В 2016 года в Мурманской области зарегистрировано более 2 тысяч дистанционных мошенничеств

Дистанционное мошенничество – вид преступления, слабо поддающийся раскрытию. Он, как вирус, распространившийся по всей территории России, Северо-Запада, не обошёл и Заполярье. Любители легкой наживы не гнушаются разводом пенсионеров – бабули более доверчивы и не всегда могут по телефону различить голос родного человека или мошенника.

Обычно злоумышленник начинает общение с потенциальной жертвой, используя отзывчивость близких людей на какое-нибудь происшествие. Например, мать чаще всего в словах псевдосына не будет сомневаться. Вот только жаль, что часто крупные суммы денег оказываются в руках мошенника.

По итогам 2016 года в нашем регионе зарегистрировано более 2 тысяч дистанционных мошенничеств. Одна из самых распространенных схем - это звонок от неизвестного на телефон с сообщением о том, что родственник попал в беду. Злоумышленники обманывают жителей Заполярья, используя хитроумные психологические приёмы. Чаще всего жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди, так как они легче поддаются психологическому воздействию. Полиция просит рассказать своим пожилым родственникам и знакомым о том, какие психологические приёмы используют мошенники. Как показывает полицейская практика, даже задержание преступников не гарантирует возмещение ущерба, поэтому преступление лучше предотвратить.