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День за днём с «Арктик-ТВ»03.02.17 19:30

У проекта «Городская карта поддержки» появились новые друзья

В акцию включились ещё 7 компаний. Среди прочих аптека и зубоврачебный кабинет. Часть из них и до вступления в проект предоставляла скидки льготникам, однако, таким образом руководители предприятий решили расширить спектр услуг со скидками. Новые участники подписали соглашение о намерениях с администрацией города Мурманск.

Социальный проект «Городская карта поддержки» в Мурманске появился в 2011 году. С её помощью льготные категории жителей областного центра могут серьёзно экономить. Карта позволяет получить скидку от 5 процентов на определённый ассортимент товаров питания, лекарств и разнообразные услуги.

- На сегодня у нас держателями городской карты поддержки, является 25 тысяч мурманчан, - отметил Дмитрий Филлипов, глава муниципального образования город Мурманск. - Эта карта позволяет им приобретать социально-значимые товары по доступным ценам. В настоящее время порядка 170 объектов потребительского рынка могут предоставить такие услуги нашим мурманчанам. С прошлого года эта карта получила дополнительный функционал - она является дисконтной, а ещё и банковской.

Среди предприятий, предоставляющих скидки по карте, есть даже кинотеатры. Список организаций-партнёров постоянно пополняется. Вот и в этот раз к проекту решили присоединиться ещё семь компаний.

 В дружеской обстановке предприниматели и администрация города подписали соглашение о намерениях. Некоторые из бизнесменов уже предоставляют скидки на определённые товары и услуги. С подписанием соглашения перечень льготных предложений в их организациях вырастет.

- У нас своя внутренняя программка была, мы предоставляли скидочки на ортопедические услуги, - рассказывает Татьяна Елпанова, генеральный директор ОАО «Дента». - А с этой программой мы даже немного расширили спектр, процент скидок увеличили. Теперь и на терапевтические услуги, и на хирургические услуги будем предоставлять скидки. Я считаю, что это значительная помощь.

- На самом деле мы уже три года отпускаем участникам - держателям карты социальной поддержки лекарства, как и пенсионерам, со скидкой 10%, - говорит Александр Кисс, генеральный директор компании «Еврофарма». - Мы все живём в одном обществе и понимаем, что время сейчас непростое, людям жить тяжело, им надо помогать. Поэтому мы расширили перечень, так сказать, льготников при отпуске лекарств.

А с первого февраля увеличился перечень категорий граждан, которым положена городская карта поддержки. Теперь её могут получить почётные доноры, ветераны труда Мурманской области, члены семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, действие социальной карты распространилось ещё на 15 тысяч человек.

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