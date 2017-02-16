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День за днём с «Арктик-ТВ»16.02.17 19:30

Стоматологи «Денты» рекомендуют северянам не пренебрегать морковкой

Мурманской муниципальной стоматологии «Дента» исполнилось 40 лет. Совсем недавно учреждение присоединилось к социальной программе «Городская карта поддержки», при этом скидку на ряд услуг для пенсионеров специалисты клиники предоставляли и раньше. В том числе это касалось дорогостоящей процедуры зубопротезирования.

Стоматолог-ортопед Михаил Плаунов в своем деле мастер. Он помогает обрести красивую улыбку даже тем, кто давно перестал ухаживать за зубами. Но до последнего всё же специалист тянуть не советуют. Если выпал зуб, то на его место лучше сразу ставить протез, если этого не сделать, неизбежны деформации, работать с которыми значительно сложнее.

Профессию Михаила Григорьевича можно сравнить с творческой работой скульптора. Наверное, поэтому  к коллегам - терапевтам и хирургам он относится  как гуманитарий к высказываниям физиков – теоретиков.

- Я бы стоматологом сам не смог работать, - признаётся Михаил Плаунов, стоматолог-ортопед муниципальной стоматологии «Дента». - Там  надо лечить зуб, нервы удалять из каналов. У терапевтов и стоматологов работа очень сложная. Мне кажется, что у нас легче: рот открыт, всё видно. А терапевты работают в кости. Нужно иметь определенные навыки и знания.

Среди специалистов «Денты» есть стоматологи, стаж работы которых превышает 30 лет. Услуги муниципального учреждения платные, но с другой стороны, у пациентов есть выбор ждать очереди на то же протезирование в государственном учреждении или с комфортом сделать процедуру  в клинике. К тому же сейчас стоматология присоединилась к социальной программе «Городская  карта поддержки» и предоставляет скидку 5% всем её обладателям.

- Каким образом мы реально можем помочь социальной группе населения?  Только предоставлением скидок, - говорит Татьяна Елпанова, генеральный директор муниципальной стоматологии «Дента», врач-стоматолог. - Не все имеют возможность встать утром и взять талончик, кому-то проще прийти, заплатить деньги  и получить скидку. Не очень большую, но им это проще сделать.

Что же касается профилактики, то профессионалы говорят о том, что необходимо соблюдать правила личной гигиены, приучать к этому своих детей, а также регулярно проверятся у стоматолога. Специалисты рекомендуют не пренебрегать твёрдой пищей. Та же морковь в сыром виде способна сделать зубы крепче и красивее.

 

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