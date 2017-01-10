Три смерти зафиксированы в пенитенциарной системе региона

Трагические новогодние праздники выпали на долю тех, кто оказался за колючей проволокой. Сразу три смерти зафиксированы в учреждениях УФСИН России по Мурманской области.

Так, в одной из камер мурманского СИЗО были обнаружены 2 тела повешенных мужчин 1982 и 1977 годов рождения. Подследственные ждали оглашения приговора, их тела были обнаружены во время традиционной проверки.

Дело взял под свой контроль следственный комитет. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, в следственном изоляторе опрашивают сотрудников.

Ещё одно ЧП произошло 1 января в исправительной колонии № 18, где ударом в грудь ножом был убит мужчина. По данному факту уже возбуждено уголовное дело в отношении осужденного. Подозреваемому 31 год.

В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.