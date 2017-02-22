Три кандидата на одно кресло, или Новый бизнесомбудсмен в Мурманской области будет чиновником

Однако перед этим необходимо определиться с тем, кто станет новым уполномоченным по правам предпринимателей. Кандидатов оказалось трое: среди них руководитель филиала «ПортЭкспресс» в Мурманске Дмитрий Барышев, предприниматель Илья Раскин и директор регионального бизнес-инкубатора Андрей Шарков. Эти кандидаты на кресло бизнесомбудсмена быи приглашены на заседание правительства Мурманской области.

Уполномоченный по правам предпринимателей на федеральном уровне уже давно имеет статус госслужащего. Пришла пора узаконить бизнесомбудсмена и в Заполярье, уверены в правительстве Мурманской области. Введение должности в штат принесёт её обладателю не только законную зарплату, но и новый массив обязанностей и полномочий.

- Добавится работа по реформированию контрольно-надзорной деятельности, - отметила Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Это взаимодействие со всеми органами контролирующими предпринимателей, это Роспотребнадзор, это и взаимодействие с прокуратурой Мурманской области, другими органами и организациями, которые контролируют деятельность предпринимателей. И, естественно, регулирование будет более прозрачным. Он будет иметь право представлять интересы предпринимателей в суде. Поэтому именно тот формат, который действует во всех регионах России, будет применяться и у нас.

Из всех кандидатов на место защитника прав бизнесменов отобрали трёх. Ими стали Дмитрий Барышев, руководитель филиала коммерческой компании в Мурманске, индивидуальный предприниматель Илья Раскин и директор регионального бизнес-инкубатора Андрей Шарков.

Каждый из них уже продумал свои первые шаги на этой должности, однако, первостепенную задачу бизнесомбудсмена видят они по разному. Сходятся в одном: власти и бизнесу нужно активнее вести диалог, объяснять свои позиции по тем или иным вопросам.

- Своевременно решенные дела, обсуждённые вопросы, донесённая точка зрения, зачастую может сгладить или нивелировать возникающие конфликты до нарушения прав, - отмечает Илья Раскин, индивидуальный предприниматель. – нарушение прав предпринимателей, по моему опыту, в большинстве случаев допускается органами муниципального, местного самоуправления.

Анкеты с биографиями и заслугами претендентов на место в бизнесомбудсмены раздали каждому участнику заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Выберут нового уполномоченного по правам предпринимателей, скорее всего, в марте.

«Все кандидаты представили анализ состояния инвестиционного климата в регионе, зрелое видение перспектив его улучшения, готовы взять на себя большую ответственность. Уполномоченный по правам предпринимателей будет постоянно находиться в состоянии борьбы с чиновниками-контролерами, несправедливостью, предвзятостью и коррупционными проявлениями – серьезнейшим тормозом развития бизнеса. Мы все вместе заинтересованы, чтобы в регионе по-настоящему заработал институт уполномоченного по правам предпринимателей», – подчеркнула Марина Ковтун.