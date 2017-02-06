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День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.17 13:30

Тайский бокс собрал 70 спортсменов и много зрителей

Юноши и девушки, а также взрослые спортсмены показали класс в поединках по тайскому боксу. Седьмые по счёту первенство и чемпионат области собрали в зале Центрального стадиона профсоюзов около 70 спортсменов со всей Мурманской области.

Тайский бокс в Мурманской области развивается активно. Боевое искусство это универсальное, поэтому в соревнованиях охотно принимают участие и представители других единоборств. В тайском боксе можно отрабатывать удары не только руками и ногами, но и совершать разнообразные броски и захваты. Такая свобода действий привлекает в это боевое искусство молодёжь. «Нам больше всего нравится драться ногами», - говорят Руслан Мамедов и Раван Нурулаев, спортсмены.

На областные соревнования удалось собрать около 70 бойцов самого разного возраста. Событие это важное, победителю откроется дорога на чемпионат Северо-Запада. А это уже совсем другой уровень.

- Сейчас в чемпионате области принимают участие взрослые спортсмены, юноши и юниоры, - отмечает Дмитрий Мурашкин, президент Федерации тайского бокса Мурманской области.

Александр Филатов, тренер команды из Мончегорска и президент городской Федерации боевых искусств «Сувон» проводит среди ребят разминку. Его бойцы на ринг выйдут первыми. Многие из них уже были призёрами федеральных соревнований. В своей победе на областном этапе они уверены. «Сегодня, если честно сказать, для нас большинство соперников - не особо опытные», - замечает Александр Филатов, президент Федерации боевых искусств «Сувон» (г.Мончегорск).

Открыл соревнования Владислав Рославцев. Юниору сегодня десять, а тайским боксом он увлёкся в 6-летнем возрасте. Бой у Владислава получился коротким. У соперника от очередного точного удара юного мончегорца сбилось дыхание и поединок остановили.

Много сегодня и зрителей. Соревнования продлятся два дня, поэтому те, кто не попал в первый эшелон бойцов, сегодня присматриваются к будущим соперникам. Несмотря на то, что многим участникам едва перевалило за 10 лет, важность тактики в поединках они уже отлично усвоили.

- Если ударить в печень очень хорошо, то противник сразу проигрывает. Он перестаёт двигаться, - делится своим опытом Даниил Купчинский, спортсмен. - Он может даже упасть и не сможет продолжать драку. А если ударить в селезёнку, то он сможет драться, только собьётся с дыхания, ему будет тяжело наносить удары.

А в это время на ринге ещё один Владислав и тоже из Мончегорска. Парень также как и его товарищ по команде победил соперника ещё до того, как прозвенел гонг, обозначающий конец раунда. Это для Владислава не первая победа, хоть и попал он в тайский бокс случайно. «Мама решила записать меня на какую-то секцию. Я пришёл туда, потому что было очень близко, - вспоминает свой путь в спорт Владислав Корнев, спортсмен. - Первую тренировку я отзанимался хорошо, мне понравилось».

Первенство и чемпионат Мурманской области проводятся уже в седьмой раз. Помимо путёвки на Северо-Запад спортсменов-победителей ждут кубки, медали и почётные грамоты от областной Федерации тайского бокса.

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