Управляющие компании осилили снежные завалы в городе

Только спустя несколько недель после обильных снегопадов городским службам удается справиться с их последствиями. Недостаточный парк спецтехники, январские праздники, рекордное число осадков - всё это вместе стало причиной возникших проблем на городских магистралях. Основные дороги Мурманска довольно быстро привели в удовлетворительное состояние, чтобы обеспечить сносные условия для автотранспорта, а вот во дворах, скрытых за стенами домов, ситуация не столь однозначная.

Специалисты администрации Ленинского округа регулярно проводят рейды в поисках нарушений, допущенных управляющими компаниями. Обычно, чтобы найти такие изъяны в работе коммунальщиков, далеко ходить не нужно. Но все чаще и чаще проверяющие отмечают обратное: коммунальные службы стали лучше исполнять свои обязанности. Примером для подражания чаще становятся небольшие организации, которые имеют в фондах только несколько десятков домов. Видимо конкуренция всё-таки заставляет рынок ЖКХ шевелиться.

- У управляющей компании, которая обслуживает эту территорию, больше плюсов, с ней приятно работать, - отмечает во время рейда Павел Саенко, заместитель начальника отдела по благоустройству Управления Ленинского округа г.Мурманска. – Она небольшая, но хотелось бы таких побольше. У крупных компаний своя специфика работы: у них больше жилой фонд, больше надо прилагать усилий, чтобы очистить территорию от снега.

Многие мурманчане действительно замечают перемены к лучшему, например, в небольшом дворе на улице Гагарина, проверяющим сегодня в общем-то и придраться не к чему. Здесь даже автомобильная парковка тщательно убрана. Это конечного заслуга дворника, но и на технику местная небольшая управляющая компания, когда это нужно, не скупится. А проблему с арендой тракторов, погрузчиков и самосвалов они решили очень просто.

- У нашей организации заключён договор, в котором предусматриваются штрафные санкции за срыв в выделении техники, - рассказывает Ольга Темникова, представитель управляющей компании. - У нас не один договор, а с тремя подрядными организациями, поэтому, если одна не может выделить нам технику, то выручает другая.

Пока такая благоприятная ситуация складывается не везде и не со всеми. В Мурманске много примеров диаметрально противоположными оценками ситуации со снежными завалами. Но постоянный муниципальный контроль помогает переломить ситуацию в городе в целом в лучшую сторону.