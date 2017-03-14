РАМКИ ЗАКОНА: Быть свидетелем совсем непросто, или Как выдержать давление системы правосудия«Русская весна» - в Мурманске отметят День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – Россией
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»14.03.17 19:30

У каждого ребёнка должны быть родители

В заполярном центре состоялся второй фестиваль замещающих семей, собравший около 200 живых примеров того, что счастье находится рядом с нами, а любовь, доброта, терпение и забота способны приумножить его в несколько раз.

Сегодня почти 90% детей-сирот Мурманской области проживают в замещающих семьях. Родители, внесшие особый вклад в укрепление семейных ценностей, за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию получили награды от имени губернатора и Министерства образования и науки региона.

Красивые, талантливые и счастливые. Глядя на эти семьи, уже не верится, что родители и дети когда-то даже не были знакомы. Да они и сами не верят. Любви и заботы здесь через край, хотя когда-то жизненно важное решение многим далось очень нелегко.

- К этому решению я шла три года назад, – вспоминает Марина Смирнова, приёмная мама (г.Заполярный). – Сначала по медицинским показаниям были сложности, потом сама не решалась на ответственный шаг, была одна и боялась, что не смогу. А когда с девочкой приехала знакомиться, то к сожалению, не сложилось. Мне предложили  познакомиться с двумя мальчиками,  теперь один из них - это тот, который очень сильно понравился  мне в базе данных. Это судьба.

Активные, позитивные, творческие. Вместе они уже 2,5 года. Сегодня старшему Роме пять лет, младшему Кириллу – четыре. Пока мама давала интервью, братья осваивали искусство лепки из теста. И теперь с мальчишеским упорством трудятся над изготовлением сладостей для мамы, и, смущаясь, рассказывают о любимом времяпровождении. 

Таких семей как эта только на территории Печенгского района 76. Информация о том, кто готов стать замещающим родителем, хранится в специальной базе данных. И как только ребёнок остается без попечения родных пап и мам, не дожидаясь, пока он попадёт в детский дом, специалисты отдела образования связываются с кандидатами.

- Конечно, существует свой отбор, но кандидаты – те люди, которые приняли решение, такое серьёзное решение. Это те люди, у которых есть местечко в семье, - рассказывает Наталья Баковнева, заведующая сектором по охране прав детей отдела образования администрации Печенгского района. - Помимо того, что они вырастили, воспитали своих детей, они готовы воспитывать ещё детей. Это те люди, которые любят детей, какими бы они ни были.

Впрочем, одной любви и взвешенного решения всё равно недостаточно. До принятия в семью ребёнка замещающие родители проходят обучение, которое поможет в будущем избежать многих ошибок в воспитании и взаимоотношениях. «Эти дети, конечно, требуют особого понимания, особой заботы, потому что  они пережили в своей жизни многочисленные потери, у них могут быть какие-то проблемы в развитии, - рассказывает Ирина Тропина, социальный педагог службы сопровождения г.Оленегорска. - И нужно много стараться для того, чтобы реабилитировать этого ребёнка, чтобы он потом в жизни преуспел.

Участница музыкального конкурса «Ты супер!» Оксана Фокеева даже похожа на приёмную маму Елену. В Москве перед девочкой стояла непростая задача – достойно представить Мурманскую область. И пусть в следующий тур она не прошла, но выступление северной красавицы покорило весь зрительный зал, не исключая членов жюри. Пока родители до боли сжимали кулаки за талантливого ребёнка, Оксана сохраняла недетское хладнокровие – главным было без ошибок исполнить номер.

- Мне очень понравилось в Москве,  - делится своими впечатлениями Оксана Фокеева, юная певица. - Было много интересного, много нового. Я узнала, как делаются шоу. Мне очень понравилось там. Были очень дружные ребята, со всеми хорошо было общаться, как будто мы с ними общались много-много лет.

Такие фестивали - не только возможность обменяться опытом и обрести новые знакомства, но и доказательство того, что бояться трудных решений не стоит. Если сложности и возникнут, ни одну семью не оставят решать их в одиночестве. А количество положительных эмоций и детский смех с лихвой окупят все сомнения. С жаждой жизни в глазах и широкими улыбками – в этих семьях особенно ценят доброту, заботу и домашний уют, так как слишком долгим и непростым был их путь к счастью.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 552 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:00«В ритме сердца». Художественный фильм (16+)23:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)00:00Специальный репортаж (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2016 году 23% россиян хранили сбережения в наличной формеЦены на картошку и репчатый лук подскочили больше всего-PRO ВалютуКурс евро снизился на 52 копейки, доллара – почти на 18 копеекКуда цены на нефть рубль заведут?-PRO ЭнергетикуУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствияНа Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 мартаМурманское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» за взимание платы за услугу отопления с граждан в Кандалакше-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения