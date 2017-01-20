«ТелеМамы» создают украшение для маленькой принцессы

Встрече первых лучей солнца, путешествию сказочных персонажей и первенцах нового года посвящён новый выпуск семейной передачи «ТелеМамы». Смотрите сегодня в эфире «Арктик-ТВ» в 20.00.

В первом выпуске 2017 года «ТелеМамы» знакомят телезрителей с «новогодними» детьми, рожденными под бой курантов.

- Это долгожданный мой подарок, - радуется мурманчанка. - Долго мы его хотели и ждали.

«ТелеМамы» вместе с юными северянами встречают первый рассвет и провожают полярную ночь.

- Ждём солнце, потому что оно должно взойти сегодня.

- Солнце где-то за облаками, но мы же знаем, что оно взошло!

«ТелеМамы» вместе с мамой Евгенией Гусевой, которая сейчас находится в декретном отпуске, листают книги из фетра и создают необычные аксессуары: «Сегодня мы будем делать украшение для маленькой принцессы».

«ТелеМамы» со своими юными помощниками отправляются в путешествие с синим вертолётом из сказки мурманчанки Екатерины Панфиловой. И рисуют фантазийный Мурманск - город будущего с участниками проекта «Ангелы среди нас».