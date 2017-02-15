Строительство детского сада на 220 мест в Североморске-3 приостановлено по вине подрядчика

Мурманское УФАС уже вынесло решение, согласно которому эта организация включена в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Подрядчик должен был до 25 апреля 2017 года выполнить все запланированные работы, а также передать объект для ввода в эксплуатацию. Но в декабре прошлого года стройка была остановлена. Из предусмотренных контрактом 200 миллионов рублей, специалисты освоили лишь 32.Такое отставание от графика строители объясняют недостатками в исполнительной документации, возникшими техническими сложностями.