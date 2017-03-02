Устранить противоречия при проведении капремонтов многоквартирных домов пытаются специалисты

Капитальный ремонт объектов культурного наследия, профилактика нарушений при осуществлении работ, взаимодействие участников капремонта - сегодня в рамках круглого стола чиновники, подрядчики, представители коммунальных ведомств и организаций обсудили ряд вопросов, решение которых обеспечит высокую эффективность действия программы капитального ремонта в регионе.

Совсем недавно региональный Фонд капитального ремонта отметил свой второй день рождения. Уже почти триста домов внесены в программу обновления. Население потихоньку привыкло к дополнительной квитанции, злостных неплательщиков стало значительно меньше, доля оплаченных взносов на сегодня в мурманской области составляет 90%.

- У нас около 60 тысяч должников, но не все они злостные. Многие люди просто осуществляют оплату нерегулярно, а кто-то платят авансом, а потом могут несколько месяцев не платить, допуская задолженность, - отметил Владимир Киселев, и.о. генерального директора НКО «ФКР Мурманской области». - Если брать злостных должников, то их около 20 тысяч.

Проблемы Фонда близки с проблемами министерства. Основная – это то, что действующим законодательством не предусмотрена ответственность собственников и управляющих компаний в проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Осуществление всего процесса организации капремонта – это работа в союзе: Фонд – подрядчик – управляющая компания – собственник. Если контакта и взаимопонимания между ними нет, то хорошего результата достичь сложно. При этом заложниками такой системы остаются жильцы.

- Наверное, надо заказчику, я не знаю в чьём лице: то ли Фонда капремонта, то ли Министерства энергетики и ЖКХ обратить внимание на то, что мы тоже заинтересованные в исполнении работ, - говорит Сергей Алексеев, владелец ООО «Сантехмонтаж». – Ввод объектов в эксплуатацию должен проводиться общими усилиями, а не как сейчас - всё в основном спихивается на подрядчика, т.е. на нас, а мы потом уже начинаем бороться со стихией в виде претензий собственников жилья и управляющих компаний.

А собственник, например, переживает за недавно сделанный в квартире евроремонт или возможный бардак с пылью и хламом в подъезде, так как для осуществления монтажа инженерных систем строители нередко вскрывают стены, перекрытия.

Сегодня эти и ряд других насущных вопросов вынесли на обсуждение специалистов – представителей подрядных организаций, коммунальных служб, профильных ведомств.

- Будут внесены поправки для внесения в нормативные базы, будут приняты решения и соглашения по взаимодействию сторон, - заверяет присутствующих Мария Бородина, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области. – Например, внесение каких-то конкретных предложений в договора по проведению капитального ремонта, установлению конкретных сроков, установлению предельной платы.

Затронули участники совещания и тему капремонта объектов культурного наследия. Для региона это актуально, так как сейчас краткосрочным планом предусмотрено 29 объектов культуры, переданных с прошлого года, и одно здание – в 2017 году. Проектировать и осуществлять работы по ним может поставщик услуг при наличии специального допуска, который выдается федеральным Министерством культуры. К сожалению, сегодня такого подрядчика в регионе нет.

- Мы сегодня завершаем работы по проектированию, подрядчик завершает. Затем мы будем объявлять конкурс на выполнение работ, - поясняет Владимир Киселев, и.о. генерального директора НКО «ФКР Мурманской области». – Проектирование осуществляет подрядчик из Санкт-Петербурга, скорее всего, и ремонтом этих домов займётся подрядчик со стороны. Это серьезная проблема и есть риски, но других вариантов нет.

Дмитрий Латышев, начальник Управления формирования политики в области ЖКХ Мурманской области, отметил: «Положительный опыт Мурманской области был отмечен в ходе визита заместителя директора госкорпорации «Фонд содействия и реформирования ЖКХ».