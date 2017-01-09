В 2017 году Северный флот продолжит активную деятельность по решению задач в Арктической зоне

Об этом при постановке задач подчиненным силам сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

У Северного флота накоплен значительный опыт деятельности в Арктике – это и применение подводных сил, и обеспечение безопасности в районах Северного морского пути. В этом году Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов, а также провести различные тактические учения. Наряду с этим военные моряки продолжат выполнять задачи по защите экономических и политических интересов Российской Федерации и в других районах Мирового океана, в том числе и в Средиземноморском бассейне.