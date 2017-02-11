СТОЛИЦА: По страницам истории Мурманска можно пройтись пешком

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели познакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

В ближайшем будущем компания «ЕвроХим» презентует мастер-план развития Ковдора как города будущего

На этой неделе Марина Ковтун совершила рабочую поездку в Ковдорский район, где губернатор провела переговоры с временно исполняющим обязанности главы Ковдорского района и вновь назначенным исполнительным директором Ковдорского ГОКа.

Мастер-план по превращению Ковдора в территорию будущего станет совместным проектом муниципальных властей, правительства Мурманской области и градообразующего предприятия. Об этом по итогам рабочих встреч с временно исполняющим обязанности главы Ковдорского района Романом Дурягиным и вновь назначенным исполнительным директором Ковдорского ГОКа Андреем Горшковым сообщила губернатор Марина Ковтун.

В ходе деловых переговоров глава региона отметила, что Ковдорский ГОК относится к числу основных предприятий Мурманской области. От его успешной работы и социальной ответственности напрямую зависит благосостояние жителей Ковдорского и отчасти Терского районов. В ближайшем будущем компания «ЕвроХим» презентует мастер-план развития Ковдора как города будущего.

- У нас работает и подписано соглашение с компанией «ЕвроХим». Совсем недавно мы договорились о встрече с Дмитрием Степановичем Стрежневым, чтобы обсудить первый и совсем ещё свеженький мастер-план развития города Ковдор, - отметила во время встречи Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Это общая работа для компании и для администрации, и, безусловно, для субъекта – для Мурманской области.

Между правительством Мурманской области и Ковдорским ГОКом успешно реализуется Соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности, согласно которому предприятию предоставляются налоговые льготы. Только по итогам 2016 года их общий размер их составил 381 миллион рублей. Дополнительные поступления в консолидированный бюджет области, связанные с реализацией этих инвестпроектов, составят около 4 миллиардов рублей за весь период действия соглашения. С 2014 года компания «ЕвроХим» вложила в развитие социальной инфраструктуры района более 100 миллионов рублей. Примерно такой же объём средств был направлен на эти цели из бюджетов области и района. Большая работа по сохранению стабильной ситуации в районе ведётся и муниципалитетом.

- Первое, на чём мы акцентировали внимание, это всё-таки финансы, - сказал Роман Дурягин, врио главы администрации Ковдорского района. - Провели работу по повышению эффективности бюджетных расходов, усилению финансовой дисциплины главных распорядителей бюджетных средств. С целью снижения нагрузки на местный бюджет заключили соглашение о реструктуризации задолженности по коммунальным услугам, которые образовались у муниципальных учреждений с ресурсоснабжающей организацией - сумма 31 миллион рублей на три года.

В ходе рабочей поездки в Ковдорский район губернатор Марина Ковтун познакомилась с работой двух учебных заведений – ресурсного центра школы № 1 и Ковдорского политехнического колледжа. В ресурсном центре ведётся серьёзная подготовка по горным специальностям, в том числе целевой набор в ведущие горные вузы. У школьников есть возможность знакомиться с условиями труда на Ковдорском ГОКе, встречаться с его руководством и сотрудниками, налажено тесное взаимодействие с советом молодых специалистов АО «Ковдорский ГОК».

Колледж готовится внедрять программы дуального обучения – в этом году на базе ГОКа откроется опытная фабрика, где студенты будут учиться без отрыва от производства.

Оперативное совещание – от саамов до «Лыжни дружбы» в посёлке Раякоски

С поздравления земляков-саами губернатор Мурманской области Марина Ковтун начала очередное оперативное совещание. В настоящее время на Кольской земле проживает более полутора тысяч представителей коренных представителей Кольского полуострова. Среди других тем совещания были рассмотрены вопросы рейтинга муниципалитетов по исполнению запросов ведомств по заявлениям граждан, внедрения автоматизированной система оплаты проезда в общественном транспорте и проведения юбилейной «Лыжни дружбы» в посёлке Раякоски.

Одной из тем совещания стала электронная система взаимодействия между муниципальными органами власти. Глава региона напомнила участникам совещания положение 210-федерального закона. Согласно ему, чиновники не вправе требовать у граждан те справки и документы, которые нужно получать в других ведомствах. Если для оказания услуг не хватает документов, то специалист должен сам обратиться за ними в соответствующие ведомства. А чтобы такой обмен сведениями был быстрым и эффективным, создана и уже работает электронная система взаимодействия.

- Использование системы электронного взаимодействия, действительно, позволяет существенно сократить время оказания услуг, сделать процедуру оказания услуг прозрачнее, так как все действия сотрудников в этой системе регистрируются, - отмечает Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

- Мы подвели итоги вместе с комитетом информационных технологий и составили некий рейтинг муниципалитетов по итогам 2016 года, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Он показывает, что муниципалитеты области работают в этой электронной системе с запросами федеральных ведомств.

В лидерах рейтинга отмечены Ревда, Ловозеро, Видяево, Мурманск, Александровск, Никель, Апатиты, Заполярный, Североморск, Кировск.

Другая важная тема – результаты работы автоматизированной система оплаты проезда в общественном транспорте, которую ввели в эксплуатацию 1 ноября прошлого года. Сегодня она действует на 95 регулярных маршрутах с применением 440 единиц терминального оборудования и уже успешно себя зарекомендовала. В Мурманской области каждый месяц реализуется около 50 тысяч проездных билетов.

- Мы будем переходить с тех карт, к которым сейчас пассажиры уже привыкли, - сообщил Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. – Это будут те же самые проездные билеты, но оснащенные электронным чипом. Мы будем переходить на персонифицированные карты. Они будут действовать по принципу электронного кошелька, человек сможет приобретать этот билет в любое время, он будет долговременный. Это создаст дополнительные удобства.

Система позволяет получать информацию о количестве выполненных рейсов, числе перевезённых пассажиров, как по различным видам проездных билетов, так и за наличный расчёт, об объёмах перевезённых пассажиров каждым кондуктором.

Этой информацией пользуются администрации муниципальных образований в целях оптимизации маршрутной сети общественного транспорта. Система доказала свою эффективность на первом этапе, отметил Дмитрий Соснин.

В настоящее время ведутся работы по переходу на персонифицированные карты, которые будут действовать по принципу электронного кошелька. Это будет долговременная карта, ориентировочно, на три года, с возможностью подписки на дополнительные приложения, что создаст дополнительные удобства. Кроме того, Дмитрий Соснин сообщил, что в конце 2017 года будет внедрена функция оплаты проезда обычной банковской картой.

Марина Ковтун поручила региональному Минтрансу максимально тщательно контролировать все этапы и аспекты работы по внедрению долговременной карты.

Юбилейная «Лыжня дружбы» в посёлке Раякоски состоится 11 марта. Подготовка к международному массовому лыжному пробегу «Лыжня дружбы» стала одной из тем оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Прежде чем начать обсуждение, Марина Ковтун поздравила нашего земляка Юрия Талых, ставшего сегодня вице-чемпионом мира по натурбану. Благодаря успехам северян Мурманская область заявляет о себе как кузница кадров для зимних видов спорта, подчеркнула Марина Ковтун.

11 марта в посёлке Раякоски состоится традиционная «Лыжня дружбы». Как отметила глава региона, тема проведения уникального массового состязания привлекла особое внимание министра спорта России Павла Колобкова, встреча с которым состоялась на прошлой неделе. О ходе подготовки «Лыжни дружбы», открывающей программу 83-го традиционного Праздника Севера, губернатору доложила председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Как рассказала Светлана Наумова, в рабочем порядке уже решены вопросы безопасности, подготовки трассы, обслуживания и медицинского сопровождения мероприятия. В ближайшее время будет решён вопрос расчистки стоянки в Раякоски. «С уверенностью можно говорить, что «Лыжня дружбы» состоится», – подчеркнула председатель областного спорткомитета.

Глава региона отметила необходимость учёта отзывов и замечаний участников прошлогодней «Лыжни дружбы», а также поручила Светлане Наумовой обратить особое внимание на пропаганду и широкое освещение этого уникального спортивного мероприятия.

Продолжая тему спортивных мероприятий, Светлана Наумова напомнила, что 11 февраля Мурманская область присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие пройдёт в 16 муниципалитетах региона, ожидается, что участие в нём примут около 7,9 тысячи северян. Центральные старты будут организованы в мурманской Долине Уюта и на лыжном стадионе Североморска-3.

От создания травматологического отделения в больнице «Севрыба» пострадавшим мурманчанам хуже не будет

Травмпункт из центра города убирать не планируют. Однако часть его функций, действительно, передадут запланированному новому травматологическому отделению в больнице «Севрыба». В частности, речь идёт о приёме больных и пострадавших в ночные часы. Об этом на рабочем совещании заявила заместитель губернатора Инна Погребняк.

Не так давно Мурманск взбудоражила новость о переезде травмпункта из центра города в отдалённое здание больницы «Севрыба». Жители сетовали на то, что добираться в такую даль будет неудобно, ведь личный автотранспорт или возможность заказать такси есть далеко не у всех возможных посетителей этого учреждения. На сегодняшнем рабочем совещании заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк заверила собравшихся, что речи о закрытии травмпункта в центре города не идёт.

- Речь идёт о передаче некоторых функций в последствии, после того, как это современное отделение будет организовано и оснащено, - поясняет Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - Речь идёт только о том, что некоторые функции будут переданы из травматологического пункта, в котором оказывается помощь сегодня, на новую площадку.

В частности, в «Севрыбу» планируют доставлять всех ночных пациентов травматологии и тех, кому нужна срочная помощь с применением анестезии.

Собравшиеся на совещание отметили, что получивших серьёзные травмы сегодня после освидетельствования в травмпункте, и так доставляют в больницы. Однако транспортировка пострадавшего с места происшествия в травмпункт, а затем в больницу занимает много времени. В то время как многим требуется срочная, безотлагательная диагностика и помощь.

- С каждым годом внедряются новые технологии, новые методы лечения, - справедливо заметил Павел Преснов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Мурманской областной больницы. - Я думаю, что амбулаторная хирургия в травмпункте в симбиозе с травматологическим отделением, рассчитанном на более 80 коек, а это целый центр получается, конечно повысит качество и доступность оперативной медпомощи.

Планируется решить вопрос и с транспортной доступностью к будущему травматологическому отделению. С этой целью переговоры проведут с руководством предприятия «Электротранспорт». Кроме того, руководство больницы обещает оборудовать удобную комнату ожидания в помещении самого травматологического отделения. А пострадавших в дневное время и не нуждающихся в сложных операциях будут принимать в травмпункте, находящимся в первой поликлинике на улице Шмидта.

Мать-старушка к воротам СИЗО подошла, передачу сыночку она принесла

На этой неделе в мурманском СИЗО-1, расположенном на улице Радищева, открылась новая комната ожидания и приёма посылок. Теперь передать продукты и вещи обвиняемым, содержащимся в следственном изоляторе, можно с максимальными удобствами.

Торжественное открытие нового помещения началось со слов поздравлений. Ровно 76 лет назад, 7 февраля 1941 года, на основе исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД было создано Управление исполнения наказаний по Мурманской области. «Пользуясь случаем, хотел бы поздравить заслуженных ветеранов, поздравить всех сотрудников системы и пожелать им, чтобы у нас в дальнейшем поменьше было тревог, а побольше плановых мероприятий», - отметил Евгений Шихов, начальник УФСИН России по Мурманской области.

Новая комната приёма посылок без привычных решёток и с обзорным окном, через которое граждане могут наблюдать за работой инспектора, ответственного за приём и выдачу передач. Вход в помещение теперь расположен со стороны улицы Радищева.

Евгений Шихов, начальник УФСИН России по Мурманской области, отмечает: «Вход с улицы сделан для удобства посетителей. Здесь тепло, есть и туалетная комната, так как люди иногда приходят и с детьми».

30 килограмм в месяц – таков разрешенный лимит передач в СИЗО. Как отмечают сотрудники следственного изолятора, посылки в камеры всё чаще отправляют напрямую через специальный магазин, расположенный на территории учреждения. Купленные здесь продукты и предметы уже досмотрены – упаковку не вскрывают, да и время доставки значительно сокращается.

- В новогодние праздники большое количество людей хотят своим родственникам сделать приятное. Были очень большие очереди в комнате приёма передач, - отмечает Андрей Скопинцев, представитель ВГУП «Промсервис» ФСИН России. - Там производится досмотр, каждую банку вскрывает служба безопасности, а это занимает значительное количество времени. Очереди, толкотня и всё остальное. Посетив магазин, записал, заплатил деньги, все покупки ушли по заказу, никакой очереди нет.

Специализированный сайт «ФСИН - Доставка» - это ещё один удобный способ помочь подследственному или уже осужденному. При покупке услуги «товарная карточка» человек за колючей проволокой сам может выбрать необходимые ему предметы личной гигиены или продукты.

Ворота в Арктику начинаются от 15 причала

В Мурманском морском торговом порту под загрузку стал ледокол «Новороссийск». Напомним, это новое судно ввели в эксплуатацию в конце декабря прошлого года. Будущий рейс к земле Франца-Иосифа станет для экипажа вторым в истории. На архипелаг в ледовитом океане моряки доставят 180 тонн материалов для строительства военного аэродрома.

Город Новороссийск, расположенный на берегу Чёрного моря, дал имя не простому судну, а ледоколу, который к тому же будет работать в арктических широтах, и вряд зайдёт в одноименный порт. Впрочем, экипаж о таких казусах в судьбе своего подопечного и не думает, трудятся моряки в комфортных условиях. Даже сейчас в порту панорамный вид с теплого капитанского мостика завораживает, когда же вокруг будут бесконечные льды Арктики, оторваться от огромных иллюминаторов будет ещё сложнее. Впрочем, в суровых условиях Арктики команде ещё только предстоит побывать.

- Согласно нашему классу мы можем колоть лёд, прокладывать канал во льду толщиной 1 метр , а работать со льдом до полутора, - рассказывает о возможностях богатыря Ярослав Вержбицкий, капитан ледокола «Новороссийск».

Капитан судна Ярослав Вержбицкий ходил и в северных водах и работал на ледоколах того же проекта, что и «Новороссийск». Он построен на Выборгском судостроительном заводе при поддержке финских специалистов. 26 декабря после перехода из порта приписки Петербурга в Мурманск он сразу отправился в первый рейс к земле Франца-Иосифа. Проводка была более чем успешной.

- Мы доставили несколько человек пассажиров на Землю Франца-Иосифа и около 180 тонн грузов. Ледовая обстановка была легкой, нам повезло, - говорит Ярослав Вержбицкий, капитан ледокола «Новороссийск».

Сейчас главная задача ледокола - доставка генеральных грузов для строительства военного аэродрома на архипелаге. Большинство материалов перевозятся в стандартных металлических контейнерах, которые специалисты торгового порта грузят с легкостью. У пятнадцатого причала в прошлом году швартовался лихтеровоз «Атомфлота» «Севморпуть», вот там некоторые бетонные элементы и конструкции докерам приходилось перемещать при помощи сразу нескольких кранов.

- Не зря 15 причал называют воротами в Арктику, - отмечает Виталий Власов, главный диспетчер Мурманского морского торгового порта. - В 2016 году сюда три раза заходил гроза Арктических морей – атомный «Севморпуть», который так же доставил грузы к Земле Франца-Иосифа. Если присмотреться, то можно заметить, что рядом с ледоколом проплавают необычные утки, а гаги. Такие птицы, по словам моряков, встречаются в основном у норвежского побережья. Появление этих пернатых в Мурманске хороший аргумент в поддержку оценок, что Кольский залив стал чище. Возможно, повлияли меры, которые, принимает руководство порта. Отметим, в 2016 помимо угля здесь осуществили перевалку более 400 тысяч тонн различных материалов для стратегических и промышленных объектов в Арктике.

На ледоколах нового класса вертолётная площадка располагается не на корме, а на баке - передней части судна. Благодаря этому моряки могут принимать на борт несколько десятков контейнеров, хотя «Новороссийск» вовсе не сухогруз.

В рейс к Земле Франца-Иосифа «Новороссийск» уйдёт уже 12 февраля. Помимо проводки судов и перевозки грузов судно может выступать в роли спасателя. Работать экипажу предстоит так же в Финском заливе и Белом море. Братья близнецы ледоколы «Мурманск» и «Владивосток» выполняют аналогичные задачи ещё с прошлого года.

Благодарность от генпрокурора Юрия Чайки получила главный редактор телеканала «Арктик-ТВ» Анастасия Карева

Количество преступлений в Мурманской области в 2016 году увеличилось, а оправдательных приговоров стало меньше. В основном люди, попавшиеся на коррупции, экстремизме, воровстве и других преступлениях, оказываются за решёткой. Тем не менее, работать прокуратуре есть над чем. Об итогах работы надзорного органа в 2016 году и планах на текущий год говорили на этой неделе на прокурорской коллегии, прошедшей при участии губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

По традиции началась прокурорская коллегия с приятных событий. Всех отличившихся в 2016 году сотрудников поблагодарили за службу и наградили почётными грамотами.

Кроме того, за цикл программ «Коммунальный детектив» благодарность от генпрокурора Юрия Чайки получила главный редактор телеканала «Арктик-ТВ» Анастасия Карева. Она стала первым журналистом, удостоившимся такой высокой награды в Мурманской области. На протяжении последнего года редакция телеканала собирала жалобы мурманчан и совместно с прокуратурой пыталась разобраться в причинах возникновения коммунальных бед. Темы для расследований давали сами телезрители.

- Северяне присылают фотографии, делают видео. Все эти вопросы мы переправляем в прокуратуру Мурманской области и совместно с прокурорами едем на проверки или освещаем меры их реагирования, - рассказала Анастасия Карева, главный редактор телекомпании «Арктик-ТВ». - Таким образом мы помогаем решать реальные проблемы и освещаем вопросы в сфере ЖКХ.

После торжественной части представители надзорного органа перешли к подведению итогов минувшего года. В 2016 году результативность прокурорского надзора увеличилась по всем показателям. На 25% - по линии дел с участием несовершеннолетних, на 11% - в сфере противодействия терроризму и экстремизму, на 6% - по уголовным преступлениям. Благодаря работе прокуратуры задолженность по заработной плате в регионе сократилась в полтора раза. Сегодня на поднадзорных предприятиях она составляет 101 миллион рублей, против 149 миллионов в 2015 году.

- Благодаря мерам прокурорского реагирования в предыдущем году погашена задолженность по заработной плате в размере более 203 миллионов рублей перед более чем 2000 работников, - отметил в своём докладе Василий Щербаков, прокурор Мурманской области. - Несмотря на определённые положительные достижения, этот надзор требует от нас постоянной повышенной готовности. Следует работать, как и прежде, на системной основе, моментально реагируя на малейшие отступления от закона.

- Как показывает анализ, и, в частности, моя практика работы с обращениями граждан, самой проблемной сферой была и остаётся жилищно-коммунальная, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - В 2016 году в сфере ЖКХ в соблюдении прав граждан прокуратурой было выявлено более 4300 нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечено более 900 лиц, к административной - около 400. С особой остротой вскрыли прошедшие в начале 2017 года и в конце 2016 года аномальные снегопады. Прокуроры отметили, что в нашем регионе не становится меньше уголовных преступлений и коррупционных преступлений. Больше становится преступлений связанных с экстремизмом. А вот оправдательных приговоров в этих делах стало заметно меньше.

Владимир Долинин, водитель троллейбуса АО «Электротранспорт», не хочет, чтобы из него ездовую собаку сделали

Самому крупному перевозчику за Полярным кругом, предприятию «Электротранспорт», исполняется 55 лет. За время работы коллектив предприятия перевёз более 3 миллиардов пассажиров. Есть в троллейбусном депо и свои легенды.

Механики троллейбусного депо способны на чудеса. У машин, которые ежедневно выходят на маршрут, они могут поменять всё, начиная от элементов обшивки, заканчивая силовой установкой. Ресурс троллейбуса около миллиона километров, этого хватит, чтобы проехать город из одного конца в другой более сорока тысяч раз. Скорее всего, надежные пассажирские машины смоли бы пройти ещё больше, но морозы, химические реагенты и не самый благоприятный климат, несмотря на заботу опытных специалистов, попросту съедают металл. На соседних с троллейбусами ремонтных ямах обслуживают и автобусы, у которых дизельные агрегаты с автоматическими коробками передач требуют к себе ещё большего внимания. Впрочем, редко когда во время рейса даже самые пожилые «трудяги» выходят из строя.

- Машина ставиться на ремонт, полностью разбирается: снимаются узлы, агрегаты, проводятся кузовные работы, меняются все ржавые детали с дефектами, - рассказывает Алексей Баглаев, слесарь по ремонту подвижного состава АО «Электротранспорт». - Машина выходит от сюда, как после капитального ремонта. После этого постоев практически не бывает.

Один из самых известных в городе водителей троллейбусов Владимир Долинин. Но в лицо знаменитого любителя стихов знает редкий пассажир. Зато голос Владимира Владимировича, особенно пропущенный через громкоговоритель транспортного средства, настоящая изюминка общественного транспорта областного центра. Он не стесняется читать классиков золотого века русской литературы и неистовые строчки из произведений Высоцкого. Вежливый водитель знает, что его хобби нравится далеко не всем, возможно, поэтому подражателей среди коллег у Владимира в Мурманске пока нет.

- Так и должно быть, не всем же должно нравиться то, что я читаю во время движения и остановок, - говорит Владимир Долинин, водитель троллейбуса АО «Электротранспорт». - Некоторые говорят, что я навязываю стихи. Я отвечаю, что если я буду молчать, то я буду как ездовая собака. Помните мультфильм «Простоквашино»? «Хочешь, мы из тебя ездовую собаку сделаем?!» А мы все люди и должны общаться.

В день рождения предприятия отличившимся сотрудникам руководство АО вручило благодарственный письма. Несмотря на сложные условия работы этой зимой – заснеженные, обледенелые дороги - движение транспорта не прекращалось и каждый день сотни троллейбусов и автобусов выходили на свои привычные маршруты. Отметим, что некоторые из них сотрудники предприятия особенным образом подготовили к юбилею, наклеив на борта машин виниловые аппликации с символикой и крупными стилизованными цифрами «55» - именно столько в этом году исполняется самому крупному пассажирскому перевозчику за Полярным кругом.

- 55 лет бесперебойной, ежедневной, ответвленной работы - это очень здорово, - считает Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Три миллиарда 200 пассажиров перевезли за это время. Для севера это нереально, но это факт!

Несмотря на сложные экономические условия и не всегда добросовестную конкуренцию, руководство предприятия находит силы и возможности для того, чтобы повышать зарплату сотрудникам, пусть и не на много, но последняя надбавка произошла в начале февраля. А к празднику каждый из водителей, кондукторов и весь обслуживающий персонал получит денежную премию - достойный подарок к праздничной дате.

Комбеда с бесхозной трубой замучила мурманчан

Очередная комбеда, её исход пока неясен. В подвале дома прорвало трубу, залито помещение, страдают жильцы. Почему управляющая компания, обслуживающая этот дом и Водоканал бездействуют, интересовались корреспонденты «Арктик-ТВ».

Труба ищет хозяина! Смешно? А вот жильцам дома № 14 на улице Новое Плато не до смеха. Четвертые сутки они живут как на пороховой бочке: подвал заполнен водой, причина – прорыв трубы, причём течь до сих пор не ликвидирована.

- В подъезде, в квартирах, везде скапливается конденсат, - возмущается Александр Боровиков, мурманчанин. – В подвале образовались залежи фекальных масс. В квартирах начинает расти грибок. Полная антисанитария.

Старожилы опасаются подмывания фундамента и оседания почвы. Трубят во все инстанции, но пока безрезультатно. Управляющая компания, в чьем ведении дом, на контакт с жильцами идти не спешит.

- Позвонили в управляшку, там нам сказали, что эта труба нам не принадлежит, она бесхозная, - говорит Николай Егоров, - разбирайтесь с Водоканалом. Специалисты от Водоканала пришли и сказали, что это не их труба. Разбираться дальше они не стали.

А течь продолжается. Руководство управляющей компании не согласилось встретиться с журналистами, но удостоили комментарием по телефону. Инженер сообщил, что подана заявка в администрацию города, там найдут владельца дырявой трубы, который в последующем и будет устранять причину аварии.

Правда после того, как съёмочная группа «Арктик-ТВ» отбыла с объекта коммунальной беды на другие съёмки, коммунальщики всё-таки выехали на место аварии, установили хомут, чтобы хоть на время, но приостановить течь из трубы, пока ищут её законного хозяина.

Весну мурманчане встретят в новых квартирах

Преображается Жилстрой - один из исторических микрорайонов Мурманска. На месте неказистых «деревяшек» появились современные дома, а в ближайшее время в новые дома на улице Декабристов переедут больше ста северян.

Мурманчанка Лариса почти тридцать лет жила с сыном в «деревяшке» на улице Сомова, 8. Трехкомнатную квартиру семья Волковых делила с соседями. Теперь Лариса не просто рада: говорит, кто не жил в аварийном доме, тот не поймет всего счастья переселения в новую жилплощадь.

- Квартира мне нравится! – делится своими впечатлениями Лариса Волкова. - Насколько я знаю, даже по метражу она больше. До этого мы жили с соседями, а теперь будем одни! Вот горячая вода, ванна, что у нас не было. Расположение хорошее, это почти центр города. Всё очень нравится.

При возведении домов строители использовали современные технологии и материалы, обеспечивая новому дому энергоэффективность и теплосбережение. В новых домах железобетонные несущие конструкции, утепленная кровля, вентилируемый фасад. В каждой квартире установлены стеклопакеты, счётчики и датчики дыма.

- В скором времени встретят новоселье в современных уютных домах многие мурманчане, - говорит Евгений Юрьев, зампредседателя комитета имущественных отношений г.Мурманска. – До этого многие из них жили с удобствами на стороне, а сейчас все удобства в квартире: современные плиты установлены, тепловое оборудование, поэтому остаётся только заезжать и радоваться жизни.

В новые квартиры мурманчане смогут въехать уже в конце марта, а пока идёт процесс оформления документов.

По страницам истории Мурманска можно пройтись пешком

Урок истории под открытым небом. В Мурманске учащиеся политехнического лицея вместо привычных классных занятий выслушали познавательную лекцию в сквере на улице Ленинградской. Педагоги уверены, что такие практические занятия помогают школьникам лучше усвоить материал и узнать историю становления города-героя.

Первый открытый урок истории в парке на Ленинградской. Вместо обычной лекции занятие проходит в форме квеста. За час учащимся 9 класса нужно ответить на ряд вопросов. И тут без знания истории города, вряд ли можно заработать пятерку. Анна Гаврилова, кажется, знает всё о городских достопримечательностях. Недавно школьница написала реферат на тему «Парки и скверы Мурманска».

- Материал искала из всех доступных источников: библиотеки, интернет, журналы, книги, - рассказывает Аня Гаврилова, учащаяся Мурманского политехнического лицея. - Долго искала и нашла, потому что очень хотела узнать историю этого сквера.

Когда-то на этом месте было футбольное поле. В 1927 году в центре пустыря построили первый городской памятник «Жертвам интервенции». Здесь проводили митинги и демонстрации. Сегодня в сквере установлена новая сцена – площадка для выступлений и концертов. И теперь в Мурманске зарождается новая традиция.

После недавней реконструкции исторический облик сквера всё же удалось сохранить, - отметил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - После благоустройства нашего парка в 2015 году он пользуется большим спросом не только для проведения общественных мероприятий, например, митингов, но и для школьных уроков истории.

Историю развития сквера на улице Ленинградской теперь знают и участники необычного урока. Такие лекции под открытым небом для школьников, как наглядное пособие, и они обязательно будут продолжены.

Идеальный бармен клиента понимает без слов

В Международный день бармена в Мурманске прошёл конкурс барменского искусства «Северное Сияние». Начали с того, что вспомнили Святого Аманда – покровителя виноделия и ресторанного искусства. По легенде, именно 6 февраля, в день его именин, бармены всего мира отмечают свой профессиональный праздник. А сегодня ещё и соревнуются в коктейльном мастерстве.

Существует мнение, что человек за стойкой всего лишь разливает напитки и смешивает ингредиенты. Но сами бармены с этим не согласны. По миру, в том числе и в России, создаются профессиональные школы, проводятся тренинги и соревнования. Требования к барменам тоже выросли, ведь они работают, когда люди отдыхают: это не просто наполнил бокалы и подал счёт.

- Есть неприятные гости, но, тем не менее, большая часть хороших людей приходит, достаточно интересных, - делится своими наблюдениями Артём Плужников, участник конкурса. - Приходят иногда путешественники, которые рассказывают очень много интересных историй. Порой стоишь и удивляешься этому всему. Есть в этом свой интерес, мне все это безумно нравится.

Сочетаемость ингредиентов, технология и аккуратность смешивания, изысканная подача… и харизматичность, культура общения, даже умение выслушать – набор качеств хорошего бармена. Для работодателя такие профессионалы на вес золота, так как это привлекает гостей и, что греха таить, обеспечивает хорошую выручку.

- Что бармены, что официанты, они должны прийти на работу, откинуть все свои невзгоды и переживания, кредиты, семью, детей, включить хорошую улыбку, позитив, чтобы люди пришли и почувствовали себя в своей тарелке, - перечисляет требования к бармену Андрей Венков, представитель Барменской ассоциации России в г. Мурманска. – Никакого негатива! Это и финансовый вопрос. Если бармен плохо встретил гостя, нагрубил, то этот клиент к нему больше не придёт.

Лучшие бармены из Мурманска и Северо-Запада страны как спортсмены на татами: сошлись за стойкой себя показать и опыта у достойных коллег набраться. Например, Валерий Мусат в профессиональных кругах считается хорошим барменом. В этой сфере он работает больше двух лет. Амбициозен: мечтает открыть свой бар в тропическом стиле и с бамбуковой стойкой, что, как он считает, разбавит суровые будни Кольского Севера. В профессию, как и большинство, пришёл студентом.

- Есть фильм «Хей Бартендер», в котором у парня, который служил в Ираке, была мечта работать барменом, - рассказывает Валерий Мусат. - После того, как ему пробили голову, он пошёл в бар, где он вырос профессионально, стал известным барменом.

На суд жюри Валерий представил коктейль «Расвумчорр». К его составу и технологии он подошёл творчески и даже с патриотизмом – большинство ингредиентов на основе трав и ягод Кольского Заполярья.

Строгое жюри оценивает вкус, аромат, презентацию продукта и конечно технику приготовления: пролил, смешал несочетаемое или переборщил с ингредиентом – шансы на победу падают.

- Здесь участники конкурса порой хотят очень сильно нас удивить чем-то интересным, поэтому с некоторыми ингредиентами сильно перебарщивают, они превалируют и негармонично входят в состав коктейля, - делится своими наблюдениями Дмитрий Матвеев, судья конкурса барменов «Северное Сияние». - Это, к сожалению, основная ошибка.

Александр Пугачев, гость из Санкт-Петербурга, на конкурсе в качестве судьи. Он оценивает технику участников конкурса. За 13 лет работы Александр был неоднократным участником российских и международных соревнований. Он как никто другой хорошо знает, каким должен быть идеальный бармен.

- Он должен быть понимающим, мелькающим психологом, который понимает вкусы своего клиента, - рассказывает Александр Пугачев, судья конкурса барменов «Северное Сияние». – Для меня идеальный бармен это тот, который без слов понимает всё.

Эти умения приходят с годами, даже опытные бармены признаются, что познание в этой профессии неисчерпаемо.

Три призера конкурса «Северное Сияние» получают возможность учиться в академии «Монин» в Санкт-Петербурге. Это учебное заведение, которое выпускает высококвалифицированных специалистов ресторанного бизнеса. Занявшему первое место, оплатят дорогу и проживание на время обучения. Это значит, что в ближайшее время за стойки развлекательных заведений Мурманска встанут профессионалы, способные удовлетворить потребности самого изысканного гостя.