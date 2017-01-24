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День за днём с «Арктик-ТВ»24.01.17 13:30

ТСЖ «Заполярье» справляется со снегом во дворах

Из года в год, когда мурманские дворы заваливает снегом, некоторые управляющие компании разводят руками: мол, неожиданно, непредвиденно. Кажется, сколько бы лет не прошло, а для нерадивых управляшек традиционные явления природы в Заполярье останутся очередной отговоркой. Но есть и такие управляющие компании, например, одно из ТСЖ Ленинского округа, которые всегда готовы к непредсказуемым явлениям природы.

Снежная зима для Мурманска традиционна, но для некоторых недобросовестных управляющих компаний снегопады остаются сюрпризом. Как итог – заснеженные дворы - не проехать, не пройти.

Регулярные рейды городской администрации в мурманские дворы, штрафы и взыскания в адрес обслуживающих организаций, дают положительный результат, но нередко сами жильцы препятствуют уборке снежных завалов – автомобилисты вовремя не убирают свои авто, что препятствует работе техники.

- В снегопад я так и не проехал по дворовым дорогам, хотя технику пригнали, - рассказывает Вячеслав Дергачев. - Что-то пытается город сделать, но с таким количеством машин во дворах, мне кажется, навести здесь порядок просто нереально. Трактору работать между машин трудно, а вдруг зацепит кого-нибудь…

Пока мэр Томска откровенно предлагает горожанам самим убирать снег, многие мурманчане рекомендаций не ждут: по старинке – лопату в руки и вперед. Пока жители областного центра своими силами борются со снегом, а из-за бездействия управляшек, северяне всё больше склоняется к такой форме обслуживания домов, как ТСЖ.

А жильцам домов, обслуживаемых ТСЖ «Заполярье», несказанно повезло: не успел снег выпасть в воскресенье, а председатель уже организовал механизированную уборку территории.

- Мы должны были произвести в субботу чистку двора, но учитывая, что неблагоприятный прогноз погодных условий продлевался, мы вышли все дружно в воскресенье, - рассказывает Татьяна Липанова, председатель ТСЖ «Заполярье». – А представители многих управляющих компаний говорят, что воскресенье – это выходной.

Такая оперативность обслуживающей организации объясняется просто: специалист отслеживает прогноз погоды, заблаговременно заказывает уборочную технику, жильцы-автомобилисты заранее предупреждены об уборке – дворы вовремя освободили. Результат налицо.

- Вот мы с маленьким постоянно на улицу выходим, обычно по своему двору пытаемся гулять, потому что здесь и пройти, и проехать можно, - рассказывает мурманчанка Марина Романова. - А в соседних дворах очень сложно.

Горожанка Ольга Баранова подтверждает: «Действительно, дворы всегда почищены, в отличие от соседних. У нас всё почищено всегда, никаких проблем с проездом, с парковкой.

Жильцам есть с чем сравнить: управляющая компания не всегда справлялась со своими обязанностями, да и количество домов в её ведении не позволяло за всем уследить. А сегодня 33, 35, 37, 39 и 41-й дома по ул. Гагарина в составе ТСЖ «Заполярье» довольны работой товарищества.

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