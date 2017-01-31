В 2017 году в Мурманске планируется открыть 123 первых класса

С 1 февраля в Мурманске начнётся прием заявлений для поступления детей в первый класс. Традиционно школы, лицеи, гимназии города устраивают дни открытых дверей, проводят родительские собрания. На них можно получить информацию о порядке приёма, познакомиться с педагогами, узнать об особенностях образовательного процесса, методиках преподавания.

Порядок приёма определен приказом Министерства образования. С 1 февраля до 30 июня принимаются дети, проживающие на закрепленной за школой территории. Для остальных, эта процедура проводится с 1 июля до момента заполнения свободных мест.

К приёму школы готовятся заранее, взаимодействуют с близлежащими дошкольными учреждениями, составляют предварительные списки. Всего в 2017 году планируется открыть 123 первых класса, в которых будут обучаться свыше трех тысяч первоклассников. Подробную информацию о зачислении в первые классы можно получить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений или в комитете по образованию администрации Мурманска.