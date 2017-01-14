СТОЛИЦА: Погода против мурманчан – город завален снегом, сорвана акция «Первый рассвет»

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в итоговой программе «Столица». С главными событиями первой рабочей недели нового 2017 года знакомят Юлия Нестерова и Артём Кузьмин.

Снег выявил саботаж и проблемы с автовладельцами

За новогодние праздники и первую рабочую неделю придомовые территории областного центра буквально стали утопать в снегу. Уборка дворов в Мурманске оставляет желать лучшего. Многие придомовые территории областного центра утопают в снегу. В морозы снег превращается в гололёд, в оттепель - в непролазную кашу. Понимают это и в городской администрации. Андрей Сысоев сегодня провёл экстренное совещание по теме уборки дворов. На нём присутствовали представители ГЖИ и прокуратуры.

В социальных сетях активно обсуждается тема плачевного состояния мурманских дворов. Если центральные проспекты под ответственностью города чистят сносно, то, отвернув немного в сторону и попав во дворы, оказываешься в царстве льда и снега. Пройти по придомовой территории, зачастую, без приключений не удаётся. Проехать же местами невозможно вовсе. В то же время плату за содержание и очистку от снега своих зон ответственности управляющие компании собирать не забывают.

По подсчётам главы городской администрации, ежегодно по этому пункту к частникам поступает более 300 миллионов рублей платежей от горожан. Эта сумма сравнимая с годовым финансированием Мурманска работ по ремонту дорог. При этом управляющие компании в договорах, заключённых с жителями, обещают чистить снег как минимум 2 раза в сутки. В случае обильных снегопадов - трижды. А на деле - хорошо, если тяжёлая техника появляется во дворах раз в две недели.

- Город жёстко контролирует ход уборки. Я могу вам сказать, что за новогодние праздники, 3 и 6 числа, силами администрации, комитета жилищной политики, администрации округов, учреждениями «Новой формы управления» было проведено 4160 проверок жилого фонда, - сообщил Андрей Сысоев, глава администрации город Мурманск, - и выявлено почти 1600 нарушений действующего законодательства. Конечно, это очень много!

Более трети всех проверенных дворов оказались в плачевном состоянии. Действительно много. Ни штрафы, ни предписания, очевидно, руководителей управляющих компаний подстегнуть не могут. Андрей Сысоев предположил, что делается это фирмами специально, чтобы в итоге правоохранительные органы, засыпанные жалобами горожан, обязали чистить дворы администрацию города.

По мнению главы администрации, это уже тема не только для административных, но и для уголовных расследований. Прокуратура тоже планирует устроить собственную проверку по факту неудовлетворительной уборки дворов.

- Конечно, когда после праздников мы вышли на работу, то увидели, что город находится в ненадлежащем состоянии, - отметил представитель областной прокуратуры. - Мы организовали проверки.

Тем не менее, гражданам самоустраняться от проблемы не стоит. Прокуратура, например, ежедневно принимает звонки о не соблюдении прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и нарушениям жилищного законодательства. Сообщения о ненадлежащей работе управляющих компаний могут стать действенным рычагом влияния на то, чтобы снежная каша из дворов исчезла ещё до наступления весны.

Снегопад, снегопад, если дворники просят…

Обильные снегопады, прошедшие в Мурманске, до сих пор не дают дорожникам расслабиться. Люди и техника работают в городе практически круглосуточно. Узкие городские улочки громоздкие снегоуборочные машины чистят по ночам. Днём из-за интенсивного движения автомобилей работать без перекрытия дорог невозможно. Однако и ночью проблем избежать не получается.

На улице Фролова в полночь шумно. Здесь работает тяжёлая техника. Несколько снегоуборщиков и самосвалов занимают почти всю неширокую проезжую часть. На соседней улице своей очереди дожидаются ещё одна колонна грузовиков.

Объехать громоздкие машины можно только по дворам. Днём масштабная уборка здесь невозможна: дорогу пришлось бы перекрывать на несколько часов и для частного, и для общественного транспорта. Таких узких улиц, на которых дорожникам приходится трудиться по ночам, в Мурманске много.

- В данный момент убираем и грузим снег на улице Гвардейской, - рассказывает Александр Смирнов, мастер Управления дорожного хозяйства. – Планируем провести уборку улицы Дзержинского и Коммуны: от проспекта Ленина до прокуратуры. У нас работает техника и по подметанию дорог. Сейчас вот колонна вымела восточный район, а после перерыва начнём мести центр города.

Там, где можно справиться за час, дорожники тратят в два, а то и в три раза больше времени. Несмотря на то, что жителей района, о планирующейся уборке предупредили заранее, обочина забита личным автотранспортом.

Механизатор Виктор Гузёв выполняет ювелирную работу - огромному погрузчику среди припаркованных на обочинах машин приходится выписывать практически балетные пируэты. «Работать очень сложно. Вот смотрите, сколько машин стоит по улице! – возмущается Виктор Гузёв, механизатор Управления дорожного хозяйства. - Вообще не подъехать! Эвакуируют машины, звонят их владельцам, чтобы убирали, но всё равно «подснежников» много. Никак не получается. Получается, как получается».

В таких условиях дорожники не всегда успевают выполнить запланированный объём работ. Да и сама уборка снега дорожает из-за повышенного расхода топлива для тяжёлых машин. Александр Коноплёв, водитель лапового снегопогрузчика, который в народе называют «золотые руки», в профессии без нескольких дней 40 лет, отмечает безответственность мурманских автовладельцев. С каждым годом, отмечает Александр, машин становится всё больше, а ответственности у водителей - меньше.

«Вот на улице Радищева - от улицы Павлова вверх до Чехова - затяжной подъём здесь, - делится своими наблюдениями Александр Коноплёв, машинист снегопогрузчика Управления дорожного хозяйства. - Там же по одной стороне грейдеру не отрезать снежный вал, который мне надо грузить. Машины с другой стороны стоят, поэтому вал никак не положить. Если я встану, то движение полностью закрывается. Машины надо все убирать! Мы уберём снег на улице и забудем на некоторое время о ней. А мы работаем: кусочек там убрал, кусочек там убрал, а как таковой и невидно работы-то».

Проводились ночью работы и на центральных улицах Мурманска. С помощью роторного погрузчика чистили, например, Кольский проспект. Всего в городе трудились более 100 единиц техники и за это время специалисты зафиксировали более 130 автомобилей, мешающих качественной уборке дорог.

Этой ночью тяжёлая техника снова выйдет на улицы. Где будут работать грузовики, можно узнать на сайте городской администрации в разделе «Актуально».

Каникулы прошли без серьёзных ЧП, но со снегом

На первом в этом году оперативном совещание в региональном правительстве подвели итоги январских праздников. Недельные каникулы в области прошли без серьёзных происшествий, но отключения, пожары и перекрытия дорог из-за непогоды всё же случались.

За новогодние каникулы в Мурманске дважды отключали электроэнергию, 1 января без света остались жители улиц Морская и Зои Космодемьянской, правда, перебои длились всего несколько минут. В Апатитах произошла авария на теплосети - несколько домов на два часа остались без отопления, но с неполадкой так же удалось справиться оперативно.

- В части водоснабжения у нас был один случай сбоя подачи, сегодня он устраняется, - отметил в окладе Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - В морозы и выходные дни мы не стали проводить ремонтные работы.

Не обошлось и без закрытия дорог из-за заносов. На обстановку повлияли сложные погодные условия – сильные морозы и снегопады. На расчистке магистралей работало максимальное количество техники. Общественный транспорт функционировал стабильно, за одним исключением – теплоход «Клавдия Еланская», на котором доставляют пассажиров и грузы в посёлок Островной, из-за шторма в Баренцевом море не может выйти в рейс. Опаздывали и самолёты из Москвы и Санкт-Петербурга.

- Происходят небольшие изменения в расписании, но это не значит, что там отменяются рейсы или откладываются на длительный период, как это было в декабре, - отметил Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. – Это связано с поздним прибытием самолётов из других аэропортов. Тем не менее, достаточно много нареканий на содержание привокзальной площади и к расчистке подъездных путей.

С 31 декабря по 9 января в Мурманской области зарегистрировано 72 пожара и несколько ДТП, в которых погибли люди. В Кандалакше спасатели помогли туристам из Санкт-Петербурга, гости доставлены в местную больницу. В районе промышленных площадок в Апатитах с начала января сошло уже две лавины, но обошлось без пострадавших и материального ущерба.

Руководитель регионального министерства здравоохранения отметил, что ситуация в целом в Мурманской области не отличалась от прошлогодней. В скорую помощь за время праздников поступило 450 вызовов. Станции работали в штатном режиме. Единственное отличие - это сильные морозы, в некоторых населенных пунктах региона температура воздуха опускалась до -40 градусов. «В связи с критическими температурами воздуха нами осуществлялся мониторинг обратившихся за медицинской помощью, - сообщил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Пострадавших от обморожения и переохлаждения в указанный период всего 17 человек».

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин выразил благодарность руководителям органов исполнительной власти и главам муниципальных образований за повышенную готовность, и просил участников совещания не снижать внимание и ответственно относиться к возникающим проблемам.

Мэр Мурманска вышел на скользкую дорогу

Административная комиссия во главе с Дмитрием Филиповым отправилась с проверкой во дворы Мурманска, так как новогодние каникулы не радовали северян погодой. 6 января по области было объявлено штормовое предупреждение. Дороги на Печенгу и в районе Мончегорска перекрывали, МЧС выставляли пункты обогрева, а водителей просили воздержаться от поездок. Мурманск тоже то заметало снегом, то сковывало морозом… Но праздничные дни для большинства были рабочими буднями для коммунальщиков.

Грейдеры зачищали территорию двора на улице Крупской буквально до асфальта. Следом за ними движется пескоразбрасывающая машина, неподалеку работает мусоровоз. Такое сосредоточение спецтехники в мурманском дворе напоминает новогоднее чудо.

- Жена моего знакомого звонила о завалах снега ещё до нового года, - рассказывает Александр Чаусов, мурманчанин. - Вот тут и почистили. А у нас, около дома № 40, первый трактор за всю зиму только раз приехал.

Время 10 утра, третий день нового года. Горожане, кажется, до сих пор не верят в происходящее. Во дворе кипит работа. А в это время специальная комиссия из представителей управления Первомайского округа всё берет на карандаш, так как генеральную уборку контролирует глава города.

- Мы несколько дней назад начали объезжать дворы в Мурманске в связи со сложной снежной обстановкой и поступлением многочисленных жалоб, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Понятно, что ситуация везде сегодня сложная. Норма месячных осадков, выпавших в декабре, превышает 250%. Очевидно, что управляющие компании не справляются со своими обязанностями. Собственникам жилья необходимо требовать с управляющих компаний исполнения обязанностей.

Представители административной комиссии рекомендуют жильцам обращаться в юридический отдел организации «Новые формы управления». Специалисты помогут собрать документы и направить их в необходимые инстанции. Сколько придётся ждать исполнения обязательств от нерадивых управляющих компаний, понять сложно

Мурманский аэропорт не прошёл проверку снегом

Обильные осадки внесли коррективы и в работу аэропорта «Мурманск». В это время техника активно расчищала взлетно-посадочную полосу. Согласно данным онлайн-табло, вылеты трех рейсов в направлении Москвы и Санкт-Петербурга задержаны. С заметным опозданием ожидается и прибытие воздушных судов из двух столиц и Архангельска.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено вести постоянный мониторинг ситуации в аэропорту Мурманск – в правительстве Мурманской области состоялось совещание по проблемам обслуживания пассажиров.

В работе приняли участие представители власти, руководства аэропорта Мурманск, транспортной прокуратуры, управления ГИБДД по Мурманской области, основных авиакомпаний. Как отмечалось в ходе совещания, в период с декабря 2016 года по настоящее время в Мурманске наблюдаются неблагоприятные погодные условия, в том числе снегопады, превышены месячные нормы осадков. Для обеспечения безопасного выполнения взлётно-посадочных операций аэропорт вынужден закрываться на очистку от снега искусственных покрытий, светосигнального оборудования и радиомаячной системы, обработку покрытий антигололёдными реагентами. Также наблюдаются сложности с подъездом автотранспорта к зданию аэровокзала и парковкой.

В ходе совещания руководству аэропорта было указано на необходимость принятия мер по наличию достаточного количества техники для расчистки взлетно-посадочной полосы и обработки воздушных судов, расчистке привокзальной площади, организации дорожного движения на её территории с обеспечением мест для посадки и высадки пассажиров. Сотрудникам авиакомпаний и аэропорта Мурманск следует своевременно информировать пассажиров о задержках рейсов, предоставить им питье, горячее питание и гостиницу.

Акция «Первый рассвет» прошла во мгле

Мурманчане приняли участие в ежегодной акции «Первый рассвет», которая впервые была проведена в 2007 году. С тех пор, первые лучи зимнего солнца горожане встречают вместе, на самой высотой точке Мурманска - Солнечной горке. Сегодня, несмотря на сильные ветер и снегопад, увидеть первые лучи собрались несколько сотен северян.

Ветер буквально сбивает с ног, снег хлещет по лицу, но северяне - народ закалённый. Шаг за шагом, сквозь пургу, сотни единомышленников поднимаются на Солнечную горку, чтобы встретить первый рассвет в новом году.

Всем участникам акции вручают маленькие солнечные диски – значки. Все понимают, что в такую погоду солнце можно увидеть, но только на этих значках, но мурманчане верны традиции. Они пришли на сопку к назначенному времени. По прогнозам астрологов солнечный диск должен был появиться над горизонтом в 12 часов 42 минуты.

В прошлом году романтикам Мурманска повезло больше. Сильный мороз разогнал облака, долгожданный солнечный диск встречали под аплодисменты.

«Первый рассвет» - народная акция. Кто-то коллекционирует «солнечные» значки и делает в этот день памятное фото. Для кого-то встретить солнце на самой высокой точке Мурманска стало семейной традицией и началом новой жизни.

И пусть в этом году заполярное светило так никто и не увидел, люди радовались завершению полярной ночи. 40 дней темноты позади, а это значит, что поприветствовать солнце мы сможем в ближайшие дни. Если верить прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается 12 января.

Смерть пришла в застенки

Трагические новогодние праздники выпали на долю тех, кто оказался за колючей проволокой. Сразу три смерти зафиксированы в учреждениях УФСИН России по Мурманской области.

Так, в одной из камер мурманского СИЗО были обнаружены 2 тела повешенных мужчин 1982 и 1977 годов рождения. Подследственные ждали оглашения приговора, их тела были обнаружены во время традиционной проверки.

Дело взял под свой контроль следственный комитет. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, в следственном изоляторе опрашивают сотрудников.

Ещё одно ЧП произошло 1 января в исправительной колонии № 18, где ударом в грудь ножом был убит мужчина. По данному факту уже возбуждено уголовное дело в отношении осужденного. Подозреваемому 31 год.

В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Дело взял под свой контроль следственный комитет. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, в следственном изоляторе опрашивают сотрудников.

- В настоящее время все обстоятельства этих смерти выясняются следствием в ходе процессуальной проверки, - отметила Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя по взаимодействия со СМИ УК СК по Мурманской области. – По её результатам будет вынесено законное обоснованное решение.

«Перегорело» - новая книга Екатерины Гладышевской вышла в свет

Только за прошлый год «Авторы Мурмана» в электронной библиотеке «Кольский север» собрали 24 тысячи просмотров и заняли первое место по популярности, сместив прежнего лидера – коллекцию «Сохраняя память о войне». Сегодня произведения писателей Мурмана одни из наиболее востребованных как в электронной библиотеке «Кольский Север», так и в читальных залах.

Наряду с именами известными и периодикой всё живее интерес мурманчан к творчеству только заявляющих о себе писателей. На днях фонд областной научной библиотеки пополнила ещё одна книга заполярного автора.

Годы сбора материала, трудности редактуры, долгий поиск художника и возможности напечататься. Преодолев множество трудностей она, наконец, была издана. Яркая обложка, качественная бумага, необычный формат – её приятно даже просто держать в руках. Книга «Перегорело» хоть и вторая в копилке автора, но для него единственная – слишком долго её ждали.

- Не всё складывалось. Постоянно какие-то настройки сбивались, то правки приходилось вносить заново, - рассказывает Екатерина Гладышевская, выпускающий редактор телеканала «Арктик-ТВ». - Тем не менее, книга увидела свет. Она получилась именно такой, какой я её хотела видеть.

Литературное наполнение – лишь часть успеха книги, огромную роль играют иллюстрация. Софья Шахновская рисует с детства, но для неё это первая серьёзная совместная работа. И хотя образы рождались без труда, зачастую прямо во время работы, опасение не угадать желание автора всё же присутствовало. «С одной стороны, очень ответственно, с другой, если ты посвящаешь себя любимому делу, ты не боишься ответственности, - говорит Софья Шахновская, художник. - Ты просто рисуешь. И уже с автором ты как-то общаешься на эту тему: нравится ему или не нравится. Мне показалось, что мы как-то поняли друг друга».

500 экземпляров, 144 страницы, более 80 стихотворений и пьеса – напечатать книгу стало возможным благодаря гранту губернатора на поддержку издательской деятельности. Над итоговым внешним видом сборника трудился целый коллектив, в том числе, редактор Иван Бессонов и, непосредственно, специалисты издательства. «Если рукопись совсем графоманская, то она, естественно, не проходит первый фильтр, - отмечает Светлана Грисюк, директор издательства «Борей». - Редактор смотрит, который сразу видит, что человеку ещё надо доработать. Соответственно, такие произведения в работу не идут. А те рукописи, которые уже приняты к исполнению, тут мы уже с большой любовью к авторам относимся, мы их лелеем, учитываем их пожелания».

Узкие коридоры, низкие потолки и необычная система освещения –книгохранилище областной научной библиотеки представляет собой 10 ярусов. На 4-ом этаже размещена вся литература о нашем крае и книги, написанные нашими земляками. Всего около 40 тысяч томов, плюс 8 тысяч подшивок газет. Среди них знакомые многим имена: Виталий Маслов, Виктор Тимофеев, Владимир Сорокажердьев, альманахи «АСТЭС» и «Мурманский берег».

- Особая статья – это книги и газеты, которые поступают как обязательный областной экземпляр в соответствии с законом об обязательном экземпляре документов Мурманской области, - рассказывает Наталья Первушина, заведующая отделом библиотечных фондов Мурманской областной научной библиотеки. – По три экземпляра должны поступать к нам каждого выпуска газет и журналов, книг, вышедших на территории региона. Авторефераты и диссертации – по одному экземпляру. Эти документы являются частью национального библиотечного фонда страны.

Самое старое издание, хранящееся здесь, датируется 1804 годом. Такое, конечно, нельзя взять домой, зато все остальные, если экземпляр не единичный, доступны для чтения. Ознакомиться с творчеством наших писателей можно и с помощью электронной библиотеки «Кольский Север» - сегодня в её фонде 4,5 тысячи оцифрованных изданий, среди авторов – 150 – наши земляки.

- Центральное место в электронной библиотеке «Кольский Север» занимает раздел «Авторы Мурмана», - рассказывает Татьяна Леонтьева, заведующая отделом электронной библиотеки Мурманской областной научной библиотеки. - Здесь представлены поэты, писатели, краеведы, историки – все современные талантливые люди, которые на Кольском полуострове живут, и те, которые уже уехали с территории Мурманской области. Мы заключаем договоры на оцифровку произведений, потом сканируем и размещаем их в электронной библиотеке.

В прошлом году коллекция «Авторы Мурмана» заняла первое место по популярности. В скором времени электронные фонды пополнит и книга «Перегорело» Екатерины Гладышевской.

Снежная королева решила украсить Мурманск ледяными фигурами

На этой неделе в Мурманске появились фигуры изо льда, изображающие персонажей русских народных сказок. Над ними в течение новогодних праздников трудились мастера с Урала. Масштабные композиции украсили три городские площади. В ледяном плену среди заснеженного Мурманска застыли Жар-птицы, Данила-мастер, Баба Яга и многие другие герои сказочного наследия России.

Площадь Пять Углов до весенних оттепелей станет домом сказки. Здесь из ледяных глыб рождаются скульптуры героев русского народного фольклора.

Над сказочными персонажами работает группа мастеров из Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга, поэтому они привнесли в сюжеты скульптурных фигур уральские мотивы, например, образ хозяйки Медной горы и Данилы-мастера.

- Есть два вида резчиков, - рассказывает об особенностях ледяного творчества Кирилл Масягин, художественный руководитель проекта. – Плосковики занимаются входными группами - это рельефы. И есть люди, которые по объёму лучше работают.

Помимо резчиков в работе задействованы ещё и кладчики. Чтобы скульптура простояла долго, необходимо правильно уложить и скрепить ледяные блоки, которые привозят из Мончегорска. Лёд на мурманских водоёмах до сих пор не промёрз до необходимой толщины, да и сильные морозы тоже скульпторам не на руку.

- При больших минусовых температурах, когда мы поливаем водой заготовку, то лёд начинает трескаться, - рассказывает об особенностях Дамир Изеньяров, кладчик (г.Тобольск). - А потом, когда художник вырезать начинает скульптуру, она лопается и рассыпается. Потом приходится по новой стыковать блоки.

Главный враг мастеров в этой работе - время. Проект масштабный, а сроки сжатые, поэтому работают резчики с 8 утра до 11 вечера. Художники Александр Хамзин и Алексей Боцман доделывают входную группу. В промежутках между делом греются чаем. На большие перерывы времени у них уже почти нет.

- Стараюсь проконтролировать кладчиков, вместе с ними построить из кусков основу будущей скульптуры, - рассказывают о своих заботах Александр Хамзин и Алексей Боцман, художники. – Необходимо проконтролировать, чтобы всё было по размеру. Дальше мы начинаем работать сами - делаем грубую опиловку бензопилами. После этого начинаем работать резцами, а потом начистую выводим, наводим красоту, сглаживаем шероховатости. В конце электрик подключает свет и всё красиво светится.

Помимо скульптурной группы на Пяти Углах герои сказок изо льда появятся на Семёновском озере и на площади перед домом № 101 на Кольском проспекте.

Работа художников тонкая и трудоёмкая. Авторы уверены, что дело их рук в Мурманске доживёт до весны и испортить красоту у вандалов рука не поднимется. А вот представители городской администрации, регулярно имеющие дело с хулиганскими выходками мурманчан, не настолько оптимистичны.

- Мы уже отметили один случай вандализма на Кольском проспекте, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Там сломали кубы, которые ребята уже были подготовлены для скульпторов. Но с 11 января везде будет охрана стоять, а на Семёновском озере она уже есть. Полностью композиции будут готовы приблизительно к 15 января. Срок работ могут и продлить, если погодные условия будут неблагоприятными.

Ледяным скульптурам страшны горожане, а не далёкая весна

Замершие скульптуры, светящиеся в тёмное время суток, теперь радуют горожан на Пяти Углах, на улице Воровского, в Первомайском округе в районе 101 дома на Кольском проспекте и в зоне отдыха на Семёновском озере. Героев мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» любят дети и взрослые третий десяток лет. Теперь забавные персонажи перекочевали из анимационной ленты прямо на берег Семёновского озера. Гангстеры, матросы Лом и Фукс и конечно же знаменитый капитан!

Все ледяные скульптуры оснащены светодиодными лентами и подсвечены разноцветными прожекторами. Многие мурманчане фотографируются со сказочными фигурами: фотолюбители фотографируют родных на мобильные телефоны, профессионалы приходят сделать исторические снимки для летописи города.

Ещё одна достопримечательность, приковывающая внимание горожан – это ледяная горка высотой 2,5 метра . Длина ската - мечта любого ребёнка - целых 25 метров , примерно столько, например, расстояние чащи в бассейне «Авангард».

Но, похоже, от радости поёт в груди далеко не у всех мурманчан, некоторые северяне или гости города вносят свои коррективы в ледяные фигуры. Случаи вандализма, к сожалению, проявились быстро после того как только были установлены скульптуры. «Сломали уже две ручки на штурвале у скульптуры Врунгеля, - с сожалением рассказывает Александр Накай, директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы». - Мы даже подходили разбираться по этому случаю. Оказалось, что одна мамочка подсадила ребёнка 6 лет, который подергал их, переборщил свои силы. Люди постарше, после приёма горячительных напитков пытаются обязательно пролезть в окно скульптурной группы, пытаются пролезть всем телом. Мы гоняем их, разбираемся, объясняем, что это же сделано для людей, чтобы это дольше простояло и радовало нас».