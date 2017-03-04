СТОЛИЦА: В Мурманской области необходимо создать комфортные условия для инвестиций

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели познакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

Для прихода денег в регион, нужно для них создать комфортные условия

Одним из ключевых информационных лейтмотивов на этой неделе стал вопрос инвестиций в экономику Мурманской области. На площадке главного медиацентра Олимпийского парка в Сочи стартовал двухдневный Российский инвестиционный форум, ключевой темой которого в этом году станут новые проекты для роста российской экономики. Мурманскую область представляет делегация во главе с губернатором Мариной Ковтун.

Также в мероприятиях «Сочи-2017» примут участие заместители главы региона Григорий Стратий и Роман Дурягин, министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

Деловая программа форума включает 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Основные тематические блоки - «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста», «Реализуя проекты для жизни». В первый день работы форума губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в сессии, посвященной обсуждению перспектив и механизмов повышения доступности энергетической инфраструктуры.

- От доступности подключения зависят и темпы роста экономики, зависит деловая активность, бизнес-климат, - говорит Александр Новак, министр энергетики РФ. - Мы это все прекрасно понимаем, поэтому наша основная задача, которая реализуется с 2012 года, это создание правил абсолютно прозрачных, упрощение процедуры подключения к сетям.

Олег Бударгин, генеральный директор ПАО «Россетти», в своём докладе отметил: «Наша цель - это обеспечить нового потребителя, который даст новые рабочие места, который даст для нас новые потребления, увеличит объём потребления, который формирует новую экономическую жизнь или новую комфортную жизнь региона, новые налоги и так далее. В этой связи, мне кажется, что первый этап мы все вместе успешно прошли».

Повышение доступности энергетической инфраструктуры – необходимое условие для восстановления темпов экономического роста, уверена губернатор Мурманской области Марина Ковтун, потому правительство региона рассматривает задачу повышения доступности подключения к энергосистеме как важнейшую. Ключевым инструментом в этой работе станет федеральная дорожная карта профильных мероприятий, согласно которой в 2018 году предполагается достичь сокращения соответствующих процедур до трёх и времени для них – до 90 дней.

- Нам есть к чему стремиться. Количество дней на подключение в Мурманской области сегодня составляет 119, хотя по сравнению с 2015 годом более чем на 50 дней мы сократили количество дней, которые требуются для подключения, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Но количество процедур ещё в 2 раза у нас больше требуемого.

Марина Ковтун подчеркнула: наличие самой возможности подключения потребителей и его оперативность зависят от энергетических компаний. Сегодня правительство Мурманской области ведёт активный диалог не только с ними, но и с потребителями. Так, в июне 2016 года во время Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о взаимодействии с ПАО «Россети». Оно направлено, в том числе, на консолидацию электросетевых активов, что позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.

Напомним, ранее региональным правительством было подписано соглашение с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» о сокращении сроков подключения к электрическим сетям.

«Почта Банк» собирается развиваться в Мурманской области

А начало текущей недели было ознаменовано важным политическим событием - на площадке главного медиацентра Олимпийского парка в Сочи прошёл двухдневный Российский инвестиционный форум, ключевой темой которого стали новые проекты роста экономики страны.

Правительство Мурманской области и «Почта Банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на второй день Российского инвестиционного форума в городе Сочи, он станет основой долгосрочных партнерских отношений между сторонами.

Сегодня «Почта Банк» активно развивает сеть своих подразделений в Мурманской области. В регионе уже открыто 15 клиентских центров в почтовых отделениях. На начало 2017 года сеть банка в нашем регионе – это 24 точки продаж.

- У нас с вами реализуется совместный социальный проект. Это то, что отличает наше сотрудничество от сотрудничества «Почта Банка» в других регионах, - отмечает Дмитрий Руденко, президент-председатель правления «Почта Банка». - Со своей стороны могу пообещать, что мы будем продолжать развитие в вашем регионе, поддерживать его максимально.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила, что деятельность банка направлена на повышение качества жизни северян, что особенно важно. Речь идёт о доступности современных банковских услуг для пенсионеров, социально незащищенных граждан, жителей отдалённых населённых пунктов, а также о развитии в регионе банковских технологий и инфраструктуры и повышении финансовой грамотности его жителей.

Инвестпроекты по прошествии времени принесут Заполярью весомый результат

Также в рамках сочинского форума состоялось пленарное заседание, основной темой которого стал вопрос инвестиций в экономику России. В заседании приняли участие бизнесмены, главы госкорпораций и руководители регионов. Делегацию Мурманской области возглавила губернатор региона Марина Ковтун.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании приоритетными целями наметил рост экономики, улучшение благосостояния граждан и развитие регионов. Он призвал быть активнее с инвесторами.

Мурманская область в этом направлении уже активно работает, например, объём преференций, предоставленный инвесторам в 2016 году составил более 600 миллионов рублей. Реализация этих инвестпроектов по прошествии времени принесёт Заполярью весомый результат. Стимулирующим фактором для притока денег в регион является процедура выделения земельных участков без конкурса для инвесторов. Этот порядок был разработан и утверждён ещё в 2015 году. Двухлетние налоговые каникулы для малого и частного бизнеса тоже являются важным фактором для развития бизнеса на Кольском полуострове.

- Двенадцать инвестсоглашений с общим объёмом финансирования более девяноста миллиардов рублей вошли в проекты, которые будут реализованы на Кольском полуострове, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Надо сказать, что мы особый регион, мы находимся в Арктической зоне, поэтому многие правила или приёмы, механизмы, которые действуют для других субъектов Российской Федерации, для нас они действуют с некоторой оговоркой. У нас есть элемент северного удорожания, мы должны и это учитывать, поэтому мы делаем акцент на поддержку традиционных, базовых наших отраслей, развиваем наши конкурентные преимущества.

Инвестиции идут в депрессивные муниципальные образования региона

Инвестиционные проекты и конкурентная среда стали главными темами на профильном заседании в правительстве региона, которое состоялось на этой неделе. На какие сферы экономики делают ставку власти, кто из предпринимателей готов вкладывать деньги в развитие нашего региона, на эти вопросы пытались найти ответы участники заседания.

В конце 2016 года региональное Министерство промышленности и предпринимательства при содействии арктического университета провели среди жителей области опрос на тему конкурентной среды. В проекте приняли участие более двух тысяч человек, несколько сотен предпринимателей. Опираясь на исследования, в правительстве определили 12 приоритетных рынков с наиболее развитой конкуренцией. В список вошли сферы медицины, дошкольного образования, спорта, культуры и туризма. Низкую оценку опрашиваемые дали рынкам производства строительных материалов и ЖКХ.

- По результатам опросов будет создана рабочая группа, которая до конца апреля должна будет разработать «дорожную карту» по устранению выявленных неудовлетворенностей со стороны и жителей и самих хозяйствующих субъектов, - отметила Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Что касается развития предпринимательства, то для привлечения инвестиций в регионе работает специализированная организация - Корпорация развития мурманской области. Структура пока сталкивается с рядом проблем, например, как оказалось, до сих пор инвестиционные проекты не имеют юридического статуса. Но, несмотря на трудности, специалисты уже могут похвастаться достижениями.

- У нас есть реальные проекты, которые мы привели в такие депрессивные муниципальные образования, например, как Териберка. В прошлом году инвестор пришёл туда, - сообщил участникам совещания Алексей Барышкин, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области». - Мы на хорошем счету на уровне России и тех институтов развития, с которыми мы сотрудничаем.

В Териберке строится трехзвёздочный экоотель. Объём привлеченных в проект средств за два года составит 129 миллионов рублей. Благодаря работе корпорации в Кировске, рядом с действующей гондольно-кресельной дорогой, уже в этом месяце откроют гостиницу. Это стало возможным благодаря вложениям московского предпринимателя.

«Корпорация развития должна стать действенным инструментом для поддержки инвестпроектов, первым помощником для любого инвестора, приходящего в регион. Организация ради организации никому не нужна. Сегодня во главе угла должна стоять эффективность», – подчеркнула Марина Ковтун. Глава региона поручила Алексею Тюкавину провести совещание, где будет рассмотрена стратегия развития Корпорации развития Мурманской области.

Депутаты будут только согласовывать кандидатуру регионального бизнес-омбудсмена

Депутаты Мурманской областной думы на этой неделе провели первое заседание после февральских праздников. В повестке дня у народных избранников было 35 вопросов. Среди них, в том числе, и утверждение кандидатуры будущего уполномоченного по правам предпринимателей в статусе госслужащего.

- Мы все хотим, чтобы наш регион развивался, - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. – На инвестиционный форум, который проходит в эти дни в Сочи, как мы видим, приехали представители всех регионов. На нём рассматривались вопросы привлечения инвестиций. Я думаю, что приход новых инвестиций в Мурманскую область даст дальнейший толчок нашему региону.

В числе прочих, народные избранники рассмотрели вопрос о новом статусе уполномоченного по правам предпринимателей в Мурманской области. Напомним, что с этого года бизнес-омбудсмена решили приравнять к госслужащему. Разногласия в депутатском корпусе разгорелись в связи с тем, а кто же должен назначать уполномоченного: дума или губернатор.

- В 51-ом субъекте РФ уполномоченного назначает губернатор, депутаты заксобрания - в 23 субъектах, - приводит статистику по этому вопросу Максим Белов, депутат Мурманской областной думы. - Губернаторами, по согласованию с заксобранием региона - в 10 субъектах. Моё личное мнение, как председателя комитета, дума должна только согласовывать кандидатуру. Должность уполномоченного относится к исполнительным органам власти. Я уже не раз говорил, что это мостик между губернатором и бизнесом. Поэтому, считаю, что та форма, которую я предлагаю в своих поправках, будет правильная. А именно, когда мы согласовываем, а губернатор назначает.

За утверждение бизнес-омбудсмена думой выступала фракция КПРФ, но её представители оказались в меньшинстве. Большинство народных избранников решило, что назначать уполномоченного по правам предпринимателей должна всё-таки губернатор, а областной парламент - лишь согласовывать кандидатуру. А кто займёт эту должность, станет известно уже в этом месяце.

Горы снега во дворах радуют только юных северян

Увидеть асфальт на тротуарах внутри дворов посреди снежной зимы – для Мурманска явление неординарное. Тем не менее, в городе работает компания, специалисты которой стараются поддерживать пешеходные зоны в идеальном порядке.

В одном из дворов на улице Осипенко контраст в работе управляющих компаний очевиден. Одна из них расчистила не только проезжую часть, но и тротуары, причём пешеходные зоны здесь очистили до асфальта. Такое ответственное отношение к своим обязанностям явление среди коммунальных организаций редкое. Обычно так чистят территорию вокруг остановок городские дворники.

- Это всё делается благодаря нашему коллективу, - говорит Михаил Чупров, специалист по работе с населением УК «Управдом». – За два года мы подобрали высококлассных специалистов, которые вместе трудятся на благо жильцов домов, которые мы обслуживаем, чтобы они были в тепле, уюте и безопасности.

Проблему техники компания решает кардинально. Коммунальщики недавно купили в лизинг собственный трактор. Если техника нужна для уборки вверенных 30 домов ещё, то привлекают и сторонних подрядчиков. В планах приобрести ещё как минимум несколько машин. Что же касается огромных сугробов, то вывезти разом тонны снега сразу не под силу даже при наличии самосвалов.

- Наличие снега во дворах - есть такая проблема в городе, - говорит Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Ленинского округа г.Мурманска. – Но хочу заметить, что допускается складирование снега на грунтах, не препятствующих проходу или проезду. Но мы видим, что управляющие компании по мере сил стараются вывозить снег и стараются делать это вовремя. Мы в свою очередь проводим проверки, выдаём предписания и штрафуем руководителей управляющих компаний за невыполнение данных предписаний.

Горы снега больше человеческого роста во дворах Мурманска стали темой не одного искрометного сюжета в новостях. Но есть у таких снежных завалов и преимущество. Для детей помладше - это настоящая радость прокатиться с крутых снежных горок, даже не снимаю школьный ранец.

Учиться, учиться и учиться – необходимо врачу, чтобы не отстать

Количество заболевших ОРВИ в Мурманской области снизилось, но расслабляться рано – впереди оттепели, а значит, новая опасность. Об этом и многом другом говорили участники VI медицинского конгресса «Северное сияние», торжественное открытие которого состоялось в конференц-зале конгресс-отеля «Меридиан». Мероприятие проводится в нескольких секциях одновременно. Лекции для наших врачей прочтут представители ведущих образовательных медучреждений и НИИ Москвы и Санкт-Петербурга.

Не учить и ни в коем случае не оценивать – для всех участников такие площадки это, в первую очередь, возможность поделиться опытом и почерпнуть новые знания. Ведь постоянное развитие и систематическая работа над своим профессиональным уровнем обязательные требования для любого современного врача.

- Каждый раз, когда едешь куда-то или принимаешь у себя специалистов, то каждый раз стремлюсь использовать это и для своей учёбы, - признаётся Василий Делягин, профессор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева (г.Москва). – Сравниваю, что есть у коллег, какие особенности в их работе. И прежде чем ехать, пытаюсь найти где-то отчёт департамента здравоохранения, информацию о результатах диспансеризации.

Такие встречи хороши и для ознакомления с новыми лекарствами, подходами и открытиями. Медицина – это та отрасль, где следить за всем этим просто необходимо. Врачи не имеют права отстать от того, что происходит сейчас как в отечественной, так и в мировой науке.

- За те почти 30 лет, что я работаю врачом, а я не так давно работаю функционером, медицинская наука настолько изменилась, изменились подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринологических, - говорит Людмила Ушакова, заместитель министра здравоохранения Мурманской области. - Врач не имеет права отстать от того, что происходит в системе здравоохранения, потому что от того времени, как он начал лечить пациентов, от того, какие он ему потом даст рекомендации, зависит очень многое - здоровье человека.

Отношения между доктором и пациентом должны быть полноценным союзом, считают специалисты. Задача врача – не просто поставить диагноз и дать таблетку, а дать рекомендации по правильному образу жизни, питанию, спортивным нагрузкам. Об этом тоже будут говорить на конгрессе, а ещё и о новом формате непрерывного медицинского образования врачей, в котором Россия участвует с 2016 года.

- Процесс аккредитации стартовал в 2016 году с выпускников стоматологических факультетов, - напомнил Владимир Василенко, председатель врачебной палаты Мурманской области. - В этом году – продолжение. В процесс аккредитации вступают выпускники лечебных и педиатрических факультетов. С 2018 года в процесс аккредитации попадают выпускники ординатур. А, начиная с 2018 года, в процесс аккредитации включаются все врачи.

Также с 2019 года для каждого врача должна быть сформирована система непрерывного образования – всего 250 часов, а медицинский конгресс «Северное сияние» можно считать его частью.

Истребители заправились на «АЗС» в небе

На минувшей неделе, пилоты смешанного авиаполка Северного флота отработали навыки дозаправки в воздухе. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, бомбардировщиков Су-24М и самолётов-разведчиков Су-24МР смешанного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота в конце февраля выполнили учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом, в ходе которых были отработаны навыки по дозаправке самолётов от воздушного танкера Ил-78.

В результате учебы пилоты повысили своё профессиональное мастерство, особенно, в таком сложном элементе как дозаправка в воздухе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировочные полёты с воздушным танкером Ил-78 проводились в зимнем периоде обучения впервые и в тесном взаимодействии с командованием военно-транспортной авиации ВКС России. Подобные тренировки поддерживают высокий уровень лётной подготовки пилотов авиаполков 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Жители Мурманской области рассказали о своих проблемах Алексею Веллеру

Приём граждан в рамках «региональной недели», когда депутат работает в Мурманске, стал уже традиционным. Сегодня самыми наболевшими остаются вопросы здравоохранения.

Более полутора тысяч подписей – группа инициативных мурманчанок, вооружившись кипой подписных листов, пришли на приём к Алексею Веллеру. Их просьба – сохранить третий роддом. Северянок пугает вероятность закрытия одного из лучших родильных отделений города.

- У нас очень много вопросов, - сообщили депутату северянки. - Сейчас третий роддом работает, это здорово. Но мы очень просим вас взять на личный контроль вопрос о его будущем.

Со своей бедой, приехали и две представительницы Совета депутатов города Никель, которых тревожит уровень медицинского обслуживания в Печенгском районе.

- Уже достаточное количество времени эта ситуация бурлит на территории Никеля, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ. – Туда выезжали и министры, и представители профильного комитета, но пока, как я понимаю, не удается найти тот консенсус, который позволил бы как-то улучшить ситуацию, чтобы жители были удовлетворены. Поэтому, видимо, этим вопросом будут заниматься все, кому по штату положено. А мне, как депутату Государственной Думы, видимо остаётся провести определенные консультации с нашими ответственными людьми.

Подобные встречи, на которых граждане могут лично выразить беспокойство и поделиться наболевшим, проходят раз в месяц во время «региональной недели» в приёмной партии «Единая Россия».

Алексей Тюкавин обнаружил два вида должников за ЖКУ

На оперативном совещании в региональном правительстве, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, представители власти обсудили меры, которые реализуются в муниципалитетах для увеличения собираемости коммунальных платежей. В настоящее время средний показатель собираемости по региону достигает 92%, но среди населенных пунктов есть и отстающие. Так же на заседании был поднят вопрос о судьбе мурманского роддома № 3.

92% - такой уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в среднем демонстрируют населенные пункты Мурманской области. Задача правительства - ещё больше улучшить платежную дисциплину. Ведь недостающие средства для тех же ресурсоснабжающих организаций это финансовые потери, которые организации могли бы использовать для проведения ремонтов и модернизации. Среди муниципалитетов по этому показателю есть и хорошисты и отстающие, лучше всего к коммунальным платежам относятся жители ЗАТО.

- Собираемость по сравнению с 2016 годом выросла всего лишь на 2%, - отметил во время совещания Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Муниципальные образования, которые достигли собираемости 100% - это ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск, г.Полярные Зори. Хороший показатель в Зеленоборском Кандалакшского района, в Умбе. В Мурманске – 95%, Видяево – 94%, Заполярный - 94%, Апатиты и Кировск – 93%.

Хуже всего собираемость в Печенгском районе, посёлках Пушной, Корзуново, Зареченск и Ревда. Огромная часть работы по погашению задолженностей ложится на службу судебных приставов. Но важную роль в этом процессе играют местные городские и поселковые администрации. Министр в этом плане особенно отметил специалистов из Александровска и Североморска.

- У нас два основных вида неплательщиков. Первый - это люди, которые ведут асоциальный образ жизни, вторые - это те, кто нормально зарабатывают, но при этом не стремятся платить по счетам, - отметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Считают, что это у них некое хобби. С такими людьми бывает сложно работать. Здесь очень многое зависит от того, как муниципалитет выстраивает свою работу.

В завершение оперативного совещания первый заместитель губернатора предложил ещё раз вернуться к разговору о судьбе Мурманского роддома № 3. В некоторых средствах массовой информации не однократно сообщалось о его вероятном закрытии или значительной оптимизации. Такую информацию в правительстве региона считают «выдуманными слухами».

- Планов по закрытию роддома сейчас или его закрытия в будущем мы не имеем! – заявил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Кроме того, мы сейчас интенсивно занимаемся вопросами по выполнению требований судебных органов по устранению нарушений в этом учреждении. Я могу доложить, что ещё неделю назад мы провели все необходимые работы и подсоединили роддом к технологическим сетям, тем самым выполнив решение суда.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по монтажу в медицинском учреждении современной системы вентиляции, которую планируют сделать уже в будущем году. Финансировать проект будут в рамках государственной программы, отметил министр.

Новые дома на Жилстрое ждут новосёлов

Мечты сбываются. В скором времени четыре новых дома на улицах Генералова и Декабристов в Мурманске примут первых жильцов. Напомним, строительство этих домов началось весной 2016 года. Квартиры уже готовы к визиту будущих хозяев, а некоторые мурманчане даже уже смогли оценить их внешний вид, а заодно прикинуть, как расставить мебель.

Например, у Елены Масловой до переезда ещё минимум две недели, но она уже чувствует себя полноправной хозяйкой: выходя из комнаты, машинально гасит свет – привычка экономить. Долгое время её семья была вынуждена жить в старом, частично разрушенном доме, поэтому новое жильё для Елены – настоящий подарок: «Жизнь моей семьи меняется кардинально в лучшую сторону, - говорит Елена Маслова. - Сегодня радость, давайте не будем больше вспоминать о прошлом».

Светло, тепло и уютно – здесь уже созданы все условия для комфортной жизни. Обои приятных оттенков, современные окна, сантехника и счётчики – остается лишь расставить мебель.

Строительство четырёх домов на улицах Генералова и Декабристов на 108 квартир началось весной 2016 года. Примерно в середине марта владельцы этих квадратных метров смогут получить ключи. В целом же с 2012 года в новое жильё смогли переехать более 2 тысяч мурманчан.

- В общей сложности будет переселено 285 человек. Здесь, в основном, одно- и двухкомнатные квартиры, - рассказывает Евгений Юрьев, заместитель председателя комитета имущественных отношений г.Мурманска. - При строительстве этих домов применялись энергосберегающие технологии – стеклопакеты, вентилируемые фасады, современные материалы. Это достаточно качественное жильё, при строительстве которого были учтены пожелания граждан. Сейчас идёт завершающая стадия.

Четыре новых дома завершают программу переселения из ветхих домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, но это не значит, что работа завершена. В муниципальном бюджете предусмотрены средства на её продолжение.

Законодательные противоречия мешают капремонту многоквартирных домов

Капитальный ремонт объектов культурного наследия, профилактика нарушений при осуществлении работ, взаимодействие участников капремонта - сегодня в рамках круглого стола чиновники, подрядчики, представители коммунальных ведомств и организаций обсудили ряд вопросов, решение которых обеспечит высокую эффективность действия программы капитального ремонта в регионе.

Совсем недавно региональный Фонд капитального ремонта отметил свой второй день рождения. Уже почти триста домов внесены в программу обновления. Население потихоньку привыкло к дополнительной квитанции, злостных неплательщиков стало значительно меньше, доля оплаченных взносов на сегодня в мурманской области составляет 90%.

- У нас около 60 тысяч должников, но не все они злостные. Многие люди просто осуществляют оплату нерегулярно, а кто-то платят авансом, а потом могут несколько месяцев не платить, допуская задолженность, - отметил Владимир Киселев, и.о. генерального директора НКО «ФКР Мурманской области». - Если брать злостных должников, то их около 20 тысяч.

Проблемы Фонда близки с проблемами министерства. Основная – это то, что действующим законодательством не предусмотрена ответственность собственников и управляющих компаний в проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Осуществление всего процесса организации капремонта – это работа в союзе: Фонд – подрядчик – управляющая компания – собственник. Если контакта и взаимопонимания между ними нет, то хорошего результата достичь сложно. При этом заложниками такой системы остаются жильцы.

- Наверное, надо заказчику, я не знаю в чьём лице: то ли Фонда капремонта, то ли Министерства энергетики и ЖКХ обратить внимание на то, что мы тоже заинтересованные в исполнении работ, - говорит Сергей Алексеев, владелец ООО «Сантехмонтаж». – Ввод объектов в эксплуатацию должен проводиться общими усилиями, а не как сейчас - всё в основном спихивается на подрядчика, т.е. на нас, а мы потом уже начинаем бороться со стихией в виде претензий собственников жилья и управляющих компаний.

А собственник, например, переживает за недавно сделанный в квартире евроремонт или возможный бардак с пылью и хламом в подъезде, так как для осуществления монтажа инженерных систем строители нередко вскрывают стены, перекрытия.

Сегодня эти и ряд других насущных вопросов вынесли на обсуждение специалистов – представителей подрядных организаций, коммунальных служб, профильных ведомств.

- Будут внесены поправки для внесения в нормативные базы, будут приняты решения и соглашения по взаимодействию сторон, - заверяет присутствующих Мария Бородина, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области. – Например, внесение каких-то конкретных предложений в договора по проведению капитального ремонта, установлению конкретных сроков, установлению предельной платы.

Затронули участники совещания и тему капремонта объектов культурного наследия. Для региона это актуально, так как сейчас краткосрочным планом предусмотрено 29 объектов культуры, переданных с прошлого года, и одно здание – в 2017 году. Проектировать и осуществлять работы по ним может поставщик услуг при наличии специального допуска, который выдается федеральным Министерством культуры. К сожалению, сегодня такого подрядчика в регионе нет.

- Мы сегодня завершаем работы по проектированию, подрядчик завершает. Затем мы будем объявлять конкурс на выполнение работ, - поясняет Владимир Киселев, и.о. генерального директора НКО «ФКР Мурманской области». – Проектирование осуществляет подрядчик из Санкт-Петербурга, скорее всего, и ремонтом этих домов займётся подрядчик со стороны. Это серьёзная проблема и есть риски, но других вариантов нет.

Дмитрий Латышев, начальник Управления формирования политики в области ЖКХ Мурманской области, отметил: «Положительный опыт Мурманской области был отмечен в ходе визита заместителя директора госкорпорации «Фонд содействия и реформирования ЖКХ».

Творчество Екатерины Гладышевской отмечено премией Ассоциации творческих союзов имени Николая Блинова

В Мурманской областной филармонии состоялся вечер искусств. Новенький зал вместил журналистов, писателей, художников, представителей учреждений культуры – всех тех, кто неравнодушен к творчеству в любых его проявлениях. Несмотря на большое количество музыкальных номеров, главным событием вечера были не они, ими стали лауреаты премии Ассоциации творческих союзов имени Николая Блинова.

Конец рабочего дня – не повод торопиться домой: пропускать такие вечера для ценителей искусства непростительно. В этот раз театр и музыка объединились на одной сцене, чтобы создать для гостей уникальную атмосферу, усилить которую помог обновлённый зал филармонии. Многие пришли специально, чтобы оценить прошедшие изменения – разочарованным не остался никто.

- Я прежде ходила в старую, неотремонтированную филармонию. Возможно, сегодня услышу орган, - говорит Лада Карицкая, журналист. – Я его ни разу не слышала. Хочу порадоваться и за тех, кому сегодня вручат премию.

Фонд Николая Блинова, известного мурманского писателя, созданный при Ассоциации творческих союзов Мурманской области, поощряет лучших деятелей культуры и искусства Заполярья с 2000 года. Руководит вручением премии мурманский писатель и глава АСТЭС Борис Блинов, сын Николая Борисовича.

- Инициатором этой премии является мой брат, умерший два года назад, - отметил Борис Блинов, председатель Ассоциации творческих союзов. - Теперь премия существует, живёт как память о брате и о моём отце, который тоже к литературе был привязан. Многие это понимают, чувствуют. Ассоциация – это такой единый кулак творческих деятелей, она получила больше возможностей жить активной жизнью.

Премия вручается в шести номинациях. В номинации «Литература» награду получила выпускающий редактор телекомпании «Арктик-ТВ» Екатерина Гладышевская за сборник стихотворений «Перегорело», презентация которого состоялась совсем недавно.

- Очень рад за неё. Действительно, хорошая книга вышла, - Иван Бессонов председатель мурманского отделения Союза российских писателей. - Написана интересно, динамично, как современная молодёжь пишет. Я советую ей поступить в литературный институт. Там, конечно, стихи её были бы востребованы. Мы её напечатали в «Мурманском береге» в двух номерах, сейчас она готовит новую рукопись.

Аплодисменты, музыка, цветы, искренняя благодарность лауреатов и обещания оправдать почётный статус и продолжить творческий путь. Среди других лауреатов – архитектор Ольга Артемьева, художник Вера Чеботарь и фотохудожник Юрий Левин.

Царь-балалайку вынесли на сцену филармонии

От классики - до джаза и всё на контрабас-балалайке. Выдающийся исполнитель, который вывел царь-балалайку из оркестра в сольную программу, Михаил Дзюдзе и знаменитый дирижёр из Тайваня Хо Чунг Йе выступили вместе на сцене Мурманской областной филармонии. Контрабас-балалайка - самый крупный и самый низкий по звучанию инструмент семейства балалаек. В основном услышать его можно в составе оркестра.

Соло на этом инструменте до недавнего времени было чем-то непостижимым, из области фантастики. Устоявшиеся стереотипы разрушить удалось одному из основателей «Терем-квартета» Михаилу Дзюдзе. Уже два года он выступает на контрабас-балалайке с сольной программой.

Инструмент у Михаила Дзюдзе исторический и уникальный. Контрабас-балалайку музыканта в 1937 году создал ленинградский мастер Иосиф Галинис. Инструмент пережил блокаду Ленинграда и уцелел во время войны.

- Ухаживать за инструментом сложно, потому что старый, капризный, - рассказывает Михаил Дзюдзе, заслуженный артист России. - И перелёты-переезды, конечно, сказываются на нём. Но такова наша с ним судьба. Мы путешествуем с ним, только я уже на нём играю около 30 лет. А до меня сколько людей на нём переиграло? Я буду счастлив, если после меня кто-то на нём продолжит играть. Вообще, это уже музейный инструмент. Можно смело поставить в музей, написать табличку «Заслуженный пенсионер».

«Заслуженный пенсионер» звучит отлично и по сей день. В этом могли убедиться не только посетители областной филармонии, но и дирижёр из Тайваня Хо Чунг Йе. Для артиста это выступление стало новым и интересным творческим опытом.

- Для меня это выступление особенное. Я не уверен, что когда-либо смогу ещё раз поучаствовать в чём-то подобном, - признаётся Хо Чунг Йе, дирижёр. - Контрабас-балалайка - особенный инструмент. Он звучит как контрабас, но есть отличия. А сегодня этому инструменту посвящён целый концерт. И Михаил, конечно, замечательный, великий музыкант.

Необычное выступление прошло с аншлагом. В Мурманске такого ещё не слышали. А в следующий раз Михаил Дзюдзе, возможно, приедет уже с другой программой. Музыкант осваивает электронную контрабас-балалайку, которая, вполне вероятно, станет новым этапом развития российского музыкального искусства.

Барберы создавали шедевры на голове

Стойкий запах лака для волос, шум фена и цоканье ножниц… Час-полтора и стильные, красивые, в угоду последним тенденциям моды прически и стрижки готовы. В стенах Мурманского технологического колледжа состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства парикмахеров.

В последнее время всё больше внимания люди уделяют своему внешнему виду. Поговорка «встречают по одежке, провожают по уму» как никогда актуальна и для делового человека и для домохозяйки. Одежда, качественный макияж, маникюр и… прическа – всё, что создает образ и производит впечатление. Соответствующие профессии, например, парикмахер сегодня пользуются спросом. Их мастерство не стоит на месте, так как меняются тенденции моды, растут требования к мастерам.

Хорошей мотивацией к развитию и профессиональному росту стали тренинги, мастер-классы специалистов всероссийского и мирового уровня и конкурсы. Один из таких – VIII региональный конкурс по профессии «Парикмахер» состоялся в стенах Мурманского технологического колледжа сервиса.

- В этом конкурсе принимают участие три категории участников: молодые мастера со стажем до трёх лет, молодые мастера, которые закончили обучение и имеют стаж менее трёх лет, - рассказывает Людмила Корнилова, заместительдиректора по учебно-производственной работе Мурманского технологического колледжа сервиса, - и студенты двух учебных заведений – это наш колледж и Апатитский политехнический колледж. Они представляют свои работы.

Конкурс проходит в нескольких номинациях: мужские, женские стрижки, женские прически с постижёрными украшениями, молодёжно-авангардные и женские свободные прически. За плечами Никиты Осадчих три года обучения, и два месяца работы в барбершопе, которые раньше называли цирюльни или брадобрейни. Слово «барб» переводится как бородка или усики, соответственно в этих салонах всё для мужчин.

- Быть мужским мастером – это все-таки призвание, - считает Александр Корчак, профессиональный барбер. – То что барбершопы у нас появились, это хорошо, потому что теперь можно не просто стричь человека, а также общаться с ним. Клиент - мужчина приходит в атмосферу, которая ему близка по духу. Мы общаемся, можем поиграть во что-то, выпить что-то и плюс подстричься.

Александр Корчак сегодня в прямом смысле подопытный Никиты, своего ученика. А это высокая оценка, ведь учитель рискнул доверить волосы своему подопечному. «Я ему полностью доверяю, сам его учил и знаю, что он всё сделает красиво, - говорит Александр Корчак, профессиональный барбер. – В принципе на результате его работы это уже отражается».

Молодые люди считают, что хороший барбер – это не только мастер мужской стрижки, но и психолог, они уверенно возводят свое ремесло в ранг искусства.

- Я бы свой салон открыл, но пока неизвестно когда, так работаю, учусь, хожу на тренинги, - рассказывает Никита Осадчих, студент, барбер. – Недавно был в Питере на «Невских берегах» - в конкурсе по прическам, где занял пятое место.

Наверное, нелегко оценивать результат, когда не видишь процесса. Жюри ознакомятся с работами лишь после того, как все номинанты завершат свои действия. В состав жюри вошли педагоги, опытные мастера и именитые гости из Москвы. В качестве судьи специально приехал и чемпион международных конкурсов и высококлассный специалист парикмахерского мастерства Виктор Охапкин. Ему довелось делать стрижки и прически многим известным людям.

- Любую работу мы оцениваем по трём критериям: первое - это форма, - поясняет особенности судейства Виктор Охапкин, судья российской категории, член жюри конкурса. – Первое, что видим, - это форму, силуэт. И это то, что привлекает нас как судей и любого человека. Затем, при более близком рассмотрении, прическа привлекает деталями – здесь оценивается чистота исполнения, аккуратность. Третий критерий оценки – цвет, добиться ожидаемого результата окрашивания – не забор покрасить: нужно учесть тип лица, прямые или вьющиеся волосы, их природу.

Правильный подбор модели для конкурса парикмахеров повышает шансы на победу. Сейчас, когда большая часть людей активно общается в Интернете, это сделать стало проще, но к моделям предъявляют особые требования. «Волосы должны быть длинными, не тяжелыми. Лучше когда волос меньше, их легче укладывать, - рассказывает Мария Попова, студентка, модельер-художник по специальности «Парикмахер». - Ещё надо смотреть на рост модели, телосложение, чтобы всё гармонировало.

И конечно моделям необходима выдержка и терпение. Некоторых из них к конкурсу готовили за сутки. Да и особо изощренный креатив на голове не каждая выдержит.

- Мой образ можно назвать «гжель», «русский сувенир», - делится результатом своей работы Ульяна Крюкова, студентка. – Причёска делана под гжель, это постижёрное изделие. И весь образ тоже в этом же стиле.

Завершают образ соответствующая одежда. В зависимости от замысла прически, может быть и свадебное платье, и вечернее, и костюм… плюс макияж. По признанию участников, на тематику в основном вдохновляет увиденное на мастер-классах, тренингах, так как студентов часто возят в Москву и Питер.

Хорошим стимулом к участию в конкурсе и стремлению к победе, безусловно, стали призы – это материалы и инструменты от известных брендов, а также возможность зарекомендовать себя в глазах потенциальных работодателей.