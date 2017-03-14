У каждого ребёнка должны быть родители

В заполярном центре состоялся второй фестиваль замещающих семей, собравший около 200 живых примеров того, что счастье находится рядом с нами, а любовь, доброта, терпение и забота способны приумножить его в несколько раз.

Сегодня почти 90% детей-сирот Мурманской области проживают в замещающих семьях. Родители, внесшие особый вклад в укрепление семейных ценностей, за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию получили награды от имени губернатора и Министерства образования и науки региона.

Красивые, талантливые и счастливые. Глядя на эти семьи, уже не верится, что родители и дети когда-то даже не были знакомы. Да они и сами не верят. Любви и заботы здесь через край, хотя когда-то жизненно важное решение многим далось очень нелегко.

- К этому решению я шла три года назад, – вспоминает Марина Смирнова, приёмная мама (г.Заполярный). – Сначала по медицинским показаниям были сложности, потом сама не решалась на ответственный шаг, была одна и боялась, что не смогу. А когда с девочкой приехала знакомиться, то к сожалению, не сложилось. Мне предложили познакомиться с двумя мальчиками, теперь один из них - это тот, который очень сильно понравился мне в базе данных. Это судьба.

Активные, позитивные, творческие. Вместе они уже 2,5 года. Сегодня старшему Роме пять лет, младшему Кириллу – четыре. Пока мама давала интервью, братья осваивали искусство лепки из теста. И теперь с мальчишеским упорством трудятся над изготовлением сладостей для мамы, и, смущаясь, рассказывают о любимом времяпровождении.

Таких семей как эта только на территории Печенгского района 76. Информация о том, кто готов стать замещающим родителем, хранится в специальной базе данных. И как только ребёнок остается без попечения родных пап и мам, не дожидаясь, пока он попадёт в детский дом, специалисты отдела образования связываются с кандидатами.

- Конечно, существует свой отбор, но кандидаты – те люди, которые приняли решение, такое серьёзное решение. Это те люди, у которых есть местечко в семье, - рассказывает Наталья Баковнева, заведующая сектором по охране прав детей отдела образования администрации Печенгского района. - Помимо того, что они вырастили, воспитали своих детей, они готовы воспитывать ещё детей. Это те люди, которые любят детей, какими бы они ни были.

Впрочем, одной любви и взвешенного решения всё равно недостаточно. До принятия в семью ребёнка замещающие родители проходят обучение, которое поможет в будущем избежать многих ошибок в воспитании и взаимоотношениях. «Эти дети, конечно, требуют особого понимания, особой заботы, потому что они пережили в своей жизни многочисленные потери, у них могут быть какие-то проблемы в развитии, - рассказывает Ирина Тропина, социальный педагог службы сопровождения г.Оленегорска. - И нужно много стараться для того, чтобы реабилитировать этого ребёнка, чтобы он потом в жизни преуспел.

Участница музыкального конкурса «Ты супер!» Оксана Фокеева даже похожа на приёмную маму Елену. В Москве перед девочкой стояла непростая задача – достойно представить Мурманскую область. И пусть в следующий тур она не прошла, но выступление северной красавицы покорило весь зрительный зал, не исключая членов жюри. Пока родители до боли сжимали кулаки за талантливого ребёнка, Оксана сохраняла недетское хладнокровие – главным было без ошибок исполнить номер.

- Мне очень понравилось в Москве, - делится своими впечатлениями Оксана Фокеева, юная певица. - Было много интересного, много нового. Я узнала, как делаются шоу. Мне очень понравилось там. Были очень дружные ребята, со всеми хорошо было общаться, как будто мы с ними общались много-много лет.

Такие фестивали - не только возможность обменяться опытом и обрести новые знакомства, но и доказательство того, что бояться трудных решений не стоит. Если сложности и возникнут, ни одну семью не оставят решать их в одиночестве. А количество положительных эмоций и детский смех с лихвой окупят все сомнения. С жаждой жизни в глазах и широкими улыбками – в этих семьях особенно ценят доброту, заботу и домашний уют, так как слишком долгим и непростым был их путь к счастью.