Уникальные физкультурно-оздоровительные занятия проходят в детском саде

Бодибары, степы, тренажёры и фитнесс мячи – в заполярных детских садах занятия физкультурой выходит на новый уровень. Воспитанники дошкольных учреждений города не только готовятся к весне, занимаясь спортом, но и физически развиваются с малых лет.

Что такое физкультура для детей? Зарядка по утрам, подвижные игры на свежем воздухе и… фитнесс. Елена Кавун, педагог 127детского сада заполярного центра, с малых лет воспитывает в юных северянах любовь к спорту. Уже три года она проводит не просто физкультурные занятия для малышей, а фитнесс-аэробику.

- Она зажигательная, она интересная, проводится с музыкальным сопровождением, она позволяет решить весь спектр физкультурных занятий, которые ставятся пред дошкольными учреждениями, - говорит Елена Кавун, педагог детского сада № 127 г .Мурманска. - Это интересно детям.

Елена стала победителем Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и вне учебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы», который в декабре прошёл в Петрозаводске. По словам мурманчанки, там и не знают, что такое детский фитнесс, в отличие от города-героя.

- В нашем городе, так как мы живем на Крайнем Севере, уделяется очень большое внимание и оздоровлению, и профилактике, и организации спортивной работы,- рассказала Анна Аксенова, специалист комитета по образованию администрации г.Мурманска. – Секции организуются, исходя из возможности наших специалистов и потребностей детей.

Программа, разработанная мурманчанкой, это зажигательные танцы, занятия на детских тренажерах, скандинавская ходьба с палками и даже отдельная категория занятий по степ-аэробике, шагам на платформе. Дети в восторге, такие занятия физкультурой только в радость.

В марте маленькие мурманчане с тренером-педагогом будут участвовать в соревнованиях среди детских садов города «Белый медвежонок», где представят свою уникальную программу в занимательной и игровой форме.