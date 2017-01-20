ТелеМамы: Вовчик – первенец нового года в Мурманской области

14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?

На мощи Вооружённых сил РФ

На боязни мирового сообщества начала третьей мировой войны

На непредсказуемости ситуации в России

На высоком уровне экономического развития нашей страны

На агрессивной политике РФ

На страшилках, распространяемых мировыми СМИ

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