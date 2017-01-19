Учимся создавать своё дело и добиваться поддержки от органов власти

Как начать своё дело? Как реализовать идеи и получить поддержку власти? Своим опытом организации бизнеса в программе «Открытая студия+Бизнес» делится Иван Макаревич, технологический предприниматель.

Виртуальная реальность даёт реальный результат. Один из молодых предпринимателей, которые получили поддержку правительства Мурманской области на развитие своего дела, рассказал, с чего начинается бизнес и как можно научиться управлять тяжёлой техникой, сидя за компьютером.

3Д-очки, экран, подвижное кресло – именно так выглядит компактный виртуальный симулятор. Человек, который сидит за машиной, в виртуальной реальности управляет трактором или подъёмным краном. Симуляторы, которые рождаются в Мурманской области, будут использовать в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, лесодобыче и даже медицине.

Смотрите сегодня в 20.00 на «Арктик-ТВ» в программе «Открытая студия+Бизнес» диалог Анастасии Каревой с Иваном Макаревичем, технологическим предпринимателем.