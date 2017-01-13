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День за днём с «Арктик-ТВ»13.01.17 19:30

У главы Мурманска и представителя Совфеда нашлись общие проблемы

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов встретится с членом Совета Федерации Федерального Собрания России, членом комитета по социальной политике Татьяной Кусайко.

- Мы будем обсуждаться один из острых вопросов, связанных со здравоохранением, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - На мой взгляд,  есть ряд нерешенных до конца вопросов, которые возникли при передаче полномочий от муниципалитета региону. К этому вопросу нужно отнестись более тщательно.

Татьяна Алексеевна долгое время работала главным врачом в одной из Мурманских поликлиник и совмещала эту должность с депутатским креслом в горсовете, поэтому одни из главных вопросов встречи, в основном посвященных социальным проблемам, касается системы здравоохранения, а именно - медицинскому обслуживанию в школах и детских садах.

Перед федеральным правительством сейчас стоят сложные задачи по анализу существующих норм и документов, чтобы улучшить качество обслуживания воспитанников дошкольных учреждений. Так же участники встречи обсудили последствия снегопадов и то, как убирается город.

Дмитрий Филиппов честно отметил, что задействованной на дорогах Мурманска техники не хватает, прошлые зимы были мягкими  и коммунальщики оказались не готовы к таким обильным осадкам. Чтобы справиться с проблемой, в администрации создана рабочая группа, которая уже утвердила план уборок до 20 января.

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