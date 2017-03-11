СТОЛИЦА: Темы недели задавали Арктика, зарубежные гости и доисторические комары

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели вас знакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

Саамскую деревню надёжно подключили к энергоисточнику

На этой неделе в саамскую деревню пришло электричество. На церемонии подключения национально-культурного комплекса «Самь-Сыйт» к электроснабжению присутствовала губернатор Мурманской области.

Община «Самь-сыйт», что в переводе значит «саамская деревня», в Ловозерском районе появилась в 2009 году. Её жители занимаются разведением северного домашнего оленя, рыболовством, собирательством дикорастущих грибов и ягод, а также ремесленничеством. Помимо прочего, за минувшие годы «Самь-сыйт» стала Меккой этнотуризма и для жителей Мурманской области, и для гостей региона.

Одной из самых больших проблем для жителей деревни являлось отсутствие централизованного электрообеспечения. До недавнего времени энергию жители саамской деревни получали от дизель-генератора.

- Девять лет община работала без постоянного электричества, использовала дизель-генераторы, - напомнила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Это, конечно, неудобно, это, конечно, хлопотно. Они давно обращались с такой просьбой в правительство Мурманской области. Большое спасибо нашим партнёрам - МРСК Северо-Запада за понимание, за социальную миссию компании, которая думает не только о том, как доходы получить, но ещё и о том, как выполнить самую главную задачу: обеспечить постоянной электроэнергией всех в этом нуждающихся.

Отсутствие подключения к центральной электросети, по словам жителей «Самь-Сыйт», существенно сдерживало развитие деревни. Руководитель общины Иван Головин с этим вопросом обратился к губернатору. В 2015 году началась масштабная работа по электрификации саамской деревни. Результатом стало строительство комплектной трансформаторной подстанции мощностью 80 киловатт. Теперь жители общины планируют начать строительство цеха по переработке оленины.

- Здесь применён безопасный провод, крайне надёжные автоматы, надёжные трансформаторы с малым запасом масла - практически негорючие, - отмечает Александр Летягин, генеральный директор ПАО «МРСК» «Северо-Запада». – А самое главное наше достояние - надёжный персонал, который находится рядом, который днём и ночью будет помогать общине справляться со всем хлопотным хозяйством в части электрики.

Запуск подстанции прошёл торжественно, под прицелами видеокамер. После этого в одном из домов общины состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсуждались вопросы повышения доступности энергетической инфраструктуры в регионе. Следующее в очереди на электрификацию - село Краснощелье. В нём изучают возможность установки солнечной электростанции.

Едем на Арктический форум ближе к югу

Первым вопросом оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое на этой неделе провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, стало участие делегации Мурманской области в IV международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога».

Мероприятие состоится в конце марта в Архангельске. Ожидается, что в нём примут участие президент России Владимир Путин и председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин. Обсуждение предстоящего форума стало первым вопросом оперативного совещания, которое провёл в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Событие такого же масштаба – Российский инвестиционный форум в Сочи, который завершился неделю назад. В нём приняла участие и делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун. Форум стал одной из крупнейших площадок в стране, где регионы представили свои инвестиционные возможности, нашли партнеров, сравнили работу с новейшими федеральными трендами. Грядущий форум в Архангельске – не менее крупное мероприятие.

- Ключевой темой форума заявлена тема «Человек в Арктике», под этим же заглавием пройдёт пленарное заседание, посвящённое приоритетам России в реализации арктических проектов, на котором ожидается выступление главы государства, - сообщил во время совещания Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - В рамках форума пройдут мероприятия тематических блоков: «Человеческий капитал», «Устойчивое развитие Арктики», «Наука и технологии», Международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», Арктический бизнес-форум.

Среди других вопросов совещания – предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на дорожную деятельность. Соответствующий конкурс региональный Минтранс провёл в начале февраля. Одним из приоритетных критериев отбора конкурсных заявок был ремонт улиц с наиболее интенсивным движением, а также обеспечивающих подъезд к социальным объектам – детским садам, школам, поликлиникам. Первоначально на эти цели выделялось 220 миллионов рублей, но заявок оказалось так много, что было принято решение увеличить объём субсидий за счёт средств экономии прошлого года до 280 миллионов рублей.

- В конкурсе приняли участие представители 26 муниципалитетов, заявившие 78 объектов, - сообщил Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - Победителями признано 21 муниципальное образование, 51 объект получит финансирование.

Также говорили на совещании о продолжении обучения команд муниципальных образований по программам управления развития моногородов. Оно началось в 2016 году. В конце прошлого года обучение на базе Московской школы управления «Сколково» прошла команда Кировска. А в феврале на учёбу отправилась команда из Ковдора.

- Программа проходит на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы, состоит из пяти модулей, - сообщила Елена Тихонова, министр экономического развития Мурманской области.

Алексей Тюкавин напомнил, что компания «ЕвроХим» совместно с Ковдорским ГОКом практически подготовила мастер-план развития города, и предложил максимально эффективно использовать опыт, полученный во время обучения, для скоординированной работы с градообразующим предприятием.

Корпорация развития Мурманской области ищет источники софинансирования

Чем занимается Корпорация развития Мурманской области и какие инвестиционные проекты сопровождает? Сколько средств удалось привлечь специалистам организации в минувшем году? Так ли выгодно на фоне других регионов смотрится Кольский край для тех, кто хочет вести здесь бизнес? генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Алексей Барышкин ответил журналистам на эти вопросы и рассказал о рейтингах.

Корпорация развития Мурманской области начала работу почти три года назад. Учреждение полностью подконтрольно правительству региона. 2016 год, по словам руководителя корпорации, был для неё более чем успешным: структура впервые вышла на уровень самоокупаемости, но, самое главное, это новые проекты. Экспертам удалось привлечь в область около 550 миллионов рублей инвестиций, впрочем, реальных средств - освоенных денег - почти в 14 раз меньше. И в основном это сумма, которую вложила в строительство гостиницы, расположенной в Териберке, одна из бизнес-структур.

- К концу 2016 года мы завершили этап становления, - отмечает Алексей Барышкин, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области. - Мы сформировали пул инвестиционных проектов, с которыми работаем, определились с источниками финансирования, которые мы можем и готовы привлекать. Оформили партнерские отношения, сформировали костяк корпорации и организационно-техническое обеспечение нашей деятельности. В России каждый год составляется независимый инвестиционный рейтинг регионов. Мурманская область получила оценку четыре из пяти возможных баллов, а региональная Корпорация развития вошла в топ рейтинга самых эффективных. Наших специалистов по перспективам опередили только коллеги из Петербурга. И это несмотря на то, что во многих субъектах каждое перспективное направление, например, туризм, энергетика или транспорт курирует отдельная структура. В Мурманской области всем занимается один орган - Корпорация развития, в составе которой всего 7 сотрудников.

- Во многих случаях задачи Корпорации состоят в подготовке производственных площадок, - поясняет Алексей Барышкин, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области. - Мы занимаемся теми функциями, которые напрямую органами власти не могут быть реализованы. Кроме того, мы сами должны заработать прибыль и эти функции реализовать.

По словам экспертов, привлечению инвестиций в регион мешает сразу несколько значительных факторов, а самый крупный даже не связан с географическими или природными особенностями. Отсутствие софинансовых партнеров, как оказалось, серьёзно сдерживает предпринимательскую активность в Мурманской области. Например, банки готовы давать кредиты только тогда, когда выгода от вложений очевидна.

- В прошедшие два с половиной года мы столкнулись с отсутствием финансовых ресурсов, с низкой доступностью финансовых ресурсов, - пояснил Алексей Барышкин, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области. – Это сказывается даже для тех инвесторов, у которых есть свои деньги. Но и им зачастую нужен источник софинансирования, которого сейчас нет.

Работа, которой занимается Корпорация развития Мурманской области как раз и связана с решением таких проблем. В общем же специалисты этой структуры могут быть задействованы на всем протяжении реализации бизнес-проектов: начиная от консультирования, заканчивая поиском кадров.

В этом году впервые будет рассматриваться вопрос о привлечении для самых успешных предпринимательских идей финансовой поддержки.

Общественной организации инвалидов «Ковчег» добавили мобильности

На этой неделе портовики одной из общественных организаций инвалидов вручили ключи от новенького, специально оборудованного микроавтобуса. Теперь проблема транспортировки маломобильных граждан частично решена, а значит, у инвалидов появилось больше шансов жить полноценной жизнью.

Ключи от нового, специально оборудованного микроавтобуса руководитель торгового порта вручает представителю общественной организации инвалидов «Ковчег». Больше трёх лет члены организации пытались привлечь внимание властей и предпринимателей, организовывали сбор средств самостоятельно, стучались в кабинеты и, наконец, оказались услышанными.

До этого перемещение и доставка колясочников требовала много усилий: заранее дозвониться в социальное такси, выбрать дату и время, надо учесть, что эта услуга доступна лишь по будням, а время работы такси не всегда совпадает с графиком функционирования социально-значимых учреждений. Больницы и поликлиники, центр занятости, многофункциональные центры, соцучреждения – теперь добраться до них для колясочников станет проще.

- С этого дня «Ковчег» и, я думаю, и Министерство труда и социального развития будут работать в направлении разработки именно комфортных услуг, - говорит Игорь Соболев, председатель правления МРОО инвалидов «Ковчег». - Автобус будет работать, помогать решать транспортный вопрос доставки на мероприятия и спортивные, и юбилеи.

Новое приобретение позволит обеспечить участие активных инвалидов – общественников в мероприятиях программы «Доступная среда», например, по сертификации объектов. Здесь они играют важную роль, так как принятие и введение в эксплуатации подъёмников, адаптированных лестниц и спецприспособлений возможно лишь после того, как человек с ограниченными возможностями успешно сможет воспользоваться ими.

- Мы очень долго анализировали, что покупать, как покупать, детально подошли к анализу, чтобы ничего лишнего не было, - рассказывает Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – Старались, чтобы всё было то, что необходимо для этой группы людей.

Микроавтобус максимально адаптирован: соответствующая ширина прохода – не менее пятидесяти пяти сантиметров, наличие подъёмника и гранёного спуска, исключающего скольжение коляски, и специализированные крепления, которые обезопасят пассажира во время движения транспорта. Машина стоимостью 5 миллионов рублей отвечает всем требованиям перевозки такой категории граждан.

- Мы долго к этому шли, обращение представителей «Ковчега» в региональное отделение ОНФ не осталось лежать где-то, - отметила Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской области. - Я действительно обращалась во многие организации, но ответ у нас был только от Мурманского морского торгового порта. И огромное спасибо им, это пример участия бизнеса именно в решении государственной программы «Доступная среда». Мы не можем быть далеки от проблем людей с инвалидностью, это шаг к тому, чтобы они были обыкновенными людьми нашего общества.

Для Мурманского морского торгового порта участие в жизни социально незащищенных граждан стало доброй традицией. В прошлом году портовики смонтировали новую систему вентиляции для очистки воздуха в группе раннего развития детского сада № 79, помогли заменить на современные стеклопакеты более десятка окон в садике № 2, центру помощи детям без попечения родителей подарили оборудование для пескотерапии. Сегодня приобрели лестничный подъёмник - «ступенькоход», для детей-инвалидов из гимназии № 61. Конструкция помогает поднимать человека в коляске по обычной лестнице, теперь не понадобятся громоздкие рельсы или другая спецпомощь, а малыши в инвалидном кресле смогут легко и беспрепятственно добраться до своего класса.

- Мы социально ориентированная компания. И для нас сегодняшнее мероприятие – это торжественное, с одной стороны, с другой стороны, – это просто очередной шаг в нашей социальной политике, в нашей социальной программе, которая на предприятии широко действует, - отметил Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт».

В Мурманской области проживает более 35 тысяч инвалидов, частично их проблемы сегодня решаются, чему способствует тандем бизнеса и власти. Порт уверенно заявил, что готов к рассмотрению инициатив и проектов подобного рода. А значит, есть надежда, что люди с ограниченными возможностями рано или поздно получат шанс выбираться из своих квартир, пользоваться благами цивилизации, а единственный возможный контакт с внешним миром – Интернет и социальные сети, заменит живое общение.

Школы оснащают современным оборудованием

На этой неделе в школу № 57 на улице Сафонова поставили новое оборудование. Обновление затронуло класс музыки, медицинский кабинет и пищеблок.

Только за прошлый год было закуплено более 104 тысяч учебников, заменено оборудование на пищеблоках на сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Яркий пример – школа № 57 на улице Сафонова в Мурманске. Здесь обновление затронуло класс музыки, медицинский кабинет и пищеблок.

Что такое пароконвектомат, знает не каждая домохозяйка, а в столовой мурманской школы № 57 без него уже никак. По словам поваров, этот чудо-прибор заменяет сразу несколько видов оборудования, но что самое главное – позволяет приготовить блюдо с максимальной пользой для здоровья. Впрочем, эта техника лишь одна из новинок. Водонагреватель, слайсер, формовочная машина – сегодня они часть любой школьной столовки.

- В музыкальном классе оборудование мы тоже обновили, - рассказывает Виталий Потемкин, директор школы № 57 (г.Мурманск). - У нас теперь есть электронное пианино, гитару мы купили, которая подключается к усилителю. Я думаю, это современно, это интересно для наших учеников. Помимо этого кабинет музыки укомплектован компьютерной техникой: большая плазменная панель стоит, поэтому уроки музыки у нас проходят очень интересно. Поэтому и педагог доволен, и счастливы все.

Современное оборудование в школе – не разовая закупка, а часть постоянного процесса. Наряду с текущими ремонтами в период подготовки к новому учебному году продолжается обновление материально-технической базы учебного заведения. Только за 2016 год новое оборудование и мебель получили более 15 образовательных учреждений.

- В дошкольных образовательных учреждениях технологическое оборудование на пищеблоках было заменено на сумму, превышающую 10 миллионов рублей, - отмечает Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации г.Мурманска. - Постоянно у нас обновляется посуда в ДОУ и в школах. Общий объём затрат на эти мероприятия превысил 3 миллиона рублей.

Отдельная статья расходов – учебники. Отчасти их приобретение связано с внедрением новых образовательных стандартов второго поколения. В 2016 году было закуплено более 104 тысяч книг. Постепенно меняют и мебель. Школа № 57 – не исключение. Казалось бы, чего ещё желать? Но мечта у руководства всё-таки есть – современный электронный тир для ребят в класс ОБЖ. И в скором времени эта мечта сбудется.

Дочери – школьницы Алексея Веллера вспоминают в Москве учёбу в Мурманске

На этой неделе в Мурманске подвели итоги сразу нескольких профессиональных педагогических конкурсов. Большая их часть проходила в начале года, но до последнего момента организаторы держали в секрете информацию о том, кто победил. Несмотря на то, что большинство учителей это женщины, среди лауреатов есть и представители и сильной полвины человечества.

Первыми на сцену выходят участники конкурса «Педагогические надежды». Отметим, что с каждым годом учителей, желающих попробовать вои силы в этом проекте, становится больше. Молодым представителям профессии, чтобы доказать состоятельность урок приходится вести не только в чужой школе, классе и с незнакомыми детьми, но ещё и под чутким присмотром жюри, которое обычно следит за процессом с задних парт.

- Очень было волнительно и на самопрезентации, и на уроке, так как присутствовало очень много людей помимо детей, - рассказывает Анна Нефёдова, учитель начальных классов школы № 5 (г.Мурманск). - И так детей много в классах, а тут ещё и много зрителей. Очень переживала, но справились с этим волнением.

Одним из победителей конкурса стал Максим Шишов, учитель ОБЖ из мурманской школы № 49. Свой предмет он считает сугубо практическим – учить детей беречь себя и близких - задача важная. Если здесь и решают задачи, то в отличие, например, от алгебры и геометрии, они взяты из жизни и с ними мы сталкиваемся каждый день. Например, как правильно оказать первую помощь, что делать при ДТП. Стоит подать информацию в чуть более интерактивном виде и внимание детей обеспечено. Тему конкурсного урока преподаватель ОБЖ выбрал одну из базовых - «Средства индивидуальной защиты».

- Противогазы мы не мерили, но рассматривали вопрос, какие средства защиты бывают, - рассказывает Максим Шишов, преподаватель ОБЖ средней школы № 49 (г.Мурманск). – А бывают противогазы двух типов – фильтрующие и изолирующие. Я могу провести полный урок по этой теме. Мне нужно было объяснить детям, что на самом деле, если что-то случиться серьёзное, то противогазы нам никто не раздаст, поэтому нужно пользоваться подручными средствами защиты. На это был сделан акцент.

Учителей школ и воспитателей детских садов поздравил и бывший мэр Мурманска, а сейчас депутат Государственной Думы Алексей Веллер, который каждую последнюю неделю месяца работает с обращениями граждан в регионе. Алексей Борисович на личном опыте отметил, что местные муниципальные школы нисколько не уступают столичным, а в чём-то даже превосходят.

- Я на своей шкуре испытал отношение детей к нашей системе образования, - сказал Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ, - потому что семья вместе со мной перебралась в Москву. Вы знаете, что у меня есть две дочери – школьницы. В неплохую школу они пошли, это школа управления делами президента. Но я вам честно скажу, они очень часто по вечерам вспоминают те школы, в которых учились в Мурманске. И здесь им было во многом уютнее, а детей, как известно, обмануть не возможно.

В один день на сцене ДК Кирова подвели итоги и наградили победителей сразу 4 профессиональных конкурсов. Помимо «Педагогических надежд», это «Ступеньки мастерства», «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям». Кроме чисто символических подарков – цветов и дипломов, каждому лауреату полагается денежное вознаграждение.

- Если мы говорим про педагогические надежды, то упор здесь делается на проведение соответствующих уроков по той тематике, которая выбрана молодым педагогом, - отметил Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации г.Мурманска. - Если мы говорим про тренеров - преподавателей, то мы понимаем, что это идут внеурочные занятия, которые связаны с системой дополнительного образования детей. «Сердце отдаю детям» - здесь оценивается труд классных руководителей, директоров по воспитательной работе. Абсолютно разные категории участников конкурсов и критерии оценки, но результат один - это вклад в развитие наших детей.

Как и во время знаменитой церемонии вручения премии «Оскар», победители в той или иной номинации до последней минуты не были известны, на сцене организаторы вскрывают конверты и зачитывают имена лучших педагогов, что дарит празднику, а главное многочисленным зрителям и группам поддержки, нескрываемый интерес к происходящему.

Чемпион мира работает в Мурманской школе!

В Румынии на Чемпионате мира по натурбану он завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях и стал бронзовым призёром в командных заездах. На этой неделе поздравления принимал учитель физкультуры пятидесятой мурманской школы, который в начале января прославил свой город. Перед встречей со знаменитостью журналисты «Арктик-ТВ» собрали отклики об учителе:

- Он хорошо преподает, с ним интересно заниматься, - говорит Светлана Чернова.

- Он хороший учитель, смотрит за детьми, ухаживает, чтобы не было скучно на уроках. Даёт книжки почитать, - говорит Жасмина Куватова.

- Когда кто-то форму забывает на занятие, он садит их на скамейку и даёт учебники, чтобы мы почитали. Мне с ним нравится заниматься, он хороший учитель, - говорит Владислав Панфилов.

- Люблю своего учителя, так как мне нравится заниматься спотом с прекрасным учителем. Он хорошо проводит уроки физкультуры, никогда не кричит, всегда хорошо с нами общается, - говорит Артур Егиазаров.

Юрий Талых – педагог молодой. По признанию коллег, человек он активный и целеустремленный, любит свою работу, в январе стал отцом двойни … и прославил Мурманск на весь мир. В начале года в Румынии на Чемпионате мира по натурбану Юрий завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях и стал бронзовым призёром в командных заездах. Натурбан – это санные гонки по природным трассам. Пока этот вид спорта не является олимпийским.

- Борьба во время Чемпионата мира была довольно сложная. Когда начались только тренировочные заезды, уже после них я шёл в тройке лидеров, - рассказывает Юрий Талых. - Потом была командная гонка, наша команда заняла третье место, а в личном первенстве – второе место.

Статус «чемпион мира» рабочие обязанности не изменил, напротив, больше мотивации у подопечных: учитель стал примером для подражания. Да и сам Юрий строит свою педагогическую работу так, что почти все его ученики занимаются спортом, приветствуют здоровый образ жизни и повышенные физнагрузки.

- Когда такие люди работают в школе учителем, это как раз из той серии, когда они собственным примером ведут детей за собой, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Я уверен, что у него будет большое количество поклонников.

Пока спортивная школа, на базе которой есть специализация по натурбану, работает лишь в Кандалакше. Возможно, ситуация поменяется, как сказал депутат, потому что желающих заняться санными гонками похоже в скором времени будет много. Пока такие учителя, как Юрий Талых, совмещают спортивную карьеру и любимую работу.

Парламентарии из Дании, посетив Норвегию, заглянули в Мурманск

На минувшей неделе заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин встретился с делегацией Комитета по внешней политике парламента Дании. Датская делегация прибыла в Мурманск, чтобы обсудить варианты возможного международного сотрудничества.

Развитие Арктических территорий всё ещё остаётся одной из главных тем международной политики. Мурманск, как ворота в Арктику, постоянно посещают иностранные делегации. Представители Комитета по внешней политике парламента Дании приехали в столицу Заполярья впервые для того, чтобы наметить возможные сферы будущего сотрудничества. С российской стороны в рабочей встрече участвовала группа министров под председательством заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина.

- Мы регулярно проводим конференции на арктическую тематику, а также участвуем в подобных мероприятиях в России и за рубежом, - отметил Роман Дурягин, заместитель губернатора Мурманской области. - В начале текущего года наша делегация успешно провела переговоры во время Тромсё-Киркенесской конференции.

Глава делегации Дании Сёрен Эсперсен подчеркнул, что, несмотря на прохладные отношения странами Западной Европы и Россией, сотрудничество в Арктике может стать переломным моментом, с которого на международной арене начнётся оттепель. В Мурманске датчане намерены обсудить перспективы использования новых судоходных маршрутов в Арктике, их влияние на гражданское, военное судоходство и экологию.

- Дания входит в состав пяти стран Арктического региона, - заметил Сёрен Эсперсен, председатель Комитета по внешней политике парламента Дании, - также как и Канада, Россия, США и Норвегия. Поскольку сотрудничество между этими странами в рамках Арктического совета успешно развивается, то мы решили, что для его продолжения и расширения нам необходимо посмотреть, как обстоят дела в Арктическом регионе, в частности у России и Норвегии.

Международный тур делегации Комитета по внешней политике парламента Дании стартовал 6 марта. За это время делегация уже посетила норвежские Осло и Киркенес.

Военные атташе европейских стран посмотрели, на что готовы спасатели Мурманской области

На этой неделе Мурманск посетили военные атташе Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Сотрудники МЧС наглядно продемонстрировали участникам делегации, чем живёт и как работает ведомство в условиях крайнего Севера.

Многие из военных атташе в Заполярье приезжали не первый раз, но вот спасателей Мурманской области за работой они увидели впервые. Зарубежные гости посетили Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр, построенный на берегу Кольского залива полтора года назад.

- Арктика сейчас у всех на слуху, поэтому, я думаю, зарубежные гости не без интереса смотрят, насколько мы готовы обеспечивать безопасность в Арктической зоне, - отмечает Александр Фролов, врио начальника главного управления МЧС России по Мурманской области. - Мы покажем им обеспеченность наших подразделений специальной техникой, укомплектованность специальными средствами поиска и спасения людей на воде, на суше. Я думаю, что это интересно и для нас, и для них тоже.

Интерес зарубежной делегации к работе спасателей в условиях Крайнего Севера понятен. Сегодня развитие Арктики - актуальная повестка дня для многих стран. Естественно, интересует представителей зарубежья и то, как обеспечивается в непростых климатических условиях безопасность.

- У нас в Швейцарии тоже есть холодные местности, поэтому нас интересует, как МЧС России с этой проблематикой справляется, - отметил Бруно Русси, атташе по вопросам обороны посольства Швейцарии. - Мы хотели бы узнать о том, как работает этот Центр, как он оборудован.

Сотрудники МЧС продемонстрировали представителям делегации спецтехнику: снегоходы и квадроциклы. Они незаменимы при поиске и спасении людей в условиях дикой природы или при сходе лавин. Кроме того, специально для гостей провели показательную тренировку с участием служебных собак по спасению пострадавших из под снежных завалов.

Завершился визит экскурсией по Арктическому аварийно-спасательному центру. Здесь есть всё необходимое. В том числе и спортивный зал с тренажёрами, на которых можно не только поддерживать физическую форму, но и отрабатывать отдельные элементы непростой работы спасателей.

Брат Антонины Баранцевой, блокадницы, вошёл в состав «Бессмертного полка»

Около двух месяцев остались до Дня Победы. 9 мая традиционно кроме военного парада по улицам города пройдёт шествие, в котором участвуют тысячи людей. Несколько лет назад впервые во главе колонны пронесли портреты ветеранов, участников войны. Акция «Бессмертный полк» получила поддержку и отклик у людей, с каждым годом число её участников растёт.

21 июня 1941 года Антонина Ивановна закончила 10 класс одной из ленинградских школ, но радость от выпускного балла и начала взрослой жизни омрачило одно из самых трагических событий в истории нашей страны. 22 июня началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней. Несмотря на положение того времени, сейчас люди, по словам ветерана, стали гораздо менее отзывчивыми и более жестоко сердечными, хотя порой встречаются и исключения.

- Сейчас ещё много есть добрых людей, но мне часто встречаются и чёрствые и жестокие, - отмечает Антонина Баранцева, блокадница. - Я говорю только о том, с чем сталкиваюсь сама.

После блокады, голода и эвакуации, во время которой погибла мама Антонины Баранцевой, она с несвойственным современному поколению отношением бережно относится к каждому кусочку хлеба. Говорит, что если не успевает съесть хлеб, но чёрствые ломтики не выкидывает. Сегодня у северянки, которой в ноябре этого года исполнится 93 года, особенный день - в состав «Полка» включён Леонид Смирнов, её брат, пропавший без вести после окончания войны.

- Эта новость для меня очень дорога, - говорит Антонина Баранцева, мурманчанка, блокадница. – У меня есть ксерокопии приказов командования Северокавказского фронта и указ Верховного президиума Совета СССР о том, что мой брат награждён медалью «За отвагу».

Ни военкоматы, ни архивы не могли помочь ветерану восстановить события далеких лет. Имя Леонида Смирнова в документах как будто не существовало.

Оказалось, что Леонид Иванович настоящий герой. «Он точно и своевременно давал дистанцию по самолётам противника на зенитном мостике, чем обеспечил уничтожение двух самолётов, а два вражеских самолёта были повреждены, - рассказывает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Десятки атак были отбиты во время налёта 26 июня 1942 года, когда с 96 самолётов сбросили 380 бомб. Когда корабль, на котором служил Леонид Смирнов, находился в опасном положении, он действовал самоотверженно по спасению корабля.

Теперь портрет отважного моряка станет частью «Бессмертного полка». Каждый год на 9 мая во время шествия к памятнику Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» жители Мурманска несут в руках сотни фотографий участников Великой Отечественной войны. Так же депутат пообещал Антонине Ивановне, что попробует найти ещё документы, описывающие место и обстоятельства гибели её брата.

Если вывезем снег из Мурманска, весенний паводок будет нестрашен

Паводок Мурманску не страшен! Если, конечно, снег вовремя вывозить. И хотя повышение температуры воздуха до плюсовой синоптики прогнозируют в нашем регионе не раньше начала апреля, готовиться к весне нужно уже сейчас. Но специалисты управлений округов уже ведут работу с управляющими компаниями. Первоочередная задача – избавиться от снега, скопившегося во дворах.

Тройная норма осадков в декабре, полуторная – во дворе. Чтобы справиться с такими объёмами снега, убирать его нужно систематически. Сегодня техника активно работает во дворе дома № 26 по улице Зои Космодемьянской. Только до обеда с помощью четырёх самосвалов и двух погрузчиков удалось вывезти почти 40 тонн. И это только начало. Коммунальщики говорят: могли справиться быстрее, если бы все автовладельцы вняли их просьбам.

- Очень неактивные автомобилисты. На предупреждения о том, что будет произведена уборка снега, реакция практически нулевая, - отмечает Ирина Овсянникова, мастер участка. - Единицы реагируют, единицы убирают свои машины с дорог. А мы ведь раскладываем информацию и в почтовые ящики, и под дворники машин.

Игорь Корявко, начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Первомайского округа, напоминает: «В прошлом году было подтопление небольшое на данном участке. По рельефу получается, что здесь самая низкая точка. В целях подготовки к паводковым мероприятиям в адрес УК «МУ ЖСК» было направлено 7 марта предписание по вывозу ранее складированного снега».

В отличие от этой управляющей компании, другие на предписания не реагируют. Помочь собственникам в таком случае могут в «Новых формах управления»: здесь и проконсультируют, и даже помогут составить исковое заявление или жалобу в надзорные органы. К слову, имея на руках документально заверенные подтверждения о невыполнении коммунальщиками своих обязательств, жильцы могут требовать перерасчет.

«Сладкие моськи», «Девчата» и «Северяночки» на ватрушках играли в кёрлинг

С улыбкой на лице и отличным настроением активные и спортивные мурманчанки отметили Международный женский день. 18 команд – около 60 девушек в возрасте от 18 лет встретились на пятиборье. «8 марта – хороший праздник, в этот день хочется в праздничной обстановке в снегу поваляться, - говорит Виктория Шитова, член команды «Сладкие моськи».

- А что дома сидеть? А тут веселье, с друзьями встретиться, побеситься, в снегу поваляться, хоть и мокрыми придём домой, но весело, - говорит Алёна Атюшева, член команды «Девчата».

Ожидания северянок оправдались. Да и погода не подвела: легкий морозец и солнце – все условия для отдыха на открытом воздухе.

- Сегодня в этот замечательный солнечный день мы организовали соревнования для милых дам по пятиборью, - рассказывает Дмитрий Михалицин, заместитель директора «Огни Мурманска - спорт». - У нас проводится стрельба в лучно-арбалетном тире, в пневматическом тире, бой состязательный с подушками на бревне и «керлинг». Это у нас интересная идея пришла в этом году: на ватрушках поднимаются в горку, толкают её и надо попасть прямо в цель. В конце состязаний препятствие - небольшой экстрим.

Клич о пятиборье кинули в соцсетях, организаторы признаются, что не ожидали такого большого количества желающих принять в них участие. Но пообещали, что призов всем хватит. Возможность подготовиться к соревнованиям тоже предоставили, многие девчонки приезжали сюда тренироваться заранее. Команды набрали: кто коллег по работе подбил на участие, кто – соседей или друзей, разного возраста и физической подготовки.

- Команда «Северяночка» у нас давно существует, мы постоянно участвуем в таких конкурсах, рассказывает Екатерина Потапова, капитан команды «Северяночки». - Участвуем с нашей соседкой, с которой живём в одном подъезде.

Дарья Потапова, участница игр, признаётся: «Меня мотивировало сюда приехать желание поболеть за маму, поддержать их в конкурсах, чтобы они победили».

Керлинг - этот вид спорта предполагает наличие льда, тяжёлого каменного диска, который при помощи специальной щётки спортсмены направляют в цель. Но мурманские организаторы удивили и зрителей и участников: девушка усаживается на ватрушку, её толкают с горки. В местном «кёрлинге» скорость регулируется уже руками и ногами, пытаясь во время стремительного спуска попасть в начерченный на снегу круг. «На самом деле очень классно, - признаётся Александра Василейко, член команды «Падение гравитации». - Если чуть сильнее толкнуть ватрушку, то улетаешь дальше, чем надо».

Бой с подушками на бревне – традиционная русская забава. Для неподготовленного человека трудно, но мурманчанок это не остановило – рвутся в бой. Выплеснуть энергию и адреналин девчонкам помогла тарзанка – развлечение из ряда экстремальных. «На такой я первый раз! – восклицает Анна Москаленко, член команды «Подружки - веселушки». - Это не забываемо. Сначала я боялась, кричала, потом уже стала какие-то трюки выделывать, обалденно!»

Поддержать девчонок приехали семьи. Пока мужья болеют за любимых – дети тоже заняты делом: заезды на хасках, детская полоса препятствий, лыжи и санки – на любой вкус и интерес. Традиционные застолья уступают очевидным преимуществам отдыха на свежем воздухе. Команды-победительницы в качестве призов получили сертификаты на разного рода спортивные развлечения и в купальню.

Они пили кровь динозавров!

Уникальная выставка доисторических насекомых приехала в Мурманск. Первыми посетителями стали маленькие мурманчане, которые поделились своими впечатлениями с журналистами «Арктик-ТВ».

- Мне очень понравилась эта выставка, - говорит Кирилл Лосев, - Много разных насекомых в янтаре. Обычно все боятся насекомых, а тут ты понимаешь, что они тебя не тронут.

- Мне так понравилось! Я тут узнала, что животные, оказывается, могут попадать под капли янтаря, что это жёлтый камень, - делится своими впечатлениями Виктория Папылева. - Мне очень понравился здесь паук с мохнатым туловищем, бабочка и многоножка.

- Восторг, столько эмоций. Все эти жучки, насекомые, здесь их можно разглядеть, - радуется Маргарита Павленко. - В природе-то они летают и летают, их нельзя взять и разглядеть, а тут всё очень красиво.

Эмоции и восторг маленьких посетителей вызвала выставка доисторических насекомых в янтаре. Полудрагоценный камень, который мы привыкли видеть как элемент ювелирных украшений и дизайна, изначально выглядит не так симпатично. Только после промывки и обработки этот камень становится прозрачным и проявляет красоту - от жёлтого, красного до зелёного цвета камня. Россия славится месторождениями янтаря на Балтике, на Урале и в Приморском крае. Уникальность представленных на выставке образцов в том, что возраст некоторых экспонатов достигает 50 миллионов лет.

- Эта выставка приехала к нам из Екатеринбурга, она побывала уже во многих городах страны и, как ни странно, она почему-то выставляется всегда в художественных музеях, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. – На самом деле она подходит более для музеев другой направленности, например, краеведческим. Это доисторическая смола, которая содержит какие-то включения: не обязательно насекомые, могут быть листочки, кусочек или фрагмент цветка. Это всегда делает такие кусочки янтаря дорогими, эксклюзивными.

Оказывается, древесная смола обладает очень привлекательным для этих букашек ароматом. Они летят на запах, но, не ведая о высокой вязкости вещества, попадают в неё навсегда. Некоторые жучки в каплю смолы попадали прямо в полёте.

На выставке можно увидеть и предков современных таракашек и мух, и организмы, которые уже давно вымерли. Обычно подобные находки, а их не более 10% из всей массы добычи янтаря, попадают в руки учёных. Дальше кропотливая работа: определение класса, семейства, отряда\подотряда. Только представьте, возможно, одно из этих насекомых пило кровь доисторического динозавра. Тут же гости выставки узнают, например, что самыми долгожителями среди насекомых остаются тараканы – более 300 миллионов лет они живут на планете. На выставке доисторических насекомых в янтаре можно найти ответы на многие интересные вопросы. Она продлится в художественном музее до 14 марта.

Вместе рисуем, вместе живём

«Ангелы среди нас» – социальный проект совместного творчества особенных детей и профессиональных художников Мурманска. Ровно год назад этот проект стартовал в программе «ТелеМамы». Нарисовать рисунок на любую тему – такая задача стояла перед юными художниками, а дальше к творческому процессу подключались мастера краски и кисти. Готово 9 работ, все они будут представлены на выставке, подготовка к которой идёт полным ходом.

Все участники проекта очень любят рисовать. «Фантазийный Мурманск», «Щенок по кличке Мотя», «Цветочная поляна», «Инновационные фрукты», «Заполярная зима» - всего получилось 9 рисунков разной тематики и техники исполнения. Это 9 историй и 9 маленьких подвигов. Ведь для детей с особенностями развития тяжело даже держать карандаш в руке.

Лечение искусством или арт-терапия один из эффективных способов адаптации особенных детей, уверяют психологи. Поэтому к творческому процессу мы привлекли профессиональных художников Мурманска. Перед ними стояла, пожалуй, самая ответственная задача – дорисовать или разукрасить детский рисунок, при этом сохранив задумку автора.

- Я понимаю, что эта задача очень ответственная, но согласилась сразу. У меня своих четверо деток и они все любят рисовать, - рассказывает Екатерина Балмасова, художница. - Они всегда подходят со своими рисунками и спрашивают: «Мама, тебе нравится, красиво?!». Я думаю, эти детки также рисуют, а наш тандем поможет взрослому сделать их голос чуть-чуть громче, сказать: «Я личность, помогите мне!»

Социальный проект «Ангелы среди нас» запустили год назад в программе «ТелеМамы» в редакции «Арктик-ТВ». Художественная коллекция работ совместного творчества особенных детей и мастеров кисти, как и планировали, будет представлена на выставке.

К социальному проекту присоединились наши друзья-партнеры - рекламная компания «Акцент» и магазин «Футболка51». Все рисунки, благодаря современным технологиям производства, превратились в настоящие выставочные картины. Отсканированные копии рисунков были перенесены на специальную плёнку, а затем на лёгкую, но очень прочную основу - пенокартон. Широкоформатная печать позволила сохранить яркие цвета.

Приятным напоминанием об участии в проекте для детей станут сувенирные кружки. На каждой - авторский неповторимый рисунок. Оригинальные подарки всего за несколько минут изготовили на наших глазах. Каждая кружка обжигалась в специальной печке. Производители гарантируют, что рисунок сохранится на долгие годы.

Увидеть же готовые картины совместного творчества особенных детей и профессиональных художников Мурманска можно в ближайшую субботу, 11 марта. Уникальная выставка откроется в ТРК «Северное Нагорное», а все участники проекта получат памятные дипломы. Награждение состоится в кафе «Мега кружка» в 12 часов дня.