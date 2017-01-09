В 2017 году на вооружение Северного флота поступят 6 модернизированных вертолётов

Ка-27 – советский корабельный многоцелевой летательный аппарат. В соединениях надводных кораблей используются его противолодочные и поисково-спасательные модификации.

Осваивать новую технику лётчики будут как на специальном полигоне в городе Ейск и на береговых аэродромах Северного флота, а также на палубах специально оборудованных боевых кораблей. Работы по модернизации вертолётов проходили на Кумертауском авиационном производственном предприятии. На модернизированной версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени.

Ка-27 хорошо зарекомендовали себя в самых различных условиях эксплуатации – от арктических широт до южных морей.