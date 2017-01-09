День за днём с «Арктик-ТВ»09.01.17 13:30
В 2017 году на вооружение Северного флота поступят 6 модернизированных вертолётов
Ка-27 – советский корабельный многоцелевой летательный аппарат. В соединениях надводных кораблей используются его противолодочные и поисково-спасательные модификации.
Осваивать новую технику лётчики будут как на специальном полигоне в городе Ейск и на береговых аэродромах Северного флота, а также на палубах специально оборудованных боевых кораблей. Работы по модернизации вертолётов проходили на Кумертауском авиационном производственном предприятии. На модернизированной версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени.
Ка-27 хорошо зарекомендовали себя в самых различных условиях эксплуатации – от арктических широт до южных морей.
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