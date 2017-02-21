Управляющие компании работают плохо – «фронтовики» подвели итоги всероссийской акции «Снежный фронт»

Техники недостаточно, работников не хватает, но снежные завалы, как это было в начале года, повторить нельзя. Сегодня в офисе Общероссийского народного фронта подвели итоги акции «Снежный фронт». Жалобы от людей на недобросовестную работу управляющих компаний до сих пор поступают общественникам, однако работа над ошибками всё же проводится.

«Снежный фронт» - всероссийская акция. Общественники по всей стране следят за порядком на дорогах, отслеживают информацию по уборке территорий в СМИ, опрашивают людей. Итоговая оценка по Мурманской области - неудовлетворительная.

- Есть много обращений людей, обращения общественных организаций и вопиющие случаи, когда люди ходят в одну из поликлиник с переломом ноги, дорога не почищена, песком не посыпана, - рассказывает Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ по Мурманской области. - Человек обращает внимание неоднократно на эти факты, но никто не реагирует.

Заполярье в этом году накрыло снегом. Трехмесячная норма осадков в январе не оставила коммунальщикам шансов всё убрать во время. Справиться с капризами погоды в полной мере не удалось до сих пор. «Фронтовики» оценили работу по уборке территории в каждом муниципалитете. Но поставить неуд - не самоцель. Главное устранить ошибки и не допустить промахи следующей зимой. Одно из предложений - вести мониторинг работы дорожной техники онлайн.

- Положительный опыт уже есть. Такие программы работают в Кировской области и в Новосибирске, - рассказывает Андрей Антонов, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни». - Каждый автомобилист может занести на карту, где находится нечищеная дорога, а службы должны среагировать эту информацию.

И без интерактивной карты дорожные службы должны реагировать на обращения пешеходов и жалобы автомобилистов. В противном случае нужно обращаться в суд. Одно из реальных решений, которое сейчас рассматривает руководство Мурманска, закупить универсальную дорожную технику. В планах приобрести крупногабаритные машины - аэродромный ротор и грейдеры.