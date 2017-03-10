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День за днём с «Арктик-ТВ»10.03.17 19:30

Судебные приставы справляются с валом исковых заявлений

В Мурманске состоялось заседание коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области. В его рамках подвели итоги работы в 2016 году и озвучили задачи на 2017 год.

Исполнительных документов в региональную службу судебных приставов поступает всё больше и больше. В 2016 году на исполнении находилось более 630 тысяч дел. Общая сумма исков по ним составляла  около 44 миллиардов рублей. В основном рост обусловлен увеличением количества штрафов ГИБДД. Таких документов стало больше на 18%. Взыскали с должников судебные приставы около 4 миллиардов рублей. 260 миллионов рублей из этой суммы пошли в счёт налоговых платежей.

- Взыскано более 150 миллионов рублей по административным штрафам, более 100 миллионов рублей - исполнительского сбора, - приводит статистические выкладки Василий Ларин, главный судебный пристав Мурманской области. - Работали мы и по исполнению требований в пользу ТЭКа. Это почти 700 миллионов рублей взыскано. В пользу ЖКХ - 500 миллионов рублей. Проблемным остаётся исполнение требований по кредиторской задолженности. Из тех же 44 миллиардов рублей по всем исполнительным документам сумма долга в пользу кредитных организаций составляет где-то 15 миллиардов рублей.

В 2017 году приоритетом для службы судебных приставов станет исполнение решений судов, имеющих социальную направленность. Например, взыскание алиментов, долгов по зарплате и ЖКХ, а также работа в пользу энергосбытовых компаний и взыскание штрафов в сфере защиты экологии. Кроме того, судебные приставы продолжат обеспечивать безопасность деятельности мировых судей Мурманской области.

- На территории Мурманской области  работают 48 мировых судей. Судебные участки находятся на территории всех муниципальных образований Мурманской области, - поясняет Василий Плевако, министр юстиции Мурманской области, - поэтому необходимо обеспечить бесперебойную, спокойную работу мировых судей и аппарата мировых судей.

С 1  января 2017 года судебные приставы занялись надзором за коллекторами. Новое подразделение службы обязали заниматься проверкой жалоб поступающих от граждан в отношении коллекторских агентств. Взыскивать долги с населения теперь имеют право только зарегистрированные агентства. А их реестр ведут судебные приставы.

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