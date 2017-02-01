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День за днём с «Арктик-ТВ»01.02.17 19:30

Учат в думе, учат в думе муниципалов

Сегодня в Мурманской областной думе состоялся семинар, на который прибыли делегаты со всего Кольского Заполярья. На учебный процесс народных избранников отправилась и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Как привести устав муниципального образования в соответствие с действующим законом? Каковы особенности организации госзакупок? В какой срок необходимо предоставить сведения о доходах и имуществе служащим? Вопросов много и все они касаются народных избранников.

- На семинар пригласили и специалистов Минюста, и представителей прокуратуры, чтобы можно было разъяснить эти вопросы представителям муниципалитетов, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. - Председатель комитета облдумы Мищенко выступит и расскажет, как эти знания можно применять на практике. Важный вопрос – изменения в налоговом законодательстве.

На встречу в стенах Мурманской областной думы были приглашены не только депутаты, но и главы муниципальных образований. Для гостей из глубинки подобные семинары отличный повод лишний раз подтянуть знания или, наоборот, удивить коллег новаторским подходом к работе.

- Мы постоянно посещаем различные семинары и всегда рады, когда областная дума приглашает нас, - отметил Роман Бугрин, депутат Совета депутатов г.Оленегорска. – Это нам важно для обмена опытом и для общего развития. Здесь мы общаемся с другими муниципалитетами, узнаём, какие у них изменения в законодательствах.

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