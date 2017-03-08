День за днём с «Арктик-ТВ»08.03.17 10:30
ТелеМамы поздравляют всех северянок с 8 Марта
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-Нам интересно Ваше мнение08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 64 человека
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«ТелеМамы». Семейная программа (0+)19:00«Любовь в большом городе». Художественный фильм (16+)20:30«Любовь в большом городе 2». Художественный фильм (16+)22:00«Любовь в большом городе 3». Художественный фильм (16+)
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