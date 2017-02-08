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День за днём с «Арктик-ТВ»08.02.17 13:30

«Тёплый вечер в холодную пору» - актёры мурманских театров встречают своё 70-летие

Актёры мурманских театров собрались на большой капустник. Мурманскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» исполнилось 70 лет. Отметили круглую дату служители Мельпомены в здании обновлённой мурманской филармонии.

70 лет для театралов - значительная дата. За это время, вспоминают артисты и режиссёры, было всякое: и хорошее, и плохое. Например, артисты главного дома музы Мурманской области, драматического театра, были вынуждены перебраться в бывший кинотеатр «Атлантика». Здание, хоть и со сценой, но для полноценной игры актёров не приспособленное.

- Приходится хранить отдельно и реквизит, и декорации, отдельно костюмы, - рассказывает о некоторых неудобствах Лариса Белодед, актриса Мурманского областного драматического театра. - Это создаёт большую сложность для работы театра, так как на каждый спектакль приходится привозить всё это, а потом увозить.

Но служители Мельпомены не унывают. Хорошего, по их словам, было всё же больше. Зрители театр не оставили и постановки, как и раньше, собирают полный зал тех, кому важен прямой контакт с действующими лицами произведения. Этот юбилей - и их праздник, уверен главный режиссёр Мурманского областного драматического театра Султан Абдиев.

- Мы сейчас подбираем репертуар для того, чтобы как-то адаптироваться в своей работе, - рассказывает Султан Абдиев, главный режиссёр Мурманского областного драматического театра. - У нас есть свой зритель. Они нас не покинули, слава Богу. Поэтому, прежде всего, я хочу с этим праздником поздравить наших зрителей и сказать им, чтобы они нас не покидали, а мы всегда будем с ними. И мы ждём, что вернёмся домой, и вновь одарим вас радостью.

Никита Ковалёв, режиссёр Мурманского областного драматического театра, дополняет: «В настоящее время мы активно репетируем новые спектакли, ставим старые, восстанавливаем их на новой сцене. Всех ждём в «Атлантике».

Посетили юбилей наших артистов и московские коллеги из федерального Союза театральных деятелей. Они вспомнили тех, кто отдал театрам региона большую часть своей жизни, тех, кто жил и дышал сценой. Одних уже нет, другие вышли на пенсию, третьи - до сих пор несут в массы светлое и доброе.

- Сегодня мы скажем добрые слова в адрес тех, кто давно работает в театрах Мурманской области, - говорит Ирина Антонова, начальник отдела региональных и межрегиональных программ Союза театральных деятелей Российской Федерации. - Мы скажем большое спасибо тем людям, которые сохранили наш Союз, тем, кто не покладая сил на общественных началах работали по сохранению нашего театрального братства. Конечно, огромное спасибо хочется сказать предыдущим председателям, при ком появился Дом актёра в Мурманске.

Юбилей у регионального Союза театральных деятелей - один из немногих дней, когда те, кто ежедневно демонстрируют чудо преображения на сцене, сами находятся в зрительном зале. Праздник - время для того, чтобы отложить существующие заботы, на время забыть о них. А потом снова театральные будни, снова репетиции, постановки, выступления перед аудиторией и решение текущих проблем, зачастую срочных, зачастую, созданных искусственно теми, кто никогда не имел никакого отношения к театру. А пока в этот «Тёплый вечер в холодную пору» - так назвали это торжественное мероприятие - корифеи театрального искусства со своих мест аплодируют юным коллегам, принимают от первых лиц региона заслуженные поздравления и стараются верить в лучшее, которое, надеются они, наступит уже в обозримом будущем.

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