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День за днём с «Арктик-ТВ»13.03.17 13:30

Суровый взгляд довёл до драки

В полицию поступило сообщение о том, что в Мурманске на крыльце магазина по улице Копытова происходит драка. Ближайший наряд вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно подъехал к месту происшествия.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей драчун был задержан на месте драки и доставлен в Первомайский отдел полиции. В качестве подтверждения противоправного деяния руководством торгового заведения была предоставлена сотрудникам полиции видеозапись, на которой видно, как мужчина выходит из магазина и стоит на крыльце. Проходивший мимо молодой человек внезапно начинает его бить, и даже вмешательство охранника его не останавливает.

В отношении 20-летнего мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 2 лет. Молодой человек не ожидал, что станет фигурантом уголовного дела. В 2016 году произошла декриминализация побоев. Полиция предупреждает, за причинение побоев, в том числе из хулиганских побуждений, законодательством России предусмотрена уголовная ответственность.

- По данному факту полицейские провели проверку и установили, что ранее не судимый безработный житель Мурманска избил случайного прохожего из хулиганских побуждений, - пояснил Николай Половнев, старший референт УМВД России по Мурманской области. - Ему показалось, что мужчина, стоявший на крыльце, сурово на него посмотрел, из-за чего он начал его бить.

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