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День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.17 13:30

Траулер «Алтай», потерявший ход в Баренцевом море, доставлен в Мурманск

В Баренцевом море потерял ход малый рыболовный траулер «Алтай», компании «Путина». Для его спасения вышел спасательное судно «Мурманрыба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Мурманской области.

Предположительная причина поломки - неисправность двигателя траулера. «На судне вышел из строя главный двигатель», - сообщил начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев. Сейчас судно находится в 23 милях от мыса Териберский. Известно, что на траулере в момент происшествиях находилось девять рыбаков, связь с ними есть, питание и вода на борту присутствуют в нормальном объёме.

Сегодня в 6.15 рыболовное судно было передано в порт Мурманска. Спасатель «Мурманрыба», в свою очередь, вернулся в район промысла для несения дежурства.

- Пострадавших нет, разлива топлива нет, ситуация на полном контроле, - сообщил начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.

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