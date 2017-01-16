УК «Управдом» - пример для подражания

Этой зимой редкую управляющую компанию или ТСЖ Мурманска можно назвать образцовой. Несмотря на постоянный контроль со стороны администрации города, дворы коммунальщики, если и чистят, то неохотно. Но есть среди организаций и пример для подражания.

Перед домом № 4 по улице Миронова Ленинского округа с утра оживление, на придомовой территории работает техника. Причём погрузчик расчищает от снега не только проезжую часть, но и ближайшую к дому парковку. Автомобилистов о генеральной уборке, как и положено, предупредили заранее, транспортные средства процессу не мешают.

- Пройтись по собственникам жилья, у которых есть автомобили, - это заняло буквально минут 5-10, - рассказывает Анна Давыдова, член совета дома № 4 на улице Миронова. - Телефоны у всех есть, обзвонили. Трактор приехал, убрал территорию, теперь можно спокойно автовладельцам здесь парковаться.

С инициативой почистить стоянку в управляющую организацию обратились сами жильцы. Отрадно и то, что во время уборки снега, его не просто сгребали в отвалы на свободной от деревьев территории, а грузили замерзшую массу в самосвал. Только в начале зимы примерные коммунальщики вывезли с дворовых территорий около 100 кубометров снега.

- В этом году снега очень много выпало, поэтому и работы у нас много, - говорит Татьяна Симакова, мастер УК «Управдом». – Мы периодически, по мере накопления снега, вывозим его и подчищаем территорию.

По словам местных жителей, которые сегодня так же вышли на улицу, чтобы помочь избавиться от сугробов и наледи, этой зимой спецтехнику они видят регулярно, а управляющая компания оперативно и добросовестно выполняет свои обязанности. «В нашем доме ещё не было такой управляющей компании, как эта, - отмечают Валентина Рухманкова и Елена Худякова, жители дома № 4 по улице Миронова. - Очень добросовестная. В подъезде ремонт сделали, порядок соблюдается. По сравнению с теми, что у нас были раньше, это просто клад. Да и уборка идёт хорошо, убирают постоянно. Пешеходные тротуары очистили от снега, посыпали песком. У нас чисто, все хорошо.

Несмотря на скромный парк собственных машин, коммунальщики находят ресурсы и возможности арендовать трактор в других организациях и это, несмотря на то, что основная часть специального автопарка задействована на уборке городских магистралей.