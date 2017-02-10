Териберку толкают к прекрасному будущему

Доктрина развития Териберки, её архитектурного облика, благоустройства, привлечения туристов – стали основными темами на заседании в правительстве области под председательством губернатора региона.

С докладами выступили представители профильных ведомств, администрации Кольского района, некоммерческих организаций и потенциальные инвесторы. На первом плане – проекты строительства солеварни и цеха по переработке дикоросов.

- Раньше это был импорт и все бренды морской соли – это западные бренды, - говорит Олег Степанов, управляющий партнер проекта «ЛавкаЛавка. Териберка». - Эмбарго на ввоз соли наложено, и мы хотим создать первый российский бренд морской соли.

Второй цех - по переработке местных ягод. Итоговым продуктом станут не только сами ягоды, но и вторичный продукт – заморозка, концентраты, джемы, варенье. На данный момент под строительство выделяют участки, заказано оборудование, планируется, что уже к началу сезона – в июле месяце один из цехов заработает.

Объёмы производства должны составить до 4 тысяч тонн соли в год и тысячу тонн ягод. Это обеспечит до сотни новых рабочих мест для жителей Териберки.

- Сейчас на территории Териберки уже запущено 7 инвестиционных проектов, о которых вы услышали, и несколько проектов в сфере туристической инфраструктуры – это экоотель, который строится на переезде из Териберки в Лодейное, - рассказала Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Инвестор, который реализует этот проект, занимается не только строительством гостиницы и коттеджного посёлка, но ещё и несёт социальную нагрузку.