Торговый порт преподнёс долгожданный подарок «Ковчегу»

Портовики одной из общественных организаций инвалидов вручили ключи от новенького, специально оборудованного микроавтобуса. Теперь проблема транспортировки маломобильных граждан частично решена, а значит, у инвалидов появилось больше шансов жить полноценной жизнью.

Ключи от нового, специально оборудованного микроавтобуса руководитель торгового порта вручает представителю общественной организации инвалидов «Ковчег». Больше трёх лет члены организации пытались привлечь внимание властей и предпринимателей, организовывали сбор средств самостоятельно, стучались в кабинеты и, наконец, оказались услышаными.

До этого перемещение и доставка колясочников требовала много усилий: заранее дозвониться в социальное такси, выбрать дату и время, надо учесть, что эта услуга доступна лишь по будням, а время работы такси не всегда совпадает с графиком функционирования социально-значимых учреждений. Больницы и поликлиники, центр занятости, многофункциональные центры, соцучреждения – теперь добраться до них для колясочников станет проще.

- С этого дня «Ковчег» и, я думаю, и Министерство труда и социального развития будут работать в направлении разработки именно комфортных услуг, - говорит Игорь Соболев, председатель правления МРОО инвалидов «Ковчег». - Автобус будет работать, помогать решать транспортный вопрос доставки на мероприятия и спортивные, и юбилеи.

Новое приобретение позволит обеспечить участие активных инвалидов – общественников в мероприятиях программы «Доступная среда», например, по сертификации объектов. Здесь они играют важную роль, так как принятие и введение в эксплуатации подъёмников, адаптированных лестниц и спецприспособлений возможно лишь после того, как человек с ограниченными возможностями успешно сможет воспользоваться ими.

- Мы очень долго анализировали, что покупать, как покупать, детально подошли к анализу, чтобы ничего лишнего не было, - рассказывает Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – Старались, чтобы всё было то, что необходимо для этой группы людей.

Микроавтобус максимально адаптирован: соответствующая ширина прохода – не менее пятидесяти пяти сантиметров, наличие подъёмника и гранёного спуска, исключающего скольжение коляски, и специализированные крепления, которые обезопасят пассажира во время движения транспорта. Машина стоимостью 5 миллионов рублей отвечает всем требованиям перевозки такой категории граждан.

- Мы долго к этому шли, обращение представителей «Ковчега» в региональное отделение ОНФ не осталось лежать где-то, - отметила Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ. - Я действительно обращалась во многие организации, но ответ у нас был только от Мурманского морского торгового порта. И огромное спасибо им, это пример участия бизнеса именно в решении государственной программы «Доступная среда». Мы не можем быть далеки от проблем людей с инвалидностью, это шаг к тому, чтобы они были обыкновенными людьми нашего общества.

Для Мурманского морского торгового порта участие в жизни социально незащищенных граждан стало доброй традицией. В прошлом году портовики смонтировали новую систему вентиляции для очистки воздуха в группе раннего развития детского сада № 79, помогли заменить на современные стеклопакеты более десятка окон в садике № 2, центру помощи детям без попечения родителей подарили оборудование для пескотерапии. Сегодня приобрели лестничный подъёмник - «ступенькоход», для детей-инвалидов из гимназии № 61. Конструкция помогает поднимать человека в коляске по обычной лестнице, теперь не понадобятся громоздкие рельсы или другая спец помощь, а малыши в инвалидном кресле смогут легко и беспрепятственно добраться до своего класса.

- Мы социально ориентированная компания. И для нас сегодняшнее мероприятие – это торжественное, с одной стороны, с другой стороны, – это просто очередной шаг в нашей социальной политике, в нашей социальной программе, которая на предприятии широко действует, - отметил Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт».

В Мурманской области проживает более 35 тысяч инвалидов, частично их проблемы сегодня решаются, чему способствует тандем бизнеса и власти. Порт уверенно заявил, что готов к рассмотрению инициатив и проектов подобного рода. А значит, есть надежда, что люди с ограниченными возможностями рано или поздно получат шанс выбираться из своих квартир, пользоваться благами цивилизации, а единственный возможный контакт с внешним миром – Интернет и социальные сети, заменит живое общение.