Участники трансарктической экспедиции испытывают в районе Карского моря вездеход усовершенствованной конструкции «Бурлак»

По словам конструкторов, вездеход сделан на базе БТР-60. Также часть решений была заимствована у производителей «Тойота» «Ленд Крузер».

Некоторые детали пришлось разрабатывать с нуля или заказывать у подрядчиков. Например, по спецзаказу китайская компания сделала для вездехода шины низкого давления. Машина сконструирована как амфибия. Форсировать водные преграды ей поможет специальный гребной винт.

Это чудо техники конструкторы и профессионалы в экстремальном спорте решили испытать на пересечённой местности. Автомобиль, сопровождаемый вездеходом «Емеля», пройдёт путь от Ивделя через Воркуту до Карского моря, затем по побережью до Салехарда и обратно. После испытаний первого вездехода «Бурлак», авторы намерены построить вторую машину, а в 2019 году начать трансарктическую экспедицию, цель которой – Северный полюс. Вездеходы должны будут добраться туда автономно, без заброски топлива и продуктов питания авиацией, а затем вернуться обратно.