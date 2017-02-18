СТОЛИЦА: Помним погибших, помогаем землякам и радуемся творческим успехам северян

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели знакомят Юлия Савина и Максим Голямин.

Готовимся перерабатывать мусор и очистить Колский залив от «утопленников»

Мурманская область вошла в число 25 пилотных регионов, готовых к внедрению современной системы обращения с отходами. Об этом во время визита в наш регион сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. В заполярном центре он провёл несколько неформальных встреч «без галстука», посетил торговый порт и пообщался с будущими экологами на борту ледокола «Ленин».

Мурманский морской торговый порт - одно из градообразующих предприятий в Мурманске – и, как любой промышленный объект, источник загрязнений. Руководство учреждения ежегодно тратит значительные суммы на внедрение экологических программ, например, в этом году докеры намерены вложить в природоохранные системы 320 миллионов рублей. В порту круглосуточно работают системы пылеподавления, которые вызвали удовлетворение у министра природных ресурсов и экологии России.

- Мы рассчитали зону охвата для каждой пушки, чтобы закрыть всю территорию, - рассказал Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта. – Установили четыре распылителя. Сейчас работаем в этом режиме второй год, анализируем, какой будет результат.

Но главная цель визита в регион Сергея Донского это обсуждение с губернатором программы внедрения в Мурманске современной системы обращения с отходами. На севере области уже создаются современные мусоросортировочный комплекс и полигон, но оператор, который будет работать с населением, пока не выбран.

- Я уверена, что результат у нас будет до конца 2017 года, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.- Мы хотели бы, чтобы министерство дало нам чёткие установки, какие задачи нам нужно выполнить в первую очередь. Прежде всего, это выбор регионального оператора, поскольку мы идём первыми, а первым всегда сложнее. Нельзя у кого-то взять кальку, поэтому нужна помощь.

Министр и глава региона встретились со школьниками, которые занимаются проблемами экологии в одном из центров дополнительного образования. По словам Сергея Донского, современная школьная программа в этом плане отстает. Уроки природоведения если и есть, то сводятся в основном к теоретическим занятиям. А изучать окружающую среду лучше на улице.

- Стандарты, а мы на это обращаем внимание, не позволяют реализовывать в школах практические уроки, - отметил Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии России. - Выйти на улицу с детьми и заниматься там экологией, изучением экосистем, это затруднительно.

Что же касается глобальных экологических проектов в нашем регионе, то министр и губернатор обговорили вопросы очистки дна Кольского залива от затонувших судов, а так же создания национального парка «Хибины».

Ветеранов боевых действий пригласили на чай

На этой неделе россияне отмечали годовщину вывода советских войск из Афганистана. Накануне этой даты в правительстве Мурманской области состоялся приём ветеранов боевых действий. За чашкой чая они обсудили насущные вопросы ветеранов, губернатор поблагодарила их за службу и отметила вклад действующих военных в разрешении Сирийского конфликта.

- Я служил старшиной 9-й мотострелковой роты на высокогорной заставе Кишим, - вспоминает Александр Ешану, председатель ВПК «Поиск», ветеран боевых действий в Афганистане, - которая занималась охраной дороги от военных угроз. В нашем узком кругу её называли «дорога жизни».

За одним столом сидели представители власти, рядовые и офицеры: накануне годовщины вывода советских войск из Афганистана в региональном правительстве состоялся приём губернатора участников боевых действий. Такие встречи стали традиционными, они стали хорошей возможностью обсудить наболевшие вопросы ветеранского движения. Сегодня разговор посвятили медицинскому обслуживанию ветеранов, потерявших здоровье на войне, большинство из них имеют инвалидность.

Губернатор Марина Ковтун отметила большую пользу общественных организаций, инициированных воинами боевых действий, которые проводят мероприятия с привлечением молодёжи и детей. Это хорошая основа для патриотического воспитания.

Незаживающая рана войны в Афганистане

Вечная память погибшим, вечная слава живым… 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Традиционно в этот день февраля во всех городах страны проводятся памятные митинги. В Мурманске он собрал ветеранов войны, их друзей и близких, участников других военных конфликтов и боевых действий, представителей областной и городской власти, кадетов.

9 лет и 51 день длилась эта война. Только по официальным данным, в боевых действиях приняли участие более полумиллиона советских военнослужащих, более 15 тысяч человек погибли, около 53 тысяч были ранены. Каждый год в этот день на «Аллее памяти» в Мурманске собираются те, чьи жизни оказались навсегда связаны с Афганом.

- Это наше больное место, это наши дети. Это коснулось и моего сына. В 2000 году его не стало, - рассказывает Нина Журина, заместитель председателя мурманского отделения «Российский фонд мира». – Наш фонд выпускал книги памяти, первый том у нас уже есть, он об афганцах. Сейчас на второй том собираем данные. Это тема щекотливая, очень трудно и к ребятам подходить, чтобы нормально все восприняли. Не все нормально воспринимают, это болезненная тема.

- Многие мои знакомые были в Афгане, некоторые погибли, некоторые после войны пришли раненые - раненые и физически, и морально. Есть и те, кто не справился с синдромом послевоенным и ушёл из жизни, - поделилась печалями Светлана Костина, председатель первомайского Совета ветеранов войны и труда.

«Простите нас за то, что мы остались живы» - эти слова, запечатанные в камне, сегодня словно отражаются в глазах присутствующих. Важность даты понимают и пришедшие на митинг кадеты. Для многих из них форма – лишь часть учебного процесса, а представления о службе Родине ещё размыты, но, словно боясь пошевелиться и что-то пропустить, они ловят каждое слово выступающих.

- 29 лет назад, за год до вывода войск, здесь в Мурманске, в здании райкома комсомола собралась инициативная группа 20-летних пацанов, - вспоминает Николай Дмитриенко, председатель правления Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». - Но уже тогда они были ветеранами. И они провели первый слёт воинов запаса Первомайского района. Это был старт создания нашей организации.

- Они защищали мечту, право простого человека Афганистана на лучшую жизнь, - говорит Владимир Соловей, военный комиссар Мурманской области. - Более 200 тысяч человек были награждены орденами и наградами. Но кроме наград есть и утраты.

Вечная память погибшим, вечная слава живым. И хотя ветеранов той страшной войны становится всё меньше, но всё больше людей год от года приходят на такие памятные митинги, становятся их постоянные участники.

- В Афганистане впервые в новейшей истории наша страна столкнулась с такими явлениями как мировой терроризм, религиозный экстремизм, - отметил в своём выступлении Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - И не всегда было ясно, где союзники, где враги. И обычные приёмы ведения боя, наверное, не совсем подходили для тех условий. Наша армия получала новый опыт, но этот опыт дался очень дорогой ценой.

В этот день, 15 февраля, принято вспоминать не только ветеранов войны в Афганистане, но и всех, кто принимал участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали жизни во время исполнения служебного долга в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. В завершении митинга в их память традиционно возложили цветы.

Военнослужащин Северного флота и юнармейцы примут участие в эстафете огня III зимних Всемирных военных игр

Более 1000 военнослужащих Северного флота примут участие в эстафете огня III зимних Всемирных военных игр в Североморске. Официальная церемония зажжения огня состоялась за Полярным кругом, на территории этнической саамской деревни Мурманской области.

Огонь III зимних Всемирных военных игр был зажжён от пламени очага, горящего в национальном жилище саами. Для коренного населения этих мест он – символ жизни. Шаман передал горящую лучину начальнику экспедиционного центра Минобороны страны Евгению Бинюкову. Он в свою очередь зажёг лампаду игр, которую держали в руках активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

- Экспедиционный центр – самое молодое подразделение, организованное по решению министра обороны РФ, - говорит Евгений Бинюков, начальник экспедиционного центра Минобороны России. - Основной его задачей является организация и проведение экспедиций. Я считаю достаточно символичной передачу огня. Эта эстафета от экспедиционного центра движению юнармейцев - продолжателю славных традиций в деле освоения Арктики в интересах вооруженных сил.

- В данном мероприятии участвовало 5 городов России: Хабаровск, Калиниград, Североморск, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Одно из них состоялось в лопарской деревне – зажжение огня для передачи его на Всемирные военные игры, - сказал Андрей Ссюхин, начальник спортивного центра морской и физической подготовки обособленного подразделения центрального спортивного клуба армии.

Днём раньше огонь III зимних Всемирных военных игр уже вспыхнул в посёлке Янтарный Калининградской области, в городе Невельск Сахалинской области, Кабардино-Балкарии – на горе Эльбрус; в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате.

Лампаду с огнём юнармейцы доставят в столицу Северного флота для участия во всероссийской эстафете спортивного огня. В России она впервые проводится в рамках Всемирных военных игр. Мероприятие начнётся в субботу, 18 февраля, на Приморской площади ЗАТО г.Североморск. В нём примут участие более 1000 военнослужащих Северного флота. Пламя, путешествующее по России в руках факелоносцев, станет символом жизни, мира, добра и любви к спорту.

Управляющие компании проигрывают войну со снегом в Мурманске

Обильные снегопады напрягли все коммунальные службы города, но одни с уборкой территорий справлялись лучше, другие хуже. Не хватает техники и рабочих рук. Тяжелее всего пришлось управляющим компаниям, которые чистили дворы от случая к случаю и далеко не всегда регулярно. По информации специалистов администрации, небольшие коммунальные организации и ТСЖ во время погодных неурядиц показали себя лучше, чем многие боле крупные конкуренты.

Двор рядом с домом № 11 на улице Скальная участники рейда считают едва ли не образцовым. Местные жители организовали ТСЖ, а к уборке территории привлекают фирму-подрядчика, которая, как и большинство подобных организаций, всё же тоже экономит на вывозе снега, складируя сугробы на свободных от парковки и тротуаров местах. В любом случае, когда самолично нанимаешь технику для уборки, то есть с кого спросить за огрехи. Это касается и неплательщиков, о долгах которых при такой форме управления знают все соседи.

- Сложности всегда бывают. Есть собственники, которые очень плохо оплачивают содержание и ремонт, - говорит Роман Дубовиченко, представитель ТСЖ. - Хотелось бы, чтобы жильцы относились к этому вопросу более ответственно. Тогда денежных средств было бы больше и можно было бы качественнее выполнять свои обязательства пред ТСЖ или при прямом управлении этими домами.

Представители городской администрации поставили работе местных коммунальщиков твердую четверку и это, несмотря на ряд недочётов. В Октябрьском округе Мурманска достаточно организаций, которые работают заметно хуже. Чаще всего, это большие компании, обслуживающие большой жилой фонд. Например, многие дворы в центре города чистят от случая к случаю, так что пройти к подъезду порой вообще невозможно.

- На территории Октябрьского округа находится 840 домов, которые обслуживают 42 управляющие компании, 60 ТСЖ и порядка 70 ЖСК, - рассказывает Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского округа г.Мурманска.

Участники рейдов отмечают, что учитывая нынешние погодные условия, в городе нет ни одной территории рядом с домами, убранной до асфальта. Что же касается вопиющих случаев нарушения управляющими компаниями своих обязательств, то жители всегда могут обратиться с проблемой в профильные комитеты при районных администрациях, а так же в прокуратуру. Грамотно и бесплатно составить обращение помогут в муниципальном учреждении «Новые формы управления».

Если рост цен не сдержать, то их можно контролировать

Цены должны быть честными, убеждены общественники. А чтобы сотрудники магазинов их не слишком завышали, за цифрами на ценниках следят лично. Сегодня общественные контролеры проверили стоимость продуктов питания местных производителей в магазине крупной торговой сети на улице Софьи Перовской. Особое внимание уделили уровню наценки на продукцию региональных предприятий.

Качество, срок годности, разнообразие линейки товаров местных производителей – с сетевыми продуктовыми магазинами общественники работают уже 8 месяцев, отстаивая права потребителей. Сегодня в центре внимания – наценка торговой сети. Молоко, хлеб, яйца, консервы, охлаждёнка – все продукты внимательно осматриваются, результаты проверки документируются.

Персонал заметно магазина нервничает, но спустя несколько минут облегченно выдыхают: замечания есть, но в целом всё в пределах нормы.

- Диапазон наценки сейчас по Мурманску составляет от 7 до 14%. Это свидетельствует о том, что есть конкуренция на рынке между торговыми сетями, - отмечает Денис Лашин, председатель совета регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области. - В целом данная торговая наценка не завышена, она в среднем идёт такая по стране. Даже в Мурманской области она в среднем немного ниже, чем в целом по стране. - В ходе нашего мониторинга мы проверяли не только торговую наценку, но и нам было интересно, насколько широко представлен ассортимент нашей продукции на полках торговых сетей, - отмечает Кирилл Чудинов, представитель региональной мониторинговой группы проекта «Честная цена». – Например, в «Магните» меньше всего представлены наши производители, меньший ассортиментный ряд, «Пятерочка» выглядит наравне с «Магнитом». Чуть лучше в «Семье» и в «Дикси». Естественно, в наших региональных сетях ситуация другая, здесь мы видим полный ассортимент продукции молочной и хлебопекарной, которую только возможно представить.

Проверяющие отмечают: если первые проверки показали небольшой ассортимент продовольственных товаров местного производства, то сейчас ситуация заметно изменилась в лучшую сторону. А значит, такие рейды можно считать эффективным инструментом налаживания конструктивного диалога между сетевиками и общественностью. Однако, расслабляться сотрудникам магазинов не стоит, рейды продолжатся. В скором времени члены мониторинговой группы намерены провести круглый стол, на котором по итогам проверок дадут рекомендации сетевым магазинам.

В Центре инженерных компетенций будут готовить специалистов будущего

В Мурманском политехническом лицее открылся Центр инженерных компетенций. Благодаря этому ученики образовательного учреждения получи хорошую возможность почувствовать себя изобретателями или разработчиками. Проект поддерживает ряд крупных промышленных предприятий области, которым нужны талантливые кадры и инновационные идеи. Например, первым заданием от компаний стала разработка системы утилизации ядерных отходов.

Политехнический лицей в Мурманске входит в список лучших школ России. И это заслуга далеко не только педагогического коллектива. Например, в прошлом году два лицеиста Павел Шевцов и Кирилл Санников стали лучшими в своей категории на Всемирной олимпиаде роботов в индийском городе Нью-Дели. Против учеников на чужбине выступали ещё 80 команд.

- Нам надо было собрать там робота по памяти и отладить программу для поля, которое отличалось от известного нам, - рассказывает Павел Шевцов, мурманский лицеист и победитель Всемирной олимпиады роботов.

В скором времени ученики лицея будут заниматься и вещами посложнее. В стенах учреждения открылся городской Центр инженерных компетенций. В нём каждый воспитанник вне зависимости от возраста сможет попробовать свои силы в конструировании или разработке новых технологий. Проект поддерживают крупные промышленные предприятия, заинтересованные в талантливых кадрах и инновационных идеях. Для подопечных взрослые уже приготовили серьёзное техническое задание, например, придумать систему утилизации ядерных отходов.

- Это будет больше теория, хотя, возможно, какие-то моменты исследования, - говорит Татьяна Шовская, директор политехнического лицея г.Мурманска. – Будут элементы техники безопасности.

Центр открылся во время работы 6-ой Российской научной конференции, которая не первый год проводится в образовательном учреждении. В событии помимо Мурманска задействованы Республика Крым, Саратовская и Белгородская области. Общее число участников – 285. В лицее старт событию дал глава города Мурманск Дмитрий Филиппов.

- Дети здесь получают нужные навыки, которые в дальнейшем смогут воплотить в своей жизни, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Я думаю, что эти дети - это будущее нашей страны. Если город Мурманск будет готовить такие кадры, то о городе узнают все.

Конференция рассчитана на несколько дней и будет включать не только секции, связанные с точными науками, но и, например, историю, право и такой исключительно творческий предмет, как мода и дизайн.

Дом молодёжи «Мистер Пинк» передали благотворительной организации

Помещение, где раньше располагался Дом молодёжи «Мистер Пинк», передано благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга». Пустующие площади со дня на день начнут ремонтировать. Уже решено, что это будет новый детский развивающий центр. Сегодня глава Мурманска и многодетный отец Дмитрий Филиппов, мэр Мурманска, встретился с общественниками и обсудил грандиозные планы.

Со слов благодарности началась встреча главы Мурманска Дмитрия Филиппова с общественниками. Благотворительная организация многодетных семей и детей инвалидов «Радуга» существует без малого 30 лет. Всё это время волонтеры ютились в небольшом подвальном помещении. Но в скором времени общественники переедут в новое здание.

- Город предоставил льготные условия для аренды, но средств для ремонта помещений пока нет, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. – Но проблему эту мы решим, каким способом, пока не ясно, но мы решим её обязательно!

Раньше в этом помещении располагался креативный Дом молодёжи «Мистер Пинк», где впервые заработала «Школа кино» и начали проводить фестиваль школьных игр КВН. Но два года назад его закрыли. О былом творчестве напоминают лишь разукрашенные стены. Впрочем, если общественники воплотят свою идею в жизнь, то здесь станет ещё ярче и зазвенят детские голоса.

- Мы хотим здесь организовать центр временного пребывания детей, - рассказала Маргарита Абдурахманова, председатель общественной организации «Радуга». - У нас есть направление для молодых инвалидов, называется «Северное сияние», чтобы они не были брошенными, чтобы не ходили по подвалам, не нюхали клей. Развивать, творить, созидать будем в этом помещении.6

Часть ремонтных работ уже выполнена. Общественники своими силами заменили трубы и электропроводку. Помимо косметического ремонта помещений, необходимо соблюсти требования для пребывания здесь инвалидов - установить поручни и пандусы. Впереди много работ, но при поддержке городской администрации и предпринимательского сообщества в скором будущем в Мурманске может появиться новый детский центр.

Котельные региона успешно справляются с зимней нагрузкой

Отопительный сезон 2016-2017 года в Мурманской области проходит в штатном режиме. Запасы топлива имеются, оборудование котельных и тепловых сетей работает без сбоев, считают энергетики и региональная власть. В заполярном центре в 1965 году была введена в эксплуатацию котельная «Северная», которая имеет первую категорию надежности, обеспечивает горячей водой и отоплением Ленинский округ. На ней прошло выездное совещание регионального правительства.

За давлением пара и температурой воды на котельной «Северная» сегодня следит машинист Евгений Хмарский. Рабочая смена 12 часов. Говорит, сейчас показатели в норме, все идёт в плановом режиме. В этом деле главное соблюдать правила безопасности, а ещё внимательность и точность. Все цифровые данные специалист записывает в суточную ведомость. При любой неисправности, если такие и случаются, главное сработать быстро. Но серьёзных ЧП Евгений не припомнит.

- Я отвечаю и слежу за работой оборудования, чтобы все было исправно, а о каких-то неисправностях докладываю руководству, - рассказывает Евгений Хмарский, машинист котлов котельной «Северная». – В случае сбоя срабатывает сигнализация, бывает, что во время обхода котлов увижу, что что-то запарило, закапало. Об этом тоже докладываю главному машинисту или начальнику смены.

Котельная «Северная» заработала полвека назад. Всё это время она обеспечивает теплом и горячей водой жилой фонд и административные здания Ленинского округа Мурманска. Запасы топлива в котлах и те, что в пути – а это 9 тысяч тонн, не дадут замерзнуть северянам, как минимум в ближайший месяц. Это непрерывный процесс. Поставка мазута осуществляются железнодорожным транспортом практически ежедневно.

- Сезон проходит без каких-то сбоев, всё идёт в штатном режиме, - отметил во время совещания Сергей Чумак, главный инженер АО« МЭС». - Я говорю не только за это предприятие, на котором мы сейчас находимся, а за все наши 44 котельные. Мы ведём свою деятельность в 19 муниципальных образованиях и никаких сбоев ни по топливу, ни по гидравлическим режимам не было.

Тема прохождения отопительного сезона стала основной во время выездного совещания регионального правительства. Специалисты Мурманской ТЭЦ тоже доложили о своей работе за прошедший период. Было отмечено, что запасы топлива на котельной превышают нормативные. Дочернее предприятие ТГК 1 обеспечивает теплом и горячей водой около 75% потребителей города Мурманска.

- На данный момент у нас 35 тысяч тонн топочного мазута, в пути 11 тысяч тонн, - докладывает Олег Тяпинов, и.о. главного инженера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». - Норматив на 1 марта составляет 21200 тонн, так что у нас запасы превышают нормативные требования.

Отопительный сезон в Заполярье продолжается, работать стабильно и надежно – первоочередная задача для всех энергетиков.

Напомним, в начале этого года в центре Мурманска произошла аварийная ситуация. На участке теплотрассы Мурманской ТЭЦ был обнаружен дефект. 22 января без отопления и горячей воды остались 750 многоквартирных домов. Неисправность устранили в течение суток. И на данный момент всем пострадавшим потребителям уже произведён перерасчет.

Сделать ребёнка счастливым может каждый северянин

Всего лишь удобная регулируемая парта с креслом. Это то, что сегодня способно облегчить жизнь маленькому Магомеду Курбанову. Мальчику семь лет, «острый лимфобластный лейкоз» дал осложнения, у юного северянина разрушаются костные ткани. Ему больно сидеть, а значит невозможно полноценно жить.

Ежемесячные капельницы поддерживают жизнь в ребёнке, а мама находится в долгом ожидании ответа из Москвы, который поддерживает надежду на то, что там смогут помочь.

А пока северяне могут оказать посильную помощь Магомеду. Небольшая сумма – около 11 тысяч рублей позволит приобрести специализированный атрибут школьной мебели, чтобы мальчик мог безболезненно читать, писать и рисовать.

Капельницы, процедуры, шприцы… Многочисленные процедуры, чтобы хоть как-то облегчить жизнь малышу. Острый лимфобластный лейкоз – раковое заболевание крови, оно требует постоянного врачебного контроля и имеет ряд осложнений. После нескольких этапов лечения болезнь ушла в ремиссию, но вот последствия дали о себе знать. «В данном случае пострадала костная ткань, - говорит Алла Чурлик, доктор Детской городской клинической больницы г.Мурманска. - Ребёнок практически постоянно передвигается в коляске, ему показана минимальная нагрузка, поэтому он получает и основное лечение и сопроводительное».

Сегодня основную проблему для мальчика представляет невозможность длительное время сидеть в одном положении – делать уроки, рисовать и просто играть нормально не получается. Но выход есть. Это специальная парта–трансформер может облегчить жизнь Магомеду.

Подробную информацию о Магомеде Курбанове и малышах, нуждающихся в поддержке земляков, можно узнать на официальном ресурсе благотворительного Фонда «Руки жизни»: руки-жизни.рф

Мурманчане зажигают сердца и запускают их внебо

Если есть горячее сердце, то и морозы нипочём. Мурманчане в очередной раз показали, что тёплые отношения сильнее ненастной погоды. В городе состоялась акция «Мурманск зажигает сердца». Около сотни горожан пришли в День святого Валентина на центральную площадь, чтобы необычным образом признаться в любви друг другу и городу.

Вечером 14 февраля погода в Мурманске оказалась не самой благоприятной. Тем не менее, сильный ветер и снег с градом не смогли воспрепятствовать ежегодной акции «Мурманск зажигает сердца». На главной площади города собралось около сотни человек.

- Как вы видите, с погодой нам сегодня немножко не повезло. Но очень хочется верить, что Мурманск воспользуется возможностью признаться в любви своим вторым половинкам, - говорит Леонид Мостовой, директор муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Дом молодёжи». - Это шанс в очередной раз признаться своим жёнам, любимым женщинам в любви.

На флешмоб мурманчане пришли с воздушными шарами и фонариками. Горожане выстроились в форме сердца, зажгли фонари и затем отпустили шары в небо. Задача в обычную погоду - элементарная, усложнилась из-за шквального ветра. Тем не менее, жители города чувство юмора и присутствия оптимизма не теряли.

- Несмотря на непогоду, настроение у нас просто отличное, - говорят участники акции Николай Паршин и Ксения Власова.

На площади Пять Углов можно было признаться в любви и пригласить друг друга на танец. Этим воспользовались Вениамин и Ангелина. Молодые люди вместе уже полтора года и суровая в этом году мурманская зима их не пугает.

- Сначала было достаточно тепло, но когда всё началось, внезапно похолодало, - рассказывают Вениамин Богданов и Ангелина Стеблицова. – А так как мы друг друга сильно любим, то мы решили, что это праздник как бы для двоих, чтобы лишний раз признаться друг другу в любви, сказать приятные слова, увидеться с единомышленниками.

А погреться в День святого Валентина можно было в тёплой и уютной обстановке «Деликафе», расположенном в отеле «Азимут». Каждого, кто сделал в этот день селфи на его фоне или выложил в интернет фото сердца на фасаде отеля, ждала скидка в 14%.

- Всех тех, кто выложит фото сердца, светящееся на фасаде отеля, либо селфи на фоне фасада отеля и не забудет при этом приложить хештег #azimutmurmansk или #azimuthotels в социальных сетях, ждёт в нашем кафе скидка 14% или шанс выиграть романтические выходные в нашем отеле, - рассказывает о необычной акции Елена Мосийчук, генеральный менеджер отеля «AZIMUT» Мурманск.

Финалом дня всех влюблённых в центре города стало огромное сердце из светящихся окон, появившееся на фасаде Арктики. Акция «Мурманск зажигает сердца» состоится и в следующем году. Организаторы уверены, что людей она соберёт ещё больше. Ведь теплоту своих сердец, согревающую даже в самую ненастную погоду, мурманчане уже доказали на деле.

Вокалистам студенческого конкурса «МурманскВижн» пришлось пройти испытание «Инь и Янь»

Конкурс студенческого вокала «МурманскВижн» продолжает искать и открывать таланты. Во Дворце культуры имени Кирова состоялся второй этап соревнования под названием «Инь и Янь». Эту часть конкурса посвятили Дню святого Валентина, поэтому участникам необходимо было исполнить песни о любви. Правда, жанр композиций для каждого участника определялся жеребьёвкой, что задачу усложнило.

За всё время существования вокального искусства, песен о любви было написано огромное количество. Современная эстрада ими буквально пестрит. Поэтому, на первый взгляд, второй этап конкурса для поющих студентов особых трудностей не составлял. Выбирай себе песню по душе - и вперёд, покорять жюри. Однако, чтобы участники раскрылись в полной мере, организаторы задачу решили усложнить.

- У нас «Ин и Янь» - единство одной и второй половинок, которые только вместе смогут вызвать такое прекрасное чувство, как любовь, - говорит Игорь Пусачёв, руководитель конкурса «MurmanVision». – Поэтому на этом этапе участники исполняют музыкальные композиции о любви. Но они их не просто поют, так как каждому во время жеребьёвки выпал определённый жанр.

Жанров шесть, среди них и поп-музыка, и романс, и латино, и шансон, и фолк-фьюжн, и даже рок. Такого коварства от организаторов участники не ожидали. Каждый из них привык выступать в каком-то своём определённом стиле, перестроиться для конкурсантов было сложно. Ирина Бельтюкова, например, на первом этапе конкурса исполняла композицию финской метал-группы «NightWish» «Sleeping Sun». Рок для девушки близок, но сегодня Ирине пришлось попробовать себя в роли фолк-певицы. Юная артистка остановила свой выбор на песне «Зима» группы «Мельница».

- Готовилась долго. Трудность была с выбором песни, - отмечает Ирина Бельтюкова, участница конкурса вокала «MurmanVision», - потому что к народному вокалу, вообще к жанру народной музыки, я имею очень маленькое отношение. Поэтому сложность была именно с выбором песни.

На то, чтобы перестроиться и привыкнуть к необычной для себя манере исполнения, участникам дали почти месяц. Всё это время с ними занимались профессиональные педагоги. Они помогали выбрать ребятам композиции, ставили голос и манеру исполнения. Сложнее всего пришлось с романсом. Этот жанр ближе всего к тематике конкурса, однако, как оказалось, понимают его не все.

- Во-первых, надо было разобраться, что это за жанр, что это такое, - признаётся Надежда Степанова, заместитель директора детской школы искусств № 4 (г.Мурманск), преподаватель эстрадного вокала. - Романс, конечно - это чувства. И для молодого человека, который никогда в этом стиле не работал, никогда не пел романсы, это было очень интересно, познавательно, ну и что-то новое. То есть, это вдохновение, которое он получил, работая. Я думаю, что сегодня, наверное, он будет в числе лучших. Я очень надеюсь на это.

Пока первые конкурсанты выступают перед жюри, остальные ждут своей очереди в гримёрке. Среди них и Кирилл Иванов. Парень, наоборот, к романсам привык. С ними он часто выступал перед зрителями, однако по воле случая сегодня выйти на сцену ему придётся с композицией в стиле латино. «В прошлом я выступал с романсами, с лирикой, а тут мне пришлось раскрыться в жанре латино, - говорит Кирилл Иванов, участник конкурса вокала «MurmanVision». - Я на данном этапе выбрал многим известную песню «Bésame Mucho». Мне кажется, что я должен показать всю тонкость латино-американской песни».

Всё смешалось в этом этапе конкурса. Исполнителям рока приходится знакомиться с фолк-вокалом, те, кто привык к чувственной лирике, выступают в горячем жанре латино. А поп-певице Валерии Самойловой сегодня нужно продемонстрировать вокальные данные, присущие рок-певицам. Как и остальным участникам, Валерии пришлось столкнуться с муками выбора. В итоге девушка остановилась на композиции Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы». «Женщины, почему-то про женщин поют, а мужчины поют про любовь ко всему и всем. И к женщинам, естественно», - философски замечает Лера Самойлова, участница конкурса вокала «MurmanVision».

Пока в рядах участников потерь нет. Все 18 конкурсантов дойдут до полуфинала, обещают организаторы конкурса. Жюри лишь присматривается к артистам. Серьёзно поработать представителям комиссии придётся позже. И выбор для них предстоит не простой. Два минувших этапа «МурманВижн» показали, что все конкурсанты отлично подготовлены и победу из рук так просто не выпустят.

Продлится конкурс студенческого вокала до 20 мая.

«Перегорело» - презентация книги Екатерины Гладышевской вызвала большой интерес у любителей поэзии

И смех, и слезы, и любовь – необычный вечер поэзии состоялся в необычном заведении Мурманска. В одном из городских пабов презентовала свою новую книгу «Перегорело» наша коллега Екатерина Гладышевская.

Уютный зал собрал около 70 гостей. Поздравить автора пришли друзья, однокурсники, коллеги, члены регионального отделения Союза российских писателей, артисты, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Голова кругом, а сердце готово выскочить из груди. Каким бы публичным ты не был, в такие моменты трудно сохранять хладнокровие, да оно и не нужно. Секрет успеха любого стихотворения – его открытость и искренность, и, конечно, творческий полёт, считает Екатерина Гладышевская.

Зал полон, но не слышно даже шепота. И оттого особенно приятно от того, что зрители ловят каждое слово автора книги «Перегорело», словно примеряя на себя каждый образ и каждую эмоцию лирической героини, вызванную любовными переживаниями… или какими-то внешними факторами.

Своя книга сегодня – удовольствие недешёвое. Типографские услуги по карману не каждому, особенно, если автор придирчив, и обычная офсетная бумага и классический формат А5 его не устраивает. Вот и для новой книги материал был собран давно, а вот напечатать его удалось лишь несколько лет спустя и то благодаря государственной поддержке: в 2016 году Катя получила губернаторский грант на поддержку издательской деятельности.

После выступления – автограф-сессия – процесс для автора со скромным опытом публичного чтения непривычный, хоть и, безусловно, приятный. Каждому хочется пожелать чего-то особенного, процесс затягивается, ведущий торопит, так как впереди ещё вторая часть вечера – на этот раз слово предоставят гостям - Игорю Рудневу, члену Союза российских писателей, Полине Красильниковой...

То что планировалось минут на 40, кажется, уже невозможно остановить. Смущение и робость сменяет уверенность. И вот из желающих прочесть своё любимое и поделиться эмоциями собирается очередь: Валерий Чашин, Кирилл Васильев…

Никакой фальши и лицемерия – только улыбки, смех и искренние слезы. В этот день поэзия объединила даже незнакомцев. Последние гости расходились уже ближе к полуночи с отличным настроением и незабываемыми эмоциями. Первый литературный вечер в городском пабе можно считать состоявшимся на все сто.