с новой достопримечательностью решено было оставить клумбу. Так что летом на площадке обязательно высадят цветы. Вместе с постаментов гранитная конструкция весит без малого 70 тонн.

К Новому году Мурманск засиял тысячей огней. Специалисты развесили праздничную иллюминацию вдоль дорог и в любимых местах отдыха жителей Мурманска. Яркие световые композиции украсили все округа заполярной столицы. Почти 40 конструкций и около 5 тысяч световых элементов зажгли в Мурманске. Есть и новинки. В первую очередь изменения коснулись главной мурманской ёлки.

Декабрь 2016 года

1 декабря в Заполярье наступила полярная ночь. Чтобы воспитанники детских садов легче переносили эту тяжёлую пору, педагоги проводят с малышами занятия физкультурой и три раза в день дают полезный рыбий жир. Оздоровительная программа бесплатно проводится во всех дошкольных учреждениях и охватывает около 6 тысяч детей.

А пока малыши лакомились витаминами, народные избранники выбирали нового мэра. Мурманск два месяца жил без руководителя. После перехода Алексея Веллера в Государственную Думу, обязанности мэра временно исполняла его заместитель Тамара Прямикова. Однако выборы постоянного городского главы и лидера горсовета рано или поздно должны были состояться. Этот вопрос депутаты подняли на очередном заседании горсовета. В бюллетенях для тайного голосования фамилия стояла одна. Кандидатом на замещение должностей мэра города и председателя городского Совета депутатов стал Дмитрий Филиппов. Его на партийном заседании рекомендовали представители «Единой России». Народные избранники предложение поддержали. Из 26 депутатов 25 проголосовали «за» и всего один «против». Таким образом, Дмитрий Филиппов был избран практически единогласно.

Инаугурация нового городского главы впервые проходила в конференц-зале делового центра «Арктика», где Дмитрий Филиппов в торжественной обстановке принял присягу.

В декабре в Мурманске произошло несколько происшествий. В центре города на проспекте Ленина вспыхнуло офисное деревянное здание, на первом этаже которого располагался караоки-бар. Несмотря на оперативные действия пожарных, с пламенем долгое время не удавалось справиться. А потоки воды из гидрантов затопили часть проезжей части. На эту проблему в экстерном режиме пришлось реагировать коммунальным службам. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, специалисты отмечали высокий температурный режим. Даже простому обывателю было заметно, что наружная стена может в любой момент обрушиться. По проспекту Ленина в этом месте перекрыли движение машин, которое разрешили для общественного транспорта только в районе 6 утра. 5 лет назад здание уже горело, в прошлый раз владельцам помещений удалось обойтись минимальными потерями, дом восстановили. В этот раз огонь его почти полностью уничтожил.

Так же на проспекте Ленина, в районе 78 дома, на 23-летнюю жительницу Мурманска с крыши дома упала бетонная конструкция. В результате девушка получила серьёзные телесные повреждения. Генерального директора компании-подрядчика, которая обслуживала дом, задержали. Мужчину подозревают в ненадлежащем исполнении услуг. Проведение следственных действий продолжается. Назначена инженерно-строительная экспертиза.

Но все же большую часть декабря Мурманск готовился к Новому году. В этом году городские власти решили кардинально изменить вид главной мурманской новогодней ели. Ветки украсили большими светящимися игрушками, знакомыми по советским мультфильмам, снятым на основе сказки «Щелкунчик». В итоге украшение 22-метрового дерева можно назвать одним из самых оригинальных за последние несколько лет.

В преддверии Нового года по Мурманску прокатился «Мото-Новый год». Вторая по счёту акция прошла при поддержке клуба «Северный орден». Байкеры устроили пробег по городу, а рядом с ёлками в каждом районе останавливались, чтобы вручить подарки детям.