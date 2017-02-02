В 2016 году в Мурманской области обнаружили 9 фальшивых больничных листка

За прошлый год региональное отделение Фонда социального страхования выявило 9 поддельных больничных листов. Несмотря на строгость наказания и ограничения в распространении бланков, фальшивки продолжают появляться в Мурманской области.

В интернете сегодня можно обнаружить множество сайтов, которые предлагают недобросовестным работникам организовать себе небольшие каникулы, купив бланк больничного листа. Большинство из них – подделки.

Отличить настоящий листок нетрудоспособности от фальшивки просто. Бланки имеют водяные знаки и микротекст, они отпечатаны на специальной бумаге, содержащей защитные волокна трёх цветов. Каждому листку присваивается уникальный индивидуальный номер.

За подделку грозит серьёзное наказание: от увольнения до уголовной ответственности. Тем не менее, желающих приобрести поддельный бланк меньше не становится. За прошлый год в Мурманской области были обнаружены 9 фальшивых больничных.