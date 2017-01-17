Тушить пожар - учат в школе, учат в школе, учат в школе

Необычный практический урок с демонстрацией первичных средств пожаротушения для воспитанников Центра детского и юношеского туризма провели представители Мурманского регионального отделения всероссийского добровольного пожарного общества.

- В настоящее время все типы огнетушителей имеют практически одно и то же устройство: баллон, в котором находится то или иное огнетушащее вещество, запорно-пусковое устройство - чека, которую мы выдергиваем перед началом работы, и, соответственно, шланг, - поясняет Андрей Левчун, заместитель председателя Мурманского отделения всероссийского добровольного пожарного общества по оргмассовой работе.

Профилактическое занятие состояло из двух частей, в рамках которых дети получили теоретические знания о правилах пожарной безопасности, посмотрели учебный фильм, отработали практические навыки использования огнетушителей. Для того чтобы школьники освоили алгоритм действий в экстренной ситуации, во дворе учебного заведения им предоставили возможность опробовать в действии два вида первичных средств пожаротушения - порошковый и углекислотный огнетушители.