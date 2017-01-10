В 2017 году пенсии будут индексировать по старой схеме

Страховые пенсии в 2017 году увеличатся на уровень фактической инфляции, а государственные и социальные поднимут с учётом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Уже с февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров поднимутся сообразно с уровнем инфляции 2016 года. Рост их составит приблизительно 5,8%. Кроме того, вырастет размер фиксированной выплаты к ней и стоимость пенсионного балла. Один балл будет равняться 78 рублей 58 копеек. Также на уровень инфляции 2016 года увеличатся размеры ежемесячной денежной выплаты, которая положена федеральным льготникам.

А с 1 апреля работающим и неработающим пенсионерам на 2,6% повысят пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В том числе социальные.

Кроме того, в августе этого года пенсионерам, которые работали в 2016 году, произведут перерасчёт страховых пенсий. Максимальная прибавка - три пенсионных балла, что составит около 235 рублей.