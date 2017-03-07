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День за днём с «Арктик-ТВ»07.03.17 19:30

Улицы Мурманска прекрасные северянки будут убирать даже 8 Марта

Завтра праздничный день – вся страна отмечает Международный женский день, а вот работницы Управления дорожного хозяйства выходят на работу даже в праздники. Но накануне 8 Марта своим подчиненным прекрасного пола букеты цветов вручил руководитель УДХ.

Весна уверенно вступает в свои права, но снег на улицах нашего города всё ещё напоминает о зиме. Поэтому подолжается регулярная посыпка дорог и тротуаров пескосоляной смесью. Уборка улиц, дорог и лестниц – работа без праздников и выходных. На этом поприще трудятся и мужчины, и женщины, работающие  дорожными рабочими, мастерами, диспетчерами. 8 Марта не стало исключением для северянок, которые трудятся в Управлении дорожного хозяйства. Накануне праздника руководство ведомства поздравило сотрудниц, как говорится, прямо на рабочем месте. «Хочется пожелать вам в преддверии этого праздника, чтобы у всех женщин было прекрасное настроение, чтобы у всех исполнялись все желания», - сказал Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Татьяна Румянцева, в прошлом киномеханик, уже больше 15 лет отдала работе на дорожном предприятии, с трудностями свыклась и с тем, что приходится выходить на смену даже когда вся страна отдыхает. Признается, что самой приятная награда за труд – это благодарности прохожих.

- Тяжело конечно, не без этого, но мы привыкаем. С осени работаем, снег кидаем – видите, какие кучи накиданы, - показывает на результаты трудов Татьяна Румянцева, дорожный рабочий. - А до этого моя родная специальность была киномеханик, работала во Дворце Кирова Но жизнь так повернулась, что теперь работаю на улице. Я об этом не жалею, работаю на улице,  на свежем воздухе, физически занимаюсь, наводим фигуру немножко.

На сегодняшний день на предприятии УДХ трудится 159 сотрудниц. Праздник - праздником, а мурманчане ждут чистых тротуаров и улиц. 

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