Театр кукол радует юных северян не только спектаклями, но и увлекательными развивающими играми

Как из биологически чистых материалов можно сделать подарки своими руками, узнали мурманчане, пришедшие на выходных в самый добрый и сказочный театр заполярной столицы.

Тыквенные семечки, гуашевые краски, немного клея ПВА и трафареты, напечатанные или нарисованные несложные картинки. Это все, чтобы занять ребёнка и развить мелкую моторику. Мастер-класс для детей, пришедших на спектакль в театр кукол, готов совместили полезное с приятным.

- Всё натуральное, материалы все безопасные для ребёнка и, главное, фантазия ребёнка ничем не ограничена, - говорит Ирина Дмитриева, специалист центра «Тип-топ» Академия знаний». - Он может играть цветами, выбирать положения на рисунке, которое он хочет изобразить.

В Мурманском театре кукол такие мастер-классы проходят регулярно. Каждую неделю в театр приезжают дизайнеры, аниматоры, воспитатели детских комнат и игровых площадок, чтобы вместе с юными северянами провести увлекательные занятия.

«Мероприятия у нас перед спектаклями проводятся каждые выходные, - рассказывает Мария Агапова, представитель пресс-службы Мурманского областного театра кукол. - У нас бывают представители музыкальной школы, других организаций. Под их чутким руководством дети лепят, рисуют, раскрашивают. Во время активного досуга во время ожидания спектакля они узнают что-то новое, приобретают новые навыки.

На прошедших выходных мурманчанам показывали спектакль «На восток от солнца, на запад от луны» - норвежская история, которая радует зрителей уже пять лет: искренние народные сказки, которые открывают детям веру в чудо.