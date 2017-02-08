Травмпункт из центра Мурманска убирать не планируют

Однако часть его функций, действительно, передадут запланированному новому травматологическому отделению в больнице «Севрыба». В частности, речь идёт о приёме больных и пострадавших в ночные часы. Об этом сегодня на рабочем совещании заявила заместитель губернатора Инна Погребняк.

Не так давно Мурманск взбудоражила новость о переезде травмпункта из центра города в отдалённое здание больницы «Севрыба». Жители сетовали на то, что добираться в такую даль будет неудобно, ведь личный автотранспорт или возможность заказать такси есть далеко не у всех возможных посетителей этого учреждения. На сегодняшнем рабочем совещании заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк заверила собравшихся, что речи о закрытии травмпункта в центре города не идёт.

- Речь идёт о передаче некоторых функций в последствии, после того, как это современное отделение будет организовано и оснащено, - поясняет Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - Речь идёт только о том, что некоторые функции будут переданы из травматологического пункта, в котором оказывается помощь сегодня, на новую площадку.

В частности, в «Севрыбу» планируют доставлять всех ночных пациентов травматологии и тех, кому нужна срочная помощь с применением анестезии.

Собравшиеся на совещание отметили, что получивших серьёзные травмы сегодня после освидетельствования в травмпункте и так доставляют в больницы. Однако транспортировка пострадавшего с места происшествия в травмпункт, а затем в больницу занимает много времени. В то время как многим требуется срочная, безотлагательная диагностика и помощь.

- С каждым годом внедряются новые технологии, новые методы лечения, - справедливо заметил Павел Преснов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Мурманской областной больницы. - Я думаю, что амбулаторная хирургия в травмпункте в симбиозе с травматологическим отделением, рассчитанном на более 80 коек, а это целый центр получается, конечно повысит качество и доступность оперативной медпомощи.

Планируется решить вопрос и с транспортной доступностью к будущему травматологическому отделению. С этой целью переговоры проведут с руководством предприятия «Электротранспорт». Кроме того, руководство больницы обещает оборудовать удобную комнату ожидания в помещении самого травматологического отделения. А пострадавших в дневное время и не нуждающихся в сложных операциях будут принимать в травмпункте, работающем в первой поликлинике на улице Шмидта.