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День за днём с «Арктик-ТВ»15.03.17 19:30

Ударим дополнительным образованием и спортивными секциями по подростковой преступности!

В Мурманске состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. Участники встречи рассказали, какие меры принимаются в Заполярье для профилактики правонарушений в молодёжной среде и на спортивных мероприятиях.

Подростков пытаются убрать с улиц. Сегодня на территории Мурманской области работают около 130 заведений дополнительного образования. Это и творческие кружки, и спортивные секции - занятия на любой вкус. Эти меры приносят свои результаты. Сегодня каждый 4 подросток, состоящий на учёте в правоохранительных органах, после школы занимаются спортом. Ещё часть ребят работают с педагогами в кружках технической направленности.

- Сегодня главная задача - это привлечь ребёнка к занятиям в различных кружках, различных секциях, - говорит Ирина Ковшира, первый заместитель министра образования и науки Мурманской области. – Сегодня среди ребят востребовано спортивное направление, дети занимаются в спортивных секциях, развиваются школьные и студенческие спортивные клубы. Сегодня у нас 70 школьных спортивных клубов, которые действуют на базе общеобразовательных школ.

Огромное внимание уделяется в регионе и обеспечению правопорядка в период проведения официальных спортивных соревнований. Особенно это актуально в преддверии главного события Заполярной зимы - Праздника Севера. Как сообщили на заседании комиссии, спортивные мероприятия в Мурманской области обычно проходят без нарушений. Тем не менее, за безопасностью на Празднике Севера будут следить полицейские. «Хочу сказать, что наш регион, по сравнению с городами Санкт-Петербург и Москва, спокойный, потому что при проведении соревнований по игровым видам спорта зрители у нас спокойные, - отмечает Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - У нас, как у организаторов, большое желание, чтобы людей  на этих соревнованиях было больше, чем есть».

Из проблемных вопросов на заседании были отмечены проблемы с комплектацией спортивных учреждений оборудованием, которое будет обеспечивать пропускной контроль. По новым требованиям, например, камер видеонаблюдения и рамок металлодетекторов недостаточно. Необходимо докупить аппаратуру, которая сможет отслеживать и идентифицировать людей по лицам. Средства на это в бюджет Мурманской области планируют заложить в ближайшее время.

 

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