Стражи порядка проявили сверхбдительность и оказались не правы

Октябрьский районный суд города Мурманска прекратил административное производство по делу активистки Татьяны Кульбакиной, задержанной на антифашистской акции 19 января. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

В суде полицейские настаивали на том, что Кульбакина организовала несогласованную акцию. Но при задержании на активистку составили протокол по другой статье. Поэтому-то судья не нашёл в действиях общественников признаков нарушения.

Напомним, 19 января участники акции молча стояли возле памятника Жертвам интервенции, держа в руках плакаты. Стражи порядка посчитали, что площадка вокруг мемориала не является местом, где можно проводить мероприятия без согласования с администрацией города, хотя единственное место в городе, где это не запрещено законом, находится совсем рядом – около сцены в сквере на Ленинградской улице.