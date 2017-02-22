Управление дорожного хозяйства готовится к весенним паводкам

Чистота дворов и придомовых территорий находится в ведении управляющих компаний: чистят, не чистят, посыпают, не посыпают - бдительные жильцы не дремлют, жалуют в контролирующие органы. Муниципальные же дороги, лестницы, остановки и тротуары обслуживает городское УДХ, которые в зимний период работают круглосуточно – в две смены.

Изо дня в день на территории спецбаз на Лобова и Рогозерке готовят пескосоляную смесь. Далее КамАзы развозят её на городские дороги. В две смены – с 8 утра до 20.00 и с восьми вечера до восьми утра техника и специалисты Управления дорожного хозяйства занимаются посыпкой тротуаров, площадок около остановок общественного транспорта и проезжей части города.

С начала зимы уже израсходовано более 21 тонны смеси, всего на зимний период закуплено более 26 тысяч тонн песка и 2,5 тонны соли.

- Ресурсов предприятия достаточно. Ежегодно закупается песок, учитывая ситуацию предыдущей зимы, - говорит Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Мы вошли в эту зиму с достаточным количеством песка. Сейчас предприятие готовится к паводковому периоду. Наше учреждение уже организовало дополнительную поставку песка и соли.

В силу погодных особенностей нашего региона, использование химреагентов, столь популярных, например, в Питере, в Мурманске неуместно. Эффект от них быстрый – куча снега или льда мгновенно превращается в воду, но при малейшем понижении температуры, опять образуется ледяной покров, а значит, дороги становятся травмоопасными.