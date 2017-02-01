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День за днём с «Арктик-ТВ»01.02.17 19:30

Тема инклюзивного образования стала основной на расширенном заседании коллегии регионального Министерства образования

Так называется практика, при которой дети с ограниченными возможностями учатся вместе со здоровыми сверстниками в обычной школе.

По словам педагогов, в настоящее время в области созданы условия для того, чтобы каждый ребёнок - инвалид мог получить достойное образование. Причём у родителей есть возможность выбрать, учиться их чаду в профильной коррекционной или обычной школе. Участники встречи обсудили, в том числе и возможность создания в регионе центров, которые будут оказывать помощь общеобразовательным учреждениям при обучении особенных детей. Речь идёт о специальной подготовке педагогов и создании системы сопровождения, то есть ассистентов, которые, например, смогут привезти ребёнка в школу.

Стоит отметить, что в области уже создано семь центров ранней помощи, ведь чем быстрее начнётся социальная адаптация маленького человека с ограниченными возможностями, тем больше у него шансов закончить обычное, а не специализированное учебное заведение. Такие учреждения в будущем создадут в каждом муниципалитете региона.

- Весь комплекс вопросов по совершенствованию системы инклюзивного образования мы рассмотрим, потому что это тоже является важнейшим направлением в работе образовательных организаций, - отмечает Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - Мало создать условия, необходим весь организационный комплекс. В этом направлении мы и работаем. 

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