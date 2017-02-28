Уровень оказания госуслуг в Мурманской области северяне оценивают положительно

В эпоху новых технологий очная информационно-справочная работа становится не актуальной. Оказание государственных услуг по линии УМВД в Мурманской области вышло на высокий и удобный для граждан уровень: это контакт по системе «одного окна», обращение в многофункциональный центр, либо единый портал госуслуг. На брифинге в УМВД России по Мурманской области сегодня рассказали о новшествах в этой сфере.

Справка о наличии-отсутствии судимости, замена паспорта, документ, подтверждающий, что административки за наркотики гражданин не имеет… Ещё недавно получение этой информации сопровождалось походами по ряду учреждений, очередями и не исключено – нервотрепками. Сегодня в корне всё поменялось: единый портал госуслуг и МФЦ по линии МВД только за 2016 год в регионе приняли свыше 420 тысяч заявок на предоставление государственных услуг, из них 47 тысяч - в электронном виде.

- Для удобства заявителей УМВД России по Мурманской области развернуло на своих объектах оказания госуслуг 33 центра обслуживания, - отметил Александр Спинул, начальник отдела ЦИТСиЗИ УМВД России по Мурманской области. - Заявитель приходит на объект оказания услуг, имея при себе паспорт и полис, он может быть зарегистрирован в системе единой идентификации и аутентификации. После этого ему не надо посещать другие учреждения.

Для замены водительского удостоверения с 1 февраля можно обращаться в многофункциональные центры. За неполный месяц такой формой уже воспользовались 37 граждан. Ранее эта схема выглядела так: куча документов и справок (от Минздрава до ГИБДД), плюс госпошлина – банкомат, почта или Сбербанк, сфотографироваться… и только после этого визит в ГАИ.

Подобные нововведения затронули и миграционную службу.

- Теперь все документы, которые были поданы в МФЦ, выдаваться будут только на площадках МФЦ, - сообщил Александр Саврасов, начальник отдела УВМ УМВД России по Мурманской области. - Сделано это для удобства заявителей. Первая положительная практика у нас уже имеется, по крайней мере, пока от граждан мы получаем только положительные отзывы.

Получение ряда специфических документов упрощено: и по срокам, и по схеме выдачи. При трудоустройстве, например, наниматель может обратиться за информацией, является или не является лицо подвергнутым административным наказаниям за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача в инфоцентр УМВД, либо гражданин самостоятельно запрашивает эту справку.

Предоставление госуслуг является приоритетным направлением работы подразделений Органов внутренних дел. Сейчас, когда все больше предпочтение отдаётся работе в интернете, инфоцентры правоохранителей готовятся к наплыву обращений. По результату мониторинга мнений граждан, качество предоставления госуслуг подразделениями УМВД России по Мурманской области получило высокую оценку, а в рейтинге по России наш регион занял пятое место.