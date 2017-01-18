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День за днём с «Арктик-ТВ»18.01.17 19:30

Там, где погрузчик не пройдёт, где мощный грейдер не проедет – Макаров, дворник, нас спасёт

Очищать дороги от снега мешает припаркованный вдоль них автотранспорт, поэтому там, где технике не пройти, трудятся дворники. Специалисты управления дорожного хозяйства работают круглосуточно, чтобы освободить город от снега. Только за январь было вывезено более 114 тысяч кубометров.

Убрать там, где грязно, посыпать там, где скользко – рабочий день Виктора Макарова начинается в 7 утра, в 15 часов – он уже свободен. Открытый и улыбчивый - в дворники мужчина пошёл после того, как отправили на пенсию. С тех пор минуло уже 10 лет. «На свежем воздухе работаю, - говорит Виктор Макаров, мурманский дворник. - В моем возрасте полезно двигаться. Я доволен».

Помимо тротуаров, ежедневно убирается и проезжая часть: все работы ведутся согласно графику, учитываются пожелания инспекторов ГИБДД и водителей общественного транспорта. Техника работает круглосуточно, в достаточном количестве заготовлен противогололедный материал. Только за январь с территории города вывезено более 114 тысяч кубометров снега. «Круглосуточно на вывозе снега, в частности, работает где-то около 22-25 самосвалов только по Первомайскому округу, - рассказывает Лев Ядрихинский, ведущий инженер ММБУ «Управление дорожного хозяйства. - Снегоуборочная техника – 5 снегопогрузочных единиц техники, а спецтехника плужно-щеточная - порядка семи единиц».

График очистки - с 23 до 8 часов и с 8 до 16, он опубликован на сайте администрации города. Специалисты УДХ обращаются к автовладельцам с просьбой следить за информацией об уборках и не оставлять машины на обочинах в эти дни. 

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